Intracom tiếp tục 'có tên' trong danh sách chậm đóng bảo hiểm

Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.Hà Nội mới đây đã công bố danh sách các đơn vị sử dụng lao động chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN từ 2 tháng trở lên, số liệu tính đến hết ngày 31/10/2025 theo C12-TS lấy ngày 5/11/2025.

Theo danh sách này, có 22.528 đơn vị đang nợ đóng các loại bảo hiểm với tổng số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng. Tình trạng này không chỉ vi phạm quy định pháp luật mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi hợp pháp của nhiều người lao động.

Đáng chú ý nhiều doanh nghiệp nợ đọng hàng chục tỷ đồng, kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, tiềm ẩn nhiều rủi ro trong quá trình giải quyết chế độ cho người lao động.

Trong danh sách mà BHXH TP.Hà Nội công bố, Công ty CP Đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông (Intracom, địa chỉ: Tầng 24, Tòa nhà Intracom, số 33 Cầu Diễn, phường Xuân Phương, TP.Hà Nội) cũng bị "điểm tên" với số tháng chậm đóng là 3 tháng, số tiền chậm đóng 714.298.317 đồng.

Trước đó, trong danh sách các đơn vị sử dụng lao động chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN từ 2 tháng trở lên (số liệu tính đến hết ngày 30/9/2025 theo C12-TS lấy ngày 5/10/2025), Intracom cũng "có tên" khi chậm đóng 5 tháng, số tiền 1.434.033.072 đồng.

Intracom tiền thân là Công ty Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Giao thông đô thị với 100% vốn nhà nước, từng là thành viên của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội (Handico). Đến năm 2006, công ty tiến hành cổ phần hóa doanh nghiệp.

Tính đến tháng 9/2022, vốn điều lệ của doanh nghiệp ở mức 2.950 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không được công bố.

Tại đăng ký thay đổi gần đây nhất (ngày 27/8/2025), bà Phan Thu Thảo (SN 1995) thay ông Nguyễn Thanh Việt (còn được gọi với tên Shark Việt khi tham gia chương trình Shark Tank Việt Nam với vai trò nhà đầu tư) đảm nhiệm chức Tổng Giám đốc, đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

Intracom hoạt động ở nhiều lĩnh vực, trong đó nổi bật là bất động sản, y tế và thủy điện.

Phối cảnh dự án Intracom Riverside Đông Anh. Ảnh: Intracom

Trong mảng bất động sản, Intracom là chủ đầu tư của nhiều dự án đình đám tại Hà Nội như: Intracom Cầu Diễn, Intracom Riverside, Intracom Trung Văn,...

Ở lĩnh vực y tế, Intracom đầu tư vào dự án Tổ hợp Y tế Phương Đông (quy mô 10ha tại Hà Nội). Trong đó, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông được xây dựng trong khuôn viên Tổ hợp Y tế Phương Đông, với quy mô hơn 1.000 giường bệnh.

Ngoài ra, Tổ hợp Y tế Phương Đông còn có các hạng mục như: Viện dưỡng lão Phương Đông Asahi (vốn đầu tư lên đến 800 tỷ đồng, quy mô 7.000m2), Bệnh viện Ung bướu Công nghệ cao Phương Đông (quy mô 30.000m2 sàn xây dựng, gồm 2 tầng hầm, 15 tầng nổi đáp ứng 250 giường nội trú);...

Intracom cũng được biết đến là chủ đầu hàng loạt dự án thủy điện lớn như: dự án Thủy điện Nậm Pung, dự án thủy điện Tà Lơi 1-2-3 (Lào Cai), dự án thủy điện Cẩm Thủy 1 (Thanh Hóa),... với tổng vốn đầu tư lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Theo giới thiệu, tập đoàn này còn đầu tư các dự án điện gió, điện gỗ, điện mặt trời, điện rác…tạo nguồn năng lượng thân thiện môi trường.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã ký Quyết định số 2445/QĐ-TTg ngày 5/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ đổi tên Trường Đại học Chu Văn An thành Trường Đại học Intracom. Trường Đại học Chu Văn An là Trường Đại học Tư thục được thành lập theo Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 08/06/2006 của Thủ tướng Chính phủ. Sau hơn 19 năm thành lập, trường đã đào tạo hàng chục nghìn sinh viên, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các tỉnh, thành phố trong cả nước. Tháng 8/2021, Tập đoàn Ecopark đã đầu tư vào Trường đại học Chu Văn An và mở thêm cơ sở tại Khu đô thị Ecopark với thương hiệu EcoUni. Đến tháng 7/2025, Intracom Group chính thức trở thành nhà đầu tư duy nhất của Trường Đại học Chu Văn An sau thương vụ M&A với Tập đoàn Ecopark.



