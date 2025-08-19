Huyền thoại Warren Buffett tiếp tục gây chú ý: 4 quý liên tiếp mua 1 cổ phiếu tăng 7.200% kể từ khi IPO, ‘xả’ mạnh tay cổ phiếu ngân hàng hàng đầu nước Mỹ

13F là báo cáo bắt buộc với các tổ chức quản lý tài sản từ 100 triệu USD trở lên. Họ phải nộp trong vòng 45 ngày kể từ khi kết thúc quý. Báo cáo này giúp nhà đầu tư theo dõi danh mục mua bán của những nhà quản lý quỹ hàng đầu Phố Wall.

Trong số đó, giao dịch của nhà đầu tư kỳ cựu Warren Buffett luôn được theo dõi sát sao nhất. Từ khi nắm quyền điều hành Berkshire Hathaway cách đây 60 năm cổ phiếu hạng A của Berkshire đã vượt chỉ số S&P 500 tới 134 lần nếu tính cả cổ tức. Nói cách khác, việc bắt chước hoạt động giao dịch của Buffett có thể là con đường dẫn đến thành công.

Theo báo cáo 13F mới công bố của Berkshire Hathaway cho quý kết thúc vào tháng 6, Warren Buffett bán ra cổ phiếu Bank of America, đồng thời tăng mua ở một doanh nghiệp tiêu dùng nổi tiếng Domino’s Pizza. Giá cổ phiếu của công ty này đã tăng hơn 7.200% kể từ khi phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) cách đây 21 năm.

Warren Buffett “xả” mạnh tay cổ phiếu Bank of America

Trong 11 quý liên tiếp từ tháng 10/2022 đến 6/2025, Buffett đều bán ra nhiều hơn mua vào. Tổng giá trị cổ phiếu bán ra lên tới 177,4 tỷ USD.

Một trong những cổ phiếu bị bán nhiều nhất là Bank of America (BofA). Từ ngày 17/7/2024 đến nay, Berkshire đã bán tổng cộng 427,58 triệu cổ phiếu BofA, tương đương giảm 41% cổ phần. Riêng trong quý 2/2025, khoảng 26,3 triệu cổ phiếu đã bị đưa vào danh sách thanh lý.

Lý do đơn giản nhất giải thích cho động thái này là Buffett đang chốt lời ở mức thuế suất ưu đãi. Trong đại hội cổ đông Berkshire tháng 5/2024, ông từng nói việc bán bớt cổ phiếu Apple là hợp lý khi thuế thu nhập doanh nghiệp đang ở mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ.

Dù không đề cập trực tiếp tới Bank of America, nhưng Apple và BofA chiếm phần lớn khoản lợi nhuận chưa thực hiện của Berkshire. Chốt lời ở mức thuế thấp được xem là tích cực cho cổ đông.

Tuy vậy, động thái bán mạnh BofA cũng làm dấy lên lo ngại. Warren Buffett là người am hiểu sâu về ngành tài chính. Việc ông bán tháo có thể phản ánh lo ngại về thu nhập lãi ròng (NII) của BofA trong tương lai.

BofA là ngân hàng Mỹ nhạy cảm nhất với lãi suất. Khi Fed tăng lãi suất nhanh giai đoạn tháng 3/2022 – 7/2023, NII của BofA tăng mạnh. Nhưng nay Fed đã bắt đầu chu kỳ hạ lãi suất kéo dài, NII của BofA có thể sụt giảm mạnh hơn các đối thủ.

Bên cạnh đó, BofA cũng không còn là món hời như trước. Khi Berkshire đầu tư 5 tỷ USD vào cổ phiếu ưu đãi của BofA tháng 8/2011, cổ phiếu thường của ngân hàng này đang giao dịch với mức chiết khấu 68% so với giá trị sổ sách. Đến ngày 14/8/2025, cổ phiếu BofA lại đang giao dịch cao hơn 28% so với giá trị sổ sách. Đây không còn là mức định giá hấp dẫn trong bối cảnh thị trường chung đắt đỏ.

Warren Buffett tăng mua Domino’s Pizza quý thứ tư liên tiếp

Ở chiều ngược lại, Warren Buffett đầu tư vào 6 công ty mới trong quý 2 và tăng cổ phần tại 6 khoản đầu tư hiện đang nắm giữ.

Đáng chú ý nhất là Domino’s Pizza. Đây là quý thứ tư liên tiếp Berkshire tăng mua cổ phiếu chuỗi pizza nổi tiếng này. Trong quý 2, Buffett mua thêm 13.255 cổ phiếu. Nhờ đó, Berkshire nắm giữ 7,8% cổ phần của công ty.

Lợi nhuận Domino’s Pizza đã tăng hơn 7.200% kể từ IPO, bao gồm cả cổ tức. Buffett có nhiều lý do để tiếp tục đầu tư.

Thứ nhất, Domino’s xây dựng được niềm tin với khách hàng. Trong thập niên 2000, công ty từng thừa nhận thiếu sót và cam kết cải thiện chất lượng. Sự minh bạch và cải tiến liên tục suốt hơn 15 năm qua giúp thương hiệu này được ưa chuộng.

Thứ hai, Domino’s luôn đạt hoặc vượt mục tiêu tăng trưởng 5 năm. Kế hoạch hiện tại mang tên “Hungry for MORE”, công bố cuối 2023, tận dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tối ưu chuỗi cung ứng và sản xuất. Họ cũng dựa vào chương trình khách hàng thân thiết và hệ thống nhượng quyền để mở rộng thương hiệu.

Thứ ba, chính sách hoàn vốn cho cổ đông rất hấp dẫn. Domino’s đã tăng cổ tức hàng năm suốt hơn một thập kỷ và thường xuyên mua lại cổ phiếu. Với doanh nghiệp có lợi nhuận ổn định hoặc tăng trưởng, mua lại cổ phiếu sẽ làm tăng EPS, từ đó cải thiện giá trị cổ phiếu.

Cuối cùng, định giá Domino’s vẫn ở mức hấp dẫn. P/E dự phóng hiện tại chỉ hơn 23 lần, thấp hơn 16% so với trung bình 5 năm qua. Trong bối cảnh thị trường Mỹ đang ở mức định giá cao, đây là khoản đầu tư mang tính giá trị đúng phong cách Warren Buffett.

Theo Yahoo Finance