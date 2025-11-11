Kết Nối Tiêu Dùng – Vươn xa sau 15 năm

Hành trình phát triển bền vững 15 năm

Khởi nguồn từ một cửa hàng nhỏ, Kết Nối Tiêu Dùng định hướng vào phân khúc công cụ cơ khí, sửa chữa và xây dựng. Nhờ chiến lược khác biệt và tầm nhìn dài hạn, Kết Nối Tiêu Dùng từng bước mở rộng quy mô, trở thành nhà phân phối chính thức của nhiều thương hiệu uy tín như Stanley, Makita, Bosch, Dewalt,… qua đó khẳng định vị thế trong ngành thiết bị công cụ tại Việt Nam.

Doanh nghiệp chú trọng xây dựng đội ngũ tư vấn chuyên sâu, giúp khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với từng nhu cầu sử dụng. Đến năm 2025, Kết Nối Tiêu Dùng đã phục vụ hàng trăm nghìn đơn hàng trên toàn quốc đồng thời cam kết giao hàng nhanh, đảm bảo chính hãng với chính sách bồi thường lên đến 1 tỷ đồng nếu phát hiện hàng giả.

Thích nghi linh hoạt trước bối cảnh thay đổi

Kết Nối Tiêu Dùng mang đến trải nghiệm mua sắm linh hoạt và tiện lợi cho khách hàng.

Trước sự thay đổi mạnh mẽ trong hành vi mua sắm của người tiêu dùng, Kết Nối Tiêu Dùng đã chủ động chuyển đổi mô hình kinh doanh sang đa kênh, kết hợp linh hoạt giữa hệ thống cửa hàng truyền thống và nền tảng trực tuyến. Doanh nghiệp đầu tư mạnh vào thương mại điện tử, quản trị hàng hóa thông minh và các kênh tư vấn online, giúp khách hàng dễ dàng tra cứu, lựa chọn và đặt mua sản phẩm mọi lúc, mọi nơi.

Chiến lược chuyển đổi linh hoạt không chỉ giúp Kết Nối Tiêu Dùng duy trì tăng trưởng ổn định mà còn tạo lợi thế cạnh tranh bền vững trong bối cảnh thị trường bán lẻ ngày càng khốc liệt và nhu cầu người tiêu dùng không ngừng thay đổi.

Đầu tư không gian mua sắm hiện đại - Nâng tầm trải nghiệm

Kết Nối Tiêu Dùng cung cấp đa dạng mẫu mã từ nhiều thương hiệu uy tín

Để mang đến trải nghiệm mua sắm toàn diện, Kết Nối Tiêu Dùng đầu tư vào cửa hàng vật lý, nơi khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm và so sánh sản phẩm và sử dụng thực tế. Các cửa hàng được bố trí khoa học các thiết bị như máy bơm nước, máy cắt, thang nhôm… giúp người dùng dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp.

Song song đó, Kết Nối Tiêu Dùng đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động bán lẻ, tối ưu nền tảng mua sắm trực tuyến và ứng dụng công nghệ vào quy trình chăm sóc khách hàng từ tư vấn kỹ thuật, bảo hành, đến gợi ý sản phẩm cá nhân hóa. Hệ thống quản lý kho và bán hàng thông minh được chuẩn hóa nhằm tăng tính minh bạch, rút ngắn thời gian giao nhận, nâng cao hiệu quả vận hành.

Khác với mô hình bán lẻ đại trà, Kết Nối Tiêu Dùng coi tư vấn kỹ thuật chuyên sâu là giá trị cốt lõi. Đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản để thấu hiểu nhu cầu thực tế, hỗ trợ tận tâm trong và sau bán hàng, qua đó khẳng định vị thế thương hiệu bán lẻ uy tín và đồng hành cùng người tiêu dùng Việt.

Mừng sinh nhật – Trao ưu đãi thật, gắn kết dài lâu

Mừng sinh nhật Kết Nối Tiêu Dùng tri ân khách hàng với nhiều ưu đãi hấp dẫn

Kỷ niệm 15 năm hình thành và phát triển, Kết Nối Tiêu Dùng tri ân khách hàng bằng chuỗi ưu đãi lớn nhất trong năm. Nhiều sản phẩm như máy khoan, máy hàn, thang nhôm, dụng cụ cầm tay… được giảm giá sâu cùng các combo mua sắm tiết kiệm hấp dẫn. Không khí lễ kỷ niệm còn lan tỏa trên fanpage với minigame và quà tặng đặc biệt, mang lại niềm vui và gắn kết cùng cộng đồng người tiêu dùng trên cả nước. Chuỗi hoạt động tri ân không chỉ đánh dấu cột mốc 15 năm, mà còn cam kết đồng hành lâu dài của Kết Nối Tiêu Dùng trong việc mang đến trải nghiệm mua sắm chuyên nghiệp hơn mỗi ngày.

Nhìn về tương lai - Định vị kỷ nguyên phát triển bền vững

Kết Nối Tiêu Dùng khẳng định vị thế tiên phong trong cung cấp công cụ dụng cụ

Kết Nối Tiêu Dùng đặt mục tiêu khẳng định vị thế tiên phong thông qua chiến lược phát triển dài hạn sau khi hoàn tất nâng cấp hệ thống. Doanh nghiệp định hướng mở rộng chuỗi điểm bán trên toàn quốc, đồng thời đầu tư mạnh vào thương mại điện tử và logistics nhằm phục vụ tốt hơn khách hàng doanh nghiệp.

Song song đó, Kết Nối Tiêu Dùng đẩy mạnh hợp tác với các thương hiệu công nghệ thông minh để cung cấp giải pháp tổng thể cho ngành xây dựng, cơ khí và sửa chữa. Trải qua 15 năm phát triển, doanh nghiệp đã chuyển mình từ mô hình bán hàng truyền thống trở thành đơn vị phân phối hàng đầu trong lĩnh vực công cụ và thiết bị kỹ thuật.

Với khẩu hiệu "Dựng xây kỷ nguyên - Khẳng định vị thế tiên phong", Kết Nối Tiêu Dùng kiên định theo đuổi ba giá trị cốt lõi: chất lượng, chuyên môn và niềm tin khách hàng.