IGC Innovations ra mắt hệ sinh thái truyền thông, ký kết chiến lược cùng đối tác Hàn Quốc và 84Soft

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh các doanh nghiệp Việt Nam đang đứng trước hai xu thế lớn: nhu cầu kết nối với thị trường nhân sự toàn cầu và áp lực phải chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ AI để gia tăng năng lực cạnh tranh. Hai thỏa thuận hợp tác được ký kết tại sự kiện được xem là lời giải trực diện cho cả hai bài toán này.

Cú bắt tay cùng đối tác Hàn Quốc: Mở lối cho nhân sự Việt Nam vươn ra toàn cầu

Thỏa thuận hợp tác đầu tiên được ký kết giữa IGC Innovations và Bridgework-On, một nền tảng môi giới nhân lực toàn cầu thuộc Công ty Cổ phần EarthBridge (Hàn Quốc). Theo nội dung ký kết, IGC Group sẽ đóng vai trò là đối tác chiến lược tại Việt Nam, chịu trách nhiệm tuyển chọn, kiểm chứng và cung cấp nguồn nhân lực chuyên môn cao cho Bridgework-On.

Về phía đối tác Hàn Quốc, Bridgework-On sẽ tận dụng thế mạnh marketing vượt trội của mình – với kinh nghiệm 10 năm và hệ thống kênh SNS sở hữu hơn 5 triệu người theo dõi – để đưa nguồn nhân lực Việt Nam chất lượng cao đến với các khách hàng doanh nghiệp tại Hàn Quốc, Nhật Bản và các thị trường phát triển khác.

Mô hình hợp tác này được kỳ vọng sẽ tạo ra một "làn sóng" mới trong lĩnh vực xuất khẩu dịch vụ nhân sự. Nó không chỉ giải quyết bài toán chênh lệch chi phí nhân công giữa Việt Nam và các nước phát triển, mà còn tạo ra cơ hội để lao động trí thức Việt Nam được tiếp cận với các dự án quốc tế, tích lũy kinh nghiệm và mang lại nguồn ngoại tệ giá trị.

Ông Dương Việt Hà, CEO của IGC Innovations, cho biết: "Mục tiêu của chúng tôi không chỉ dừng lại ở việc môi giới. Chúng tôi muốn xây dựng một cầu nối bền vững cho trí tuệ Việt, nhân tài Việt được tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Sự hợp tác với Bridgework-On là bước đi chiến lược để hiện thực hóa tầm nhìn đó."

Hợp tác cùng 84Soft: Đưa AI vào thực tiễn, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt

Thỏa thuận chiến lược thứ hai được ký kết với Công ty Cổ phần Công nghệ và Đầu tư 84Soft, một doanh nghiệp công nghệ uy tín được thành lập từ năm 2016. Hai bên sẽ cùng hợp tác để phát triển và thương mại hóa nền tảng trợ lý AI mang tên CakeAI, tích hợp trực tiếp vào quy trình làm việc của doanh nghiệp.

Theo đó, 84Soft sẽ chịu trách nhiệm phát triển và hoàn thiện nền tảng công nghệ lõi, trong khi IGC Innovations, với thế mạnh của một hệ sinh thái truyền thông tích hợp (Tư vấn chiến lược - Sản xuất - Thương mại điện tử), sẽ xây dựng chiến lược kinh doanh, marketing và đưa sản phẩm tiếp cận thị trường.

Sự kết hợp giữa một công ty công nghệ mạnh về R&D và một hệ sinh thái am hiểu sâu sắc về thị trường được đánh giá sẽ thúc đẩy nhanh chóng việc ứng dụng AI trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam, giúp họ tự động hóa tác vụ, tối ưu chi phí và đưa ra các quyết định kinh doanh chính xác hơn dựa trên dữ liệu.

Sự kiện ra mắt và ký kết của IGC Innovations cho thấy một chiến lược kinh doanh bài bản, đón đầu các xu hướng lớn của thị trường. Bằng việc định vị mình là một hệ sinh thái truyền thông kết nối, IGC Innovations không chỉ tạo ra giá trị cho riêng mình mà còn đang chủ động tạo ra một sân chơi mới, hứa hẹn thúc đẩy sự phát triển của cả lĩnh vực nhân sự và công nghệ AI tại Việt Nam trong tương lai.

Website: IGC Innovations - Hệ sinh thái truyền thông