Idico bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin

Ảnh minh họa

Thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), đơn vị này đã ban hành Quyết định số 298/QĐ - XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng công ty Idico - CTCP (MCK: IDC; Địa chỉ trụ sở chính: Số 151A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Xuân Hòa, TP.HCM).

Theo đó, Idico bị phạt tiền 92,5 triệu đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ - CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Cụ thể, Tổng công ty không công bố thông tin (CBTT) cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) tại Chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp đối với Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2025 được kiểm toán.

Idico cũng CBTT không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trang thông tin điện tử của HNX các tài liệu sau: Nghị quyết HĐQT số 48/NQ - TCT ngày 31/10/2023 về việc chấp thuận hợp đồng thuê lại văn phòng giữa Idico với người có liên quan Công ty cổ phần Tập đoàn S.S.G, Nghị quyết HĐQT số 49/NQ - TCT ngày 31/10/2023 về việc phê duyệt đề án thành lập, thông qua biên bản thỏa thuận góp vốn thành lập công ty, dự thảo điều lệ và nhân sự cử đại diện vốn, giới thiệu tham gia quản lý, điều hành tại Công ty cổ phần Idico Vinh Quang.

Doanh nghiệp CBTT không đúng thời hạn cho HNX tại Chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp đối với Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ 6 tháng đầu năm 2023 được kiểm toán.

Ngoài ra, Idico còn bị phạt tiền 60 triệu đồng do không trình bày đầy đủ một số giao dịch với bên liên quan tại Phụ lục 02 Báo cáo tình hình quản trị công ty (QTCT) năm 2023, 2024, 6 tháng đầu năm 2025; Tổng công ty trình bày thiếu Quyết định số 11/QĐ - TCT ngày 30/6/2025 của HĐQT về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Idico tại mục II.5 Báo cáo tình hình QTCT 6 tháng đầu năm 2025.

Idico tiền thân là tổng Công ty Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam, được thành lập năm 2000 với các ngành nghề cốt lõi là phát triển khu công nghiệp và mở rộng đầu tư khu đô thị, khu kinh tế, khu dân cư tập trung, giao thông, thuỷ lợi, thuỷ điện, sản xuất công nghiệp & phát triển nhà ở...

Ngày 10/5/2018, Idico chính thức chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần.