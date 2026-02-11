IPA lên kế hoạch mua lại trước hạn lô trái phiếu 608 tỷ đồng

CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (MCK: IPA, sàn HNX) vừa công bố Nghị quyết về việc phê duyệt phương án mua lại trước hạn trái phiếu riêng lẻ cho công ty phát hành.

Theo đó, IPA dự kiến mua lại trước hạn 6.080 trái phiếu mã IPA12502 bằng phương thức mua trực tiếp từ Người sở hữu trái phiếu phù hợp với quy định.

Tổng giá trị mua lại tính theo mệnh giá là 608 tỷ đồng. Nguồn tiền mua lại được lấy từ các nguồn thu hợp pháp của tổ chức phát hành. Ngày mua lại dự kiến từ ngày 12/2/2026 đến ngày 28/2/2026.

Được biết, lô trái phiếu mã IPA12502 được IPA vừa được IPA phát hành ngày 30/12/2025, tổng giá trị phát hành là 608 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, lãi suất 9,5%/năm.

Ảnh minh họa

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu nêu trên sẽ được IPA dùng để mua phần vốn góp tăng thêm của Công ty TNHH Anvie Life.

Theo kế hoạch, Anvie Life dự kiến sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt tăng vốn để mua cổ phần phát hành riêng lẻ của CTCP Crystal Bay Việt Nam. Sau đó, Crystal Bay Việt Nam tiếp tục sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ chào bán để mua cổ phần phát hành thêm của CTCP Sunbay Ninh Thuận nhằm đầu tư thực hiện dự án Sunbay Park Hotel & Resort.

Được biết, dự án Sunbay Park Hotel & Resort được xây dựng trên khu đất có diện tích khoảng 36.551 m2 tại Công viên biển Bình Sơn, đường Yên Ninh, phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa, tổng mức đầu tư lên đến 4.779 tỷ đồng.

Quy mô của dự án gồm khoảng 600 phòng khách sạn và 2.495 căn hộ du lịch, gồm 3 tòa tháp và 1 công trình nhà hàng và các công trình phụ trợ khác.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế cả năm 2025, IPA mang về doanh thu thuần gần 590 tỷ đồng, tăng 5,4% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 501,2 tỷ đồng, tăng 6,6%.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của IPA tăng 29,5% so với đầu năm, lên mức hơn 11.233,2 tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp đầu tư tài chính dài hạn hơn 7.538,9 tỷ đồng, chiếm 67,1% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 6.331,6 tỷ đồng, tăng 51,7% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính gần 6.006,8 tỷ đồng, chiếm 94,9% tổng nợ.



