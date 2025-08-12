Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kết quả xổ số hôm nay, 12-8: Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu, Quảng Nam...

12-08-2025 - 17:15 PM | Xã hội

Kết quả xổ số hôm nay, 12-8, được các Công ty Xổ số kiến thiết Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu, Đắk Lắk, Quảng Nam, Quảng Ninh công bố

Kết quả xổ số hôm nay, 12-8, của xổ số kiến thiết miền Nam (XSMN): Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu (chờ cập nhật)

Kết quả xổ số hôm nay của Công ty Xổ số Kiến thiết Bến Tre có giải đặc biệt là ..

Giải đặc biệt của Công ty Xổ số Kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu có dãy số ...

Kết quả xổ số hôm nay của Công ty Xổ số Kiến thiết Bạc Liêu có giải đặc biệt là ...

Kết quả xổ số miền Trung (XSMT): Đắk Lắk, Quảng Nam (chờ cập nhật)

Kết quả xổ số miền Bắc (XSMB): Quảng Ninh (chờ cập nhật)

Kết quả xổ số hôm nay, 12-8, sẽ được Báo Người Lao Động cập nhật khi các công ty xổ sổ kiến thiết công bố kết quả. 

Theo đó, việc cập nhật kết quả xổ số kiến thiết miền Nam (XSMN) được thực hiện lúc 16 giờ 30 phút.

Giải đặc biệt kết quả xổ số kiến thiết miền Trung (XSMT) lúc 17 giờ 30 phút. Kết quả xổ số miền Bắc (XSMB) lúc 18 giờ 30 phút.

Mời bạn đọc đón xem kết quả xổ số (KQXS): xổ số miền Nam (XSMN), xổ số miền Trung (XSMT), xổ số miền Bắc (XSMB) được cập nhật sớm trên Báo Người Lao Động mỗi ngày.

Theo Thy Thơ

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật 2 cán bộ

Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật 2 cán bộ Nổi bật

Vụ đánh phụ nữ ở sảnh chung cư: Lời khai mới nhất của Đặng Chí Thành

Vụ đánh phụ nữ ở sảnh chung cư: Lời khai mới nhất của Đặng Chí Thành Nổi bật

Ông Lê Thanh Hải bị xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND TP.HCM

Ông Lê Thanh Hải bị xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND TP.HCM

16:30 , 12/08/2025
Xe khách 46 chỗ nhưng cố 'nhồi' 67 người, bị phạt hơn 234 triệu đồng

Xe khách 46 chỗ nhưng cố 'nhồi' 67 người, bị phạt hơn 234 triệu đồng

15:20 , 12/08/2025
Bộ Công an vừa có đề xuất quan trọng liên quan đến hộ chiếu của hàng triệu người dân cả nước

Bộ Công an vừa có đề xuất quan trọng liên quan đến hộ chiếu của hàng triệu người dân cả nước

15:00 , 12/08/2025
Hà Nội Metro xin lỗi vì nhân viên thông báo cấm hành khách mang xe điện lên tàu

Hà Nội Metro xin lỗi vì nhân viên thông báo cấm hành khách mang xe điện lên tàu

14:11 , 12/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên