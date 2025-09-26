iPhone 17 Pro xước như một “món đồ nhái rẻ tiền”: Apple quá coi thường người dùng, sao cứ cố mua làm gì?

Được kỳ vọng là sự kiện ra mắt thú vị nhất trong nhiều năm, dòng iPhone 17 Pro lại đang khiến người dùng thất vọng tràn trề. Từ việc thay đổi vật liệu gây tranh cãi, độ bền bị đặt dấu hỏi, cho đến thái độ phớt lờ của Apple, tất cả đang vẽ nên một bức tranh gợi nhớ về vụ bê bối "Antennagate" tai tiếng trong quá khứ.

Trong những tháng trước khi trình làng, thông tin Apple sẽ từ bỏ titan để quay về với nhôm trên iPhone 17 Pro và Pro Max đã gây xôn xao. Khi ra mắt, hãng xác nhận điều này, viện dẫn lý do là khả năng tản nhiệt tốt hơn. Tuy nhiên, có vẻ như quyết định này đã quá vội vàng, bởi kể từ khi lên kệ, các mẫu Pro đã liên tục gặp phải vô số vấn đề.

Khi "nâng cấp" lại là bước lùi

Việc Apple quay lại với nhôm, một vật liệu vốn dành cho các dòng iPhone tiêu chuẩn, được xem là cách để sửa chữa sai lầm từ hai thế hệ trước. Chính quyết định chuyển sang titan cấp hàng không vũ trụ đã khiến những chiếc iPhone tiền nhiệm trở nên nóng ran. Giờ đây, với thân máy nhôm 7000-series và việc lần đầu tích hợp buồng hơi tản nhiệt, vấn đề nhiệt độ đã được giải quyết. Các mẫu Pro mới cũng có thời lượng pin tốt hơn, dù phải đánh đổi bằng trọng lượng nặng hơn một chút.

Thế nhưng, đây lại là một trường hợp điển hình của quy luật "tiến hai bước, lùi một bước" trong giới công nghệ. Titan từng là một trong những nâng cấp chủ lực của iPhone 15 Pro vì giúp máy nhẹ hơn. Việc từ bỏ nó để quay về với nhôm, dù tản nhiệt tốt hơn, lại kéo theo một hậu quả nghiêm trọng về độ bền.

Do bản chất mềm hơn của nhôm, iPhone 17 Pro và Pro Max, đặc biệt là các phiên bản màu tối, cực kỳ dễ bị trầy xước. Các diễn đàn trực tuyến tràn ngập hình ảnh người dùng thất vọng chia sẻ về những vết xước xuất hiện chỉ sau những va quệt nhẹ nhất. Thậm chí, một số bài đăng phàn nàn còn bị xóa bỏ.

Phần khung máy cũng rất dễ bị móp méo. Nhiều trường hợp ghi nhận máy rơi từ độ cao chỉ khoảng 60cm đã khiến chiếc iPhone đắt tiền trông như thể làm bằng đất nặn. Ngay cả việc sử dụng sạc MagSafe cũng để lại một vết tròn rõ rệt ở mặt sau.

Những người vốn không thích dùng ốp lưng giờ đây buộc phải bao bọc chiếc điện thoại trị giá vài chục triệu của mình bằng những chiếc ốp silicon rẻ tiền, không dám trưng ra màu sắc bóng bẩy vốn là thứ lôi cuốn họ mua sắm.

Đáng nói hơn, Apple dường như đang phớt lờ những vấn đề này. Hãng đổ lỗi cho việc các đế sạc MagSafe của người dùng đã bị mòn và coi những vết xước chỉ là "hao mòn thông thường". Thái độ này khiến nhiều người liên tưởng đến một chương đen tối trong lịch sử của hãng.

Bóng ma "Antennagate" và sự ngạo mạn của Apple

Toàn bộ sự việc gợi nhớ lại scandal "Antennagate" của iPhone 4. Khi người dùng phàn nàn về tình trạng mất sóng, Steve Jobs đã có câu nói tai tiếng rằng "họ đang cầm điện thoại sai cách", thay vì thừa nhận sai sót trong thiết kế ăng-ten. Cuối cùng, Apple vẫn phải cung cấp ốp lưng miễn phí và thiết kế lại hoàn toàn trên thế hệ iPhone 4s.

Việc Apple hiện tại đổ lỗi cho phụ kiện của người dùng là một sự coi thường niềm tin mà họ đã gây dựng. Người tiêu dùng không bỏ ra một số tiền lớn chỉ để nhận về một sản phẩm mỏng manh và phải "nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa".

Sự thất vọng không chỉ dừng lại ở vẻ bề ngoài. iPhone 17 còn bị báo cáo gặp sự cố về sóng di động, cùng hàng loạt lỗi vặt và lỗi hình ảnh trên phiên bản hệ điều hành iOS 26.

Trong kỷ nguyên của điện thoại AI, iPhone 17 Pro cũng đang tỏ ra hụt hơi. Máy không được trang bị tính năng Apple Intelligence nào đột phá, và những gì kế thừa từ thế hệ trước không mấy ấn tượng.

So với các đối thủ Android cao cấp như Pixel 10, chiếc iPhone này không thể so sánh về mặt thông minh. Dù Apple hứa hẹn sẽ có cập nhật vào tháng Ba, nhưng với những gì đã xảy ra với các bản cập nhật phần mềm thảm họa gần đây như iPadOS 18 (biến iPad M4 thành cục gạch) hay mớ hỗn độn của Apple Intelligence, người dùng có lý do để hoài nghi.

Vậy tại sao người dùng vẫn mua?

Dù tồn tại hàng loạt vấn đề, báo cáo cho thấy iPhone 17 Pro vẫn bán chạy hơn cả iPhone 16 Pro. Lý do có thể đến từ việc người dùng iPhone đã quá "khao khát" một sự thay đổi trong thiết kế. Hoặc cũng có thể các tính năng AI trên điện thoại Android vẫn chưa đủ sức thuyết phục để họ thay đổi hệ sinh thái.

Dù thế nào đi nữa, Apple dường như đã tìm ra cách thoát khỏi tình trạng sụt giảm doanh số. Tuy nhiên, với một sản phẩm nhiều thiếu sót như iPhone 17 Pro, đây khó có thể coi là một chiến thắng đáng tự hào. Ngược lại, mẫu iPhone 17 cơ bản lại đang bán rất chạy, minh chứng cho việc người dùng vẫn ưa chuộng một thiết kế đã được kiểm chứng và phần cứng ổn định.

Gửi đến Apple, có lẽ đã đến lúc nên thừa nhận sai lầm và dành nhiều thời gian hơn để kiểm tra sản phẩm trước khi tung ra thị trường. Còn với những ai đã sở hữu iPhone 17 Pro, lời khuyên là hãy sử dụng thật cẩn thận nếu không muốn nó sớm trông như một món hàng nhái rẻ tiền.