Hyundai sẽ tung ra xe điện giá rẻ nhắm đến cả khách dịch vụ vào năm tới, dễ là 'i10 chạy pin'

Thị trường xe điện Ấn Độ đang bước vào giai đoạn tăng trưởng nhanh sau nhiều năm chủ yếu phục vụ nhóm người dùng tiên phong và khách hàng cao cấp. Tỷ lệ xe điện trong phân khúc xe du lịch đã gần như tăng gấp đôi, từ 2,5% năm 2024 lên khoảng 4,4% trong năm 2025. Nhận thấy cơ hội này, Hyundai Motor India đang chuẩn bị tung ra một mẫu xe điện hoàn toàn mới, phát triển riêng cho Ấn Độ và dự kiến ra mắt vào đầu năm 2027.

Một hình dung về mẫu xe điện giá rẻ của Hyundai. Ảnh do AI tạo

Không chỉ bán cho khách cá nhân

Từ trước đến nay, danh mục xe điện của Hyundai tại Ấn Độ chủ yếu gồm các sản phẩm toàn cầu như Ioniq 5, Kona Electric hay Creta Electric - phiên bản thuần điện phát triển từ mẫu xe động cơ đốt trong. Những mẫu xe này đóng vai trò trình diễn công nghệ và xây dựng hình ảnh thương hiệu, nhưng không được kỳ vọng tạo doanh số lớn.

Mẫu xe sắp ra mắt sẽ đi theo hướng khác. Hyundai cho biết sản phẩm mới được phát triển với trọng tâm là bối cảnh sử dụng tại Ấn Độ, đồng nghĩa mức độ nội địa hóa cao để kiểm soát giá bán và cấu hình tối ưu cho điều kiện đường sá, hạ tầng cũng như thói quen sử dụng của người dùng địa phương.

Bên cạnh khách hàng cá nhân, Hyundai còn nhắm tới nhóm xe dịch vụ và đội xe doanh nghiệp. Hãng coi mảng thương mại là trụ cột quan trọng trong chiến lược xe điện dài hạn, tương tự cách từng thành công với các phiên bản CNG và diesel.

Thực tế, Hyundai đã có mẫu Inster giá rẻ, nhưng không phù hợp để làm xe dịch vụ. Ảnh: InsideEVs

Việc hướng tới nhóm khách hàng này được xem là hợp lý bởi các đơn vị khai thác xe dịch vụ thường hưởng lợi sớm từ chi phí vận hành thấp của xe điện. Hyundai kỳ vọng có thể tái hiện thành công như với xe CNG: trong quý III vừa qua, xe CNG chiếm 16% tổng doanh số của hãng tại Ấn Độ - mức cao nhất từ trước đến nay.

Theo Hyundai, khi nhà sản xuất đưa ra giải pháp tiết kiệm chi phí, vận hành ổn định và giá hợp lý, người mua Ấn Độ sẽ nhanh chóng đón nhận. Đây cũng là điều hãng kỳ vọng với dòng xe điện giá phải chăng sắp tới.

Canh thời điểm “chín muồi”

Thay vì vội vàng tung ra sản phẩm chuyển đổi từ xe xăng sang điện, Hyundai chọn cách phát triển một mẫu xe điện nội địa hóa hoàn toàn. Chiến lược này cho thấy hãng đặt cược vào việc tạo ra sản phẩm phù hợp và cạnh tranh về giá, hơn là chạy đua trở thành hãng ra mắt sớm nhất.

Mẫu xe điện này được phát triển cho thị trường đang phát triển. Ảnh do AI tạo

Thời điểm ra mắt đầu năm 2027 được đánh giá là phù hợp với chu kỳ phát triển của thị trường xe điện Ấn Độ. Đến lúc đó, hạ tầng sạc được kỳ vọng hoàn thiện hơn, trong khi niềm tin của người dùng vào công nghệ pin cũng sẽ cao hơn hiện nay.

Nếu Hyundai có thể mang cảm giác cao cấp và độ tin cậy của Creta vào một mẫu xe điện giá dễ tiếp cận, thị trường xe điện Ấn Độ nhiều khả năng sẽ bước vào giai đoạn cạnh tranh mới, và tỷ lệ thâm nhập 4,4% hiện tại có thể tăng nhanh trong những năm tới.