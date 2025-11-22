Kết cấu thép ATAD nhận giải Manufacturing Asia Awards 2025 tại Singapore

Giải thưởng nhằm tôn vinh các doanh nghiệp dẫn đầu khu vực về đổi mới, hiệu quả vận hành và phát triển công nghiệp bền vững.

Theo Ban tổ chức, hạng mục này ghi nhận những doanh nghiệp có năng lực đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế trong sản xuất công nghiệp, sở hữu mô hình quản trị chất lượng toàn diện và khả năng triển khai dự án ở nhiều thị trường với yêu cầu kỹ thuật cao.

Trải qua hơn hai thập kỷ, ATAD đã mở rộng mạng lưới lên 13 văn phòng trong và ngoài nước, triển khai dự án tại hơn 60 quốc gia trên thế giới. Công ty tham gia nhiều dự án lớn thuộc nhóm sân bay, nhà máy công nghiệp, trung tâm logistics và hạ tầng giao thông cho các tập đoàn như Samsung, Heineken, Hyundai, Toyota, P&G, Sanofi, VinFast và Hòa Phát.

ATAD hiện sở hữu năng lực sản xuất 216.000 tấn kết cấu thép/năm, cung cấp trọn gói dịch vụ từ thiết kế, chế tạo, vận chuyển đến lắp dựng và bảo trì.

ATAD cũng là công ty tiêu biểu trong ngành kết cấu thép đạt Thương hiệu Quốc gia và giải Vàng Chất lượng Quốc gia.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Lê Anh Tuấn – Tổng giám đốc ATAD, cho biết:

"Giải thưởng này là sự ghi nhận cho uy tín và năng lực của ATAD trên thị trường quốc tế. Đây là dấu mốc khẳng định hơn 20 năm đổi mới, nâng cao giá trị con người và phát triển bền vững. Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư công nghệ, phát triển mô hình nhà máy xanh – hiện đại và kiến tạo những công trình đạt chuẩn quốc tế, qua đó khẳng định vai trò tiên phong của doanh nghiệp Việt Nam trên bản đồ kết cấu thép châu Á và thế giới."

ATAD là một trong những doanh nghiệp tiên phong tại Việt Nam áp dụng chính sách Zero Accident, triển khai tiêu chuẩn LEED trong sản xuất nhằm giảm phát thải carbon, đồng thời duy trì các chương trình CSR về giáo dục, y tế và cộng đồng. Đây là 3 trụ cột trong chiến lược ESG mà doanh nghiệp theo đuổi nhiều năm qua.

Doanh nghiệp cũng là đơn vị tiên phong sở hữu nhà máy kết cấu thép đạt chuẩn LEED Gold tại Việt Nam. Các dây chuyền sản xuất tự động hóa, robot hàn, hệ thống CNC và nền tảng quản lý số (SAP ERP, SPM) được triển khai xuyên suốt, giúp chuẩn hóa quy trình, tối ưu vận hành và kiểm soát chất lượng.

ATAD hiện sở hữu loạt chứng chỉ quốc tế như ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, IAS AC472, CE Marking, AISC, ASME, CWB, UKCA – bộ tiêu chuẩn bắt buộc để xuất khẩu kết cấu thép sang Mỹ, EU, Anh, Úc và Nhật Bản.

Hệ thống này giúp ATAD đủ điều kiện tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt trong các dự án yêu cầu mức độ an toàn – chính xác cao, như nhà máy năng lượng, trung tâm logistics, công trình cảng biển, sân bay hay metro.

Năng lực thi công của ATAD được thể hiện rõ ở dự án Sân bay Quốc tế Long Thành, nơi doanh nghiệp sản xuất và lắp dựng hơn 45.000 tấn kết cấu thép, đồng thời thực hiện roof-lifting mái trung tâm nặng 5.300 tấn – một trong những hạng mục có độ phức tạp kỹ thuật lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam. ATAD cũng tham gia các dự án lớn trên thế giới như Sân bay Quốc tế Long Thành (sản xuất – lắp dựng hơn 45.000 tấn kết cấu thép, roof-lifting 5.300 tấn), tuyến Metro Số 1 TP.HCM, MRT-7 Philippines, Nhà máy điện Jackson Generation (Hoa Kỳ), Cầu vượt Kampala (Uganda), Nhà máy điện Matarbari (Bangladesh), H2 Green Steel (Thụy Điển), Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) và Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất.

Manufacturing Asia Awards là chương trình uy tín của khu vực, quy tụ các doanh nghiệp sản xuất hàng đầu châu Á. Việc ATAD được vinh danh ở hạng mục Vietnam Excellence Award – Steel cho thấy DN Việt Nam hoàn toàn có thể đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế, cạnh tranh trong chuỗi cung ứng toàn cầu và đóng góp cho sự phát triển của ngành công nghiệp khu vực.