iOS 26 có thể "biến" 75 triệu iPhone thành rác thải điện tử

(Ảnh: AFP)

Apple đã vừa chính thức phát hành iOS 26, tại đây iPhone XR, XS và XS Max sẽ không nằm trong danh sách được cập nhật. Dù một số người dùng có thể tiếp tục sử dụng, nhưng thiết bị sẽ dần lỗi thời và nhiều người sẽ lựa chọn nâng cấp thiết bị mới, làm gia tăng lượng rác thải điện tử.

Business Waste nhấn mạnh giá trị tiềm năng của các vật liệu có thể thu hồi từ những chiếc điện thoại cũ, ước tính lên tới hơn 363 triệu USD. Cụ thể, 75 triệu thiết bị chứa hơn 1,2 triệu kg đồng, 1,23 triệu kg palladium và 2.569 kg vàng. Riêng vàng đã có thể trị giá hơn 268 triệu USD.

Do đó, phương án tốt nhất đối với các thiết bị lỗi thời là tái chế thay vì để chúng nằm trong bãi rác, theo khuyến nghị của Business Waste.

"Rác thải điện tử đang là dòng chất thải rắn tăng nhanh nhất thế giới, với hơn 50 triệu tấn phát sinh mỗi năm," ông Graham Matthews, đại diện Business Waste, cho biết.

Ông cảnh báo rằng rác thải điện tử chôn lấp có thể gây hại cho môi trường và sức khỏe con người do các chất độc hại rò rỉ ra ngoài. "Vì vậy, việc tái chế thiết bị cũ một cách có trách nhiệm là vô cùng quan trọng."

Tuy vậy, theo báo cáo của công ty nghiên cứu CCS Insight, chưa đến một phần ba người tiêu dùng châu Âu đem bán hoặc trao đổi điện thoại cũ. Điều này khiến nguồn cung thiết bị đã qua sử dụng bị hạn chế, kìm hãm sự phát triển của thị trường sản phẩm thân thiện môi trường.

Liên Hợp Quốc trong một báo cáo năm ngoái cũng cảnh báo nguy cơ gia tăng của rác thải điện tử, khi tốc độ phát sinh cao gấp năm lần tốc độ tái chế. Báo cáo kêu gọi cải thiện quản lý rác thải điện tử và ban hành chính sách khuyến khích tái sử dụng hoặc tái chế linh kiện.

Không chỉ smartphone, mạng lưới Public Interest Research Group (PIRG) tại Mỹ cảnh báo việc Windows 10 sẽ hết vòng đời hỗ trợ vào ngày 14/10 tới có thể khiến tới 400 triệu máy tính không thể nâng cấp do yêu cầu phần cứng khắt khe.

PIRG cũng lập một "nghĩa địa rác thải điện tử" trực tuyến, thống kê các thiết bị đã ngừng hoạt động, tính toán tổng khối lượng và cho phép người dùng lọc theo thương hiệu, danh mục hoặc lý do bị khai tử.