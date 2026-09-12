Hướng dẫn tra cứu, theo dõi hồ sơ hưởng trợ cấp thai sản

Sau khi nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thai sản, người lao động có thể tra cứu tình trạng xử lý trên Cổng Dịch vụ công BHXH bằng mã hồ sơ của đơn vị và theo dõi thông tin hưởng trên ứng dụng VssID.

Infographic cung cấp những thông tin cần thiết về thời hạn giải quyết, cách tra cứu và một số lưu ý trong quá trình theo dõi hồ sơ, hưởng trợ cấp thai sản.

Tra cứu, theo dõi hồ sơ hưởng trợ cấp thai sản