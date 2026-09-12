Nhận 3 lần chuyển khoản nhầm, số dư tài khoản tăng thêm hơn 620 triệu đồng, người đàn ông lập tức làm ngay việc này

Theo Công an thành phố Huế, khởi nguồn từ những giao dịch thu mua cau thông thường trên địa bàn, ba người dân đã vô tình rơi vào tình huống dở khóc dở cười khi thao tác sai trên ứng dụng ngân hàng. Cụ thể, anh Nịnh Văn Lại đến từ Quảng Ninh đã vô tình chuyển nhầm số tiền lớn nhất lên tới gần 440 triệu đồng. Cùng lúc đó, chị Nguyễn Thị Hiếu và anh Huỳnh Tấn Hưng, đều trú tại Đà Nẵng, cũng lần lượt thực hiện sai thao tác, chuyển nhầm 18 triệu đồng và hơn 165 triệu đồng.

Người nhận được số tiền chuyển thẳng vào tài khoản sau 3 giao lịch nhầm lẫn trên là anh Nguyễn Hữu Hỹ, sinh năm 1992, trú tại thôn Sư Lỗ, xã Lộc An, thành phố Huế.

Công an xã Lộc An hỗ trợ người dân nhận lại hơn 620 triệu đồng chuyển khoản nhầm

Vào ngày 4/9, khi kiểm tra tài khoản và phát hiện có số tiền lớn được chuyển vào, anh Nguyễn Hữu Hỹ đã đến Công an xã Lộc An trình báo sự việc. Công an nhanh chóng xác minh, làm rõ vụ việc, đồng thời liên hệ với những người có liên quan để xác định các khoản tiền được chuyển nhầm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Lộc An đã khẩn trương tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc, liên hệ các bên có liên quan và hỗ trợ thực hiện thủ tục để số tiền chuyển nhầm được hoàn trả cho người chuyển.

Quá trình làm việc diễn ra suôn sẻ và minh bạch. Các bên liên quan đã được hướng dẫn và hỗ trợ thực hiện đầy đủ thủ tục pháp lý. Nhờ đó, toàn bộ số tiền hơn 620 triệu đồng đã được hoàn trả lại nguyên vẹn cho các khổ chủ. Sự nhiệt tình và tốc độ giải quyết sự việc nhanh chóng của lực lượng công an đã giúp người dân trút bỏ được gánh nặng tâm lý khi trót làm thất thoát số tiền quá lớn.

Từ sự việc này, cơ quan công an khuyến cáo người dân khi thực hiện bất kỳ giao dịch chuyển khoản nào cũng cần cẩn trọng kiểm tra kỹ lưỡng thông tin người nhận, đối chiếu số tài khoản và số tiền trước khi xác nhận bằng mã OTP hoặc sinh trắc học. Khi phát hiện thao tác chuyển khoản nhầm, người dân cần giữ bình tĩnh, nhanh chóng liên hệ ngay với đường dây nóng của ngân hàng để tra soát, đồng thời trình báo cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn và hỗ trợ thu hồi tài sản theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Cổng TTĐT Công an thành phố Huế