Idico muốn góp thêm 800 tỷ đồng vào công ty con

Tổng Công ty Idico-CTCP (Idico, MCK: IDC) vừa công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận tăng vốn điều lệ cho công ty con.

Theo đó, HĐQT Idico đã thông qua Nghị quyết số 68 /NQ-TCT ngày 10/11/2025 về việc chấp thuận chủ trương góp thêm 800 tỷ đồng vào vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Idico (Idico Urbiz).

HĐQT giao Tổng Giám đốc Tổng công ty tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung được HĐQT phê duyệt, ký kết tất cả các văn bản và tài liệu, giấy tờ pháp lý có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn văn bản phản hồi cho người đại diện vốn của Idico tại Idico Urbiz nhằm triển khai thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để thực hiện tăng vốn điều lệ cho Idico Urbiz theo đúng quy định, phê duyệt của HĐQT Tổng công ty.

Được biết, Idico Urbiz là công ty con do Idico năm 100% tỷ lệ biểu quyết (theo BCTC hợp nhất quý III/2025).

Trước đó, HĐQT Idico cũng có Quyết định về việc góp vốn thành lập Công ty CP VTA Global Port (VTA Global Port) và cử người đại diện theo ủy quyền.

Cụ thể, Idico dự kiến góp vốn với tư cách cổ đồng sáng lập thành lập VTA Global Port với số tiền góp vốn là 306 tỷ đồng, tương ứng 30,6 triệu cổ phần phổ thông, chiếm 51% vốn điều lệ của VTA Global Port.

Idico ủy quyền cho ông Đoàn Minh Quân (SN 1976) làm người đại diện toàn bộ phần vốn góp của doanh nghiệp này tại VTA Global Port.

Trong một diễn biến khác, Idico đã công bố Nghị quyết số 65/NQ-TCT ngày 22/10/2025 của HĐQT về việc thực hiện vay vốn và thế chấp tài sản đảm bảo để đầu tư Dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phú Long của Công ty cổ phần Idico Ninh Bình (Idico-INC).

HĐQT Idico cũng chấp thuận việc thế chấp cổ phần của doanh nghiệp này tại Idico-INC, kể cả phần vốn góp bổ sung trong tương lai cho ngân hàng cho đến khi dự án có GCNQSDĐ đối với diện tích tối thiểu 151,39ha (+/-10%) và hoàn thành thế chấp và đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định của pháp luật và ngân hàng thế chấp.



