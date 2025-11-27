Inochi và hành trình sánh vai với những thương hiệu gia dụng toàn cầu

Trong suốt nhiều năm, thị trường hàng gia dụng Việt Nam được xem là “sân chơi” của những thương hiệu ngoại như Lock&Lock (Hàn Quốc), Tupperware (Mỹ) hay Zojirushi (Nhật Bản). Người tiêu dùng Việt tin vào hàng ngoại không chỉ vì thương hiệu, mà bởi sự tin cậy, bền bỉ và cảm giác “chuẩn mực” trong từng chi tiết.

Thế nhưng năm 2019, Inochi - thương hiệu gia dụng cao cấp thuộc Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam (TPP) ra đời, mang theo khát vọng “người Việt hoàn toàn có thể làm ra những sản phẩm chuẩn quốc tế, ngay tại Việt Nam”.

Được thành lập từ năm 1977, Tân Phú Việt Nam vốn là một trong những doanh nghiệp nhựa kỹ thuật lâu đời, chuyên sản xuất bao bì công nghiệp, gia công (OEM) cho nhiều thương hiệu quốc tế. Sau hơn 40 năm “đứng sau” thành công của người khác, Tân Phú Việt Nam quyết định bước ra ánh sáng, xây dựng thương hiệu của riêng mình với tên gọi Inochi, mang tinh thần Nhật Bản: tinh tế, tối giản và bền vững.

“Chúng tôi không bắt đầu bằng tham vọng lớn, mà chỉ muốn làm ra sản phẩm mà người Việt có thể tin tưởng và tự hào khi sử dụng” - ông Trần Đức Huy, Chủ tịch HĐQT Tân Phú Việt Nam chia sẻ.

Inochi chọn triết lý Nhật Bản làm kim chỉ nam: đề cao sự giản dị, tinh tế và tính bền vững trong từng chi tiết. Thay vì “Việt hóa” phong cách Nhật, Inochi chọn hướng “chuẩn hóa” theo tiêu chuẩn Nhật, từ khâu thiết kế đến quy trình kiểm định chất lượng.

Hiện nay, 100% sản phẩm Inochi được thiết kế bởi đội ngũ R&D của TPP, 90% sản xuất tại các nhà máy trong nước, và chỉ 10% OEM quốc tế cho một số dòng sản phẩm chuyên dụng. Tân Phú Việt Nam hiện đạt chuẩn ISO 9001, ISO 14001, làm chủ toàn bộ chuỗi sản xuất từ khuôn mẫu, ép nhựa, đến đóng gói thành phẩm.

Nhà máy sản xuất Inochi tại tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Tân Phú

Những sản phẩm như bình Biwa, hộp Hokkaido, kệ Tokyo hay móc áo Hara… đã trở thành lựa chọn quen thuộc của hàng triệu gia đình Việt. Sau 7 năm, Inochi hiện diện tại hơn 3.000 điểm bán trên toàn quốc, từ Aeon, Lotte, Emart, GO! đến các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki…

“Thay vì nói nhiều, chúng tôi chọn để sản phẩm tự nói. Khi khách hàng quay lại tìm mua lần thứ hai, đó mới là truyền thông hiệu quả nhất…” ông Huy nói thêm.

Không chạy theo tăng trưởng nóng, Tân Phú Việt Nam tập trung đầu tư vào tự động hóa và mô hình Lean Manufacturing, giúp giảm giá vốn hơn 5%, cắt giảm chi phí quản lý và bán hàng trên 10%, nâng biên lợi nhuận gộp lên 13,1% – cao nhất trong 7 năm qua.

Kết thúc quý III năm 2025, TPP ghi nhận doanh thu 2.350 tỷ đồng, tăng 3,9%, trong khi lợi nhuận sau thuế tăng 225%, đạt 70,9 tỷ đồng. Đây là kết quả thể hiện rõ hiệu quả vận hành và sự kiên định của thương hiệu.

Trong nhiều nhãn hàng đồ gia dụng nước ngoài tạo nên làn sóng tiêu dùng đồ gia dụng hiện đại tại Việt Nam, thì Inochi được xem như sự tiếp nối tự nhiên của làn sóng đó, nhưng bằng bàn tay và trí tuệ người Việt.

Khi được hỏi liệu Inochi có xem những nhãn hàng đồ gia dụng khác là đối thủ, ông Trần Đức Huy chỉ cười: “Không ai thắng mãi hay thua mãi. Quan trọng là mình học được gì từ người đi trước, và tạo ra điều gì tốt hơn cho người tiêu dùng Việt.”

Thực tế, Inochi chưa bao giờ chọn cách “đối đầu”, mà coi những thương hiệu quốc tế khác tại Việt Nam là tấm gương phản chiếu của sự chuyên nghiệp. Inochi đang từng bước tự chủ công nghệ, tự chủ thiết kế, tự chủ thị trường để chứng minh rằng hàng Việt hoàn toàn có thể đạt chuẩn quốc tế.

Đó là một hành trình nội địa hóa tư duy toàn cầu, biến chuẩn mực thế giới thành năng lực Việt Nam. Và chính hành trình đó khiến Inochi trở thành một thương hiệu Việt đang trưởng thành bằng bản lĩnh và sự học hỏi không ngừng.

“Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ mình đã trở thành phiên bản quốc tế khác Việt Nam. Nhưng nếu người tiêu dùng nhìn nhận như vậy, đó là niềm vinh dự lớn nhất.” - ông Huy nói.

Sau khi khẳng định vị thế trong nước, Inochi bắt đầu xuất khẩu. Sản phẩm của thương hiệu hiện đã có mặt tại nhiều quốc gia ASEAN, đồng thời mở rộng kênh phân phối tại Úc, châu Âu và Mỹ, những thị trường khắt khe nhất về chất lượng và môi trường.

Một gian hàng của Inochi tại Myanmar. Ảnh: Tân Phú

Giai đoạn 2022–2023, doanh thu xuất khẩu tăng gấp 6 lần, hiện chiếm 10% tổng doanh thu, và Tân Phú Việt Nam đặt mục tiêu nâng tỷ trọng này lên 50% vào năm 2029.

Inochi được xuất khẩu sang nhiều thị trường. Ảnh: Tân Phú

Cùng lúc, doanh nghiệp đầu tư mạnh vào vật liệu tái sinh, mô hình kinh tế tuần hoàn và tiêu chuẩn ESG, từng bước thay thế nhựa nguyên sinh bằng nguyên liệu tái chế có truy xuất nguồn gốc rõ ràng. “Khi đưa sản phẩm ra thế giới, chúng tôi hiểu rằng tiêu chuẩn quốc tế không chỉ nằm ở chất lượng, mà còn ở trách nhiệm với môi trường và xã hội. Chúng tôi muốn chứng minh rằng ‘Made in Vietnam’ không chỉ là dòng chữ in trên sản phẩm, mà là cam kết về chất lượng, trí tuệ và niềm tự hào của người Việt” - ông Huy chia sẻ.

Nếu 10 năm trước, người tiêu dùng Việt chọn những nhãn hàng nước ngoài khác tại Việt Nam vì tin vào hàng ngoại, thì hôm nay, họ chọn Inochi vì tin vào chất lượng Việt. Sau bảy năm phát triển, Inochi không chỉ tạo dựng được một thương hiệu được yêu thích, mà còn trở thành biểu tượng cho tinh thần đổi mới và sự kiên định của doanh nghiệp Việt. Con đường mà Inochi đi không phải là chạy đua, mà là hành trình học hỏi, chuẩn hóa và bền bỉ để thương hiệu Việt có thể tự tin đứng ngang hàng cùng thế giới.