Huỳnh Như và đồng đội tiến gần kỷ lục mới

05-10-2025 - 10:35 AM | Sống

Cơ hội bảo vệ ngôi vương gần như chắc chắn nằm trong tay Huỳnh Như và đồng đội.

Chiến thắng 2-0 trước Thái Nguyên T&T ở vòng 8 Giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2025 giúp CLB TP HCM 1 tiến gần hơn đến chức vô địch mùa này.

Trận đấu được xem là bản lề của mùa giải đã cho thấy đẳng cấp và bản lĩnh của thầy trò HLV Đoàn Thị Kim Chi. Trước đó, người cũ của TP HCM là Bích Thùy (hiện khoác áo Thái Nguyên T&T) từng giúp đội bóng cũ hưởng lợi khi cùng đồng đội đánh bại Hà Nội, khiến đối thủ trực tiếp trong cuộc đua vô địch bị chững lại.

Nhưng ở lần tái ngộ chiều 4-10, Bích Thùy và đồng đội hoàn toàn bất lực trước lối chơi chắc chắn, mạch lạc của TP HCM 1. 

Đến phút 34, đội trưởng Huỳnh Như đã mở tỉ số bằng pha dứt điểm quen thuộc, tiếp tục chứng minh giá trị ngôi sao đúng lúc đội nhà cần nhất.

img

Trước khi hiệp 1 khép lại, Hồng Nhung ghi bàn nhân đôi cách biệt, giúp TP HCM 1 nắm chắc 3 điểm. Dù hiệp 2 không có thêm bàn thắng, thế trận kiểm soát chặt chẽ cùng hàng thủ kỷ luật giúp thầy trò HLV Kim Chi khẳng định vị thế ứng viên số 1 cho ngôi vô địch.

Chiến thắng này đưa TP HCM 1 lên 19 điểm, tạm hơn Hà Nội và Than Khoáng sản Việt Nam 4 điểm trong khi giải chỉ còn 2 vòng.

Nếu lên ngôi, CLB TP HCM 1 sẽ có lần thứ 15 vô địch quốc gia, kỷ lục chưa đội bóng nữ nào trong lịch sử Việt Nam chạm tới.

Đội bóng của HLV Kim Chi đang đứng trước cơ hội hoàn tất thập kỷ thống trị khi hướng đến chức vô địch thứ 10 chỉ trong 11 năm.

