30-08-2025 - 08:16 AM | Kinh tế số

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 149/CĐ-TTg ngày 28/8/2025 về việc tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Hướng dẫn liên kết Viettel Money với VNeID để nhận chi trả an sinh xã hội- Ảnh 1.

Công điện yêu cầu các bộ, ngành trung ương và chính quyền địa phương khẩn trương hoàn tất việc triển khai chuyển phần quà trị giá 100.000 đồng đến tay mỗi người dân trước ngày 2/9. Theo đó, một trong những hình thức nhận quà được quan tâm đông đảo là thông qua Tài khoản hưởng An sinh xã hội trên ứng dụng VNeID.

Hiện nay, ứng dụng tài chính số Viettel Money đã chính thức liên kết với VNeID, trở thành một trong những kênh để người dân lựa chọn khi đăng ký Tài khoản hưởng An sinh xã hội. Người dân có thể nhận phần quà dịp 2/9 theo hướng dẫn liên kết Viettel Money với VNeID như sau:

Bước 1: Khách hàng đăng nhập ứng dụng VNeID; lựa chọn dịch vụ “An sinh xã hội” và chọn “Tài khoản hưởng An sinh xã hội”.

Bước 2: Khách hàng chọn Viettel Money là tài khoản nhận các khoản trợ cấp từ các chính sách an sinh xã hội.

Bước 3: Khách hàng nhập thông tin liên kết gồm: Số điện thoại Viettel đăng ký Viettel Money, kiểm tra lại thông tin cá nhân & chọn đồng ý chia sẻ dữ liệu

Bước 4: Ứng dụng VNeID hiển thị kết quả.

Hướng dẫn liên kết Viettel Money với VNeID để nhận chi trả an sinh xã hội- Ảnh 2.

Trong trường hợp chưa có tài khoản ngân hàng, hoặc ngân hàng chưa được liên kết trên VNeID, người dân có thể nhanh chóng đăng ký Viettel Money chỉ với số điện thoại Viettel, từ đó dễ dàng nhận tiền chi trả an sinh xã hội. Chi tiết xem thêm tại đây.

Dưới sự định hướng của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), hệ sinh thái tài chính số Viettel Money được phát triển toàn trình bởi Tổng Công ty Dịch vụ số Viettel (Viettel Digital), cung cấp hơn 350 dịch vụ từ thanh toán số đến tài chính số (bảo hiểm, tiết kiệm, tín dụng, đầu tư trực tuyến...). Đến tháng 4/2025, nền tảng đã phục vụ gần 30 triệu khách hàng. Qua việc liên kết với VNeID, Viettel Money góp phần trao quyền tiếp cận ngân sách an sinh xã hội cho mọi tầng lớp, hướng tới phổ cập xã hội số - nơi không ai bị bỏ lại phía sau.

Kim Ngân

