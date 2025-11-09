Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hương Giang "biến hình" gây sốc tại Miss Universe khiến truyền thông quốc tế hú hét

09-11-2025 - 09:32 AM | Lifestyle

Màn xuất hiện chấn động của Hương Giang nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

Tối 8/11, Hương Giang tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện trong khuôn khổ Miss Universe. Nếu những ngày trước, Miss Universe Vietnam ghi dấu với hình ảnh sắc sảo, quyến rũ thì lần này, nàng hậu khiến nhiều người vỡ òa khi "lột xác" hoàn toàn với layout mới toanh.

Bộ váy ôm sát chất liệu nhung đen sang trọng giúp Hương Giang khoe trọn đường cong cùng thần thái sắc lạnh. Thiết kế cổ chữ V sâu kết tạo nên điểm nhấn táo bạo nhưng vẫn giữ được sự tinh tế và sang trọng. Tuy nhiên, spotlight lớn nhất thuộc về mái tóc giả ngắn cá tính – chi tiết "đánh úp" toàn bộ truyền thông và khán giả có mặt tại sự kiện.

Màn xuất hiện gây sốt của Hương Giang tại Miss Universe

Ngay khi vừa xuất hiện, Hương Giang lập tức khiến truyền thông quốc tế hú hét, hàng loạt ống kính liên tục hướng về phía cô. Tại sự kiện, nhiều phóng viên còn không ngừng dành lời khen cho cô.

Không chỉ gây ấn tượng bởi visual mới mẻ, Hương Giang còn khiến truyền thông quốc tế thích thú khi tự tin giao lưu, trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh lưu loát. Hương Giang cho thấy thái độ chuyên nghiệp, và sự săn đón của truyền thông quốc tế chứng minh nàng hậu Việt là một trong những thí sinh có sức hút mạnh mẽ nhất ở mùa thi năm nay.

Hương Giang "biến hình" gây sốc tại Miss Universe khiến truyền thông quốc tế hú hét- Ảnh 1.

Hương Giang thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế ngay khi xuất hiện

Hương Giang "biến hình" gây sốc tại Miss Universe khiến truyền thông quốc tế hú hét- Ảnh 2.

Đại diện Miss Universe Vietnam tự tin giao lưu bằng tiếng Anh với các phóng viên

Hoa hậu Hương Giang được khen hô tên đầy tự tin, thần thái sắc lạnh cuốn hút khi tham gia hoạt động bên lề của Miss Universe

Hương Giang "biến hình" gây sốc tại Miss Universe khiến truyền thông quốc tế hú hét- Ảnh 3.

Hương Giang "tia camera" quá đỉnh, hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật không đùa được đâu!

Nếu phải tìm ra điểm xuất sắc nhất của Hương Giang tại Miss Universe tính đến thời điểm hiện tại, chắc chắn đó chính là phong độ thời trang ổn định và biến hóa liên tục. Chỉ trong vòng một tuần, nàng hậu Việt đã kịp "biến hình" với loạt layout khiến khán giả quốc tế đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác - khi thì quyến rũ, nữ tính với váy dạ hội lấp lánh; lúc lại cá tính, sang chảnh với suit mạnh mẽ.

Không chỉ ghi điểm ở phần nhìn, Hương Giang còn gây thiện cảm mạnh mẽ nhờ khả năng giao tiếp tiếng Anh trôi chảy, tự tin tương tác cùng truyền thông và đại diện các nước. Trong những video được chia sẻ, người đẹp luôn giữ thái độ thân thiện, chuyên nghiệp và khéo léo trong cách trả lời, giúp cô dần được khán giả quốc tế nhận diện và nhớ đến nhiều hơn.

Với phong độ thời trang đỉnh cao cùng sự chuẩn bị chỉn chu từ hình ảnh đến kỹ năng, Hương Giang đang tạo sức hút truyền thông và được kỳ vọng sẽ có thành tích cao tại Miss Universe 2025.

Hương Giang "biến hình" gây sốc tại Miss Universe khiến truyền thông quốc tế hú hét- Ảnh 4.

Hương Giang là thí sinh có phong độ thời trang ấn tượng ở Miss Universe 2025

Hương Giang "biến hình" gây sốc tại Miss Universe khiến truyền thông quốc tế hú hét- Ảnh 5.

Từ thời trang cho đến thần thái, đại diện Miss Universe Vietnam mỗi lần xuất hiện đều nhận nhiều lời khen

Hương Giang "biến hình" gây sốc tại Miss Universe khiến truyền thông quốc tế hú hét- Ảnh 6.

Hương Giang cực tự tin và thân thiện giao lưu với nhiều thí sinh khác

Hương Giang "biến hình" gây sốc tại Miss Universe khiến truyền thông quốc tế hú hét- Ảnh 7.

Người đẹp chuyển giới cũng là một trong các thí sinh hút truyền thông ở cuộc thi năm nay

Đối thủ của Hương Giang tại Miss Universe: Xinh đẹp như búp bê sống đúng nghĩa

Theo Liên Hoa

Đời sống & pháp luật

