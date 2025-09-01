Khách hàng liên kết tài khoản An sinh Xã hội để nhận 100.000 đồng từ Chính phủ, một ví điện tử “chơi lớn” tặng thêm quà 500.000 đồng

Ngày 28/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Công điện số 149/CĐ-TTg về việc tặng quà toàn dân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội to lớn, nhằm tiếp tục thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với nhân dân, đồng thời tạo không khí phấn khởi, đoàn kết trong dịp Tết Độc lập.

Theo Công điện, mỗi người dân được nhận quà trị giá 100.000 đồng. Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các ngân hàng thương mại, đặc biệt là các đơn vị nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản, bảo đảm hệ thống thanh toán thông suốt, nguồn tiền mặt đầy đủ, không để xảy ra tình trạng chậm trễ, bỏ sót hay trùng lặp.

Đồng thời, Thủ tướng cũng giao Bộ Công an phối hợp cùng Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại triển khai giải pháp kỹ thuật để người dân có thể nhận quà qua ứng dụng định danh điện tử VNeID. Việc liên kết tài khoản với VNeID không chỉ phục vụ chi trả 100.000 đồng dịp lễ mà còn hướng đến mục tiêu lâu dài, xây dựng cơ sở dữ liệu an sinh xã hội đồng bộ.

Cùng với đó, ngay sau khi Công điện ban hành, các ngân hàng thương mại, ví điện tử đã đồng loạt phát hành hướng dẫn chi tiết để khách hàng có thể tự thao tác liên kết trên ứng dụng VNeID, đảm chi trả nhanh chóng, minh bạch, cũng như tặng thêm nhiều quà giá trị cho khách hàng.

Người dân đã có tài khoản ngân hàng/ví điện tử và cài đặt VNeID thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VNeID, bấm vào mục "An sinh xã hội".

Bước 2: Chọn "Tài khoản hưởng An sinh xã hội".

Bước 3: Nhập mật khẩu, chọn Ngân hàng/ví điện tử, nhập số tài khoản, đồng ý chia sẻ dữ liệu, gửi yêu cầu. Sau đó, hệ thống sẽ phản hồi xác nhận từ VNeID.

Nếu người dân chưa có tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử có thể mở tài khoản online trên ứng dụng thông qua công nghệ eKYC, và có cơ hội nhận thêm rất nhiều ưu đãi dành cho khách hàng mới.

Thực hiện cùng với chính sách quà Tết Độc lập 100.000 đồng từ Chính phủ, loạt ngân hàng thương mại cổ phần cũng đang triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt nhân dịp Quốc khánh 2/9 dành cho khách hàng mới.

Với Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), khách hàng mở mới tài khoản, liên kết với định danh điện tử VNeID sẽ nhận thêm quà 350.000 đồng; Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) tặng thêm 250.000 đồng và tặng tài khoản số đẹp trị giá đến 5 triệu đồng (ưu đãi đến hết 2/9); Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) tặng thêm quà 200.000 đồng; Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) tặng thêm quà 100.000 đồng; Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) tặng thêm voucher hoàn đến 50.000 khi thanh toán hoá đơn...

Không chỉ phục vụ chi trả 100.000 đồng dịp Quốc khánh, việc liên kết tài khoản còn nhằm mục tiêu tạo lập cơ sở dữ liệu an sinh xã hội đồng bộ, minh bạch. Theo Bộ Công an, mục tiêu đặt ra trong năm 2025 là 100% người dân Việt Nam có tài khoản an sinh xã hội gắn với VNeID. Khi đó, các khoản trợ cấp, lương hưu, hỗ trợ hộ nghèo, người có công… đều được chuyển trực tiếp, hạn chế thủ tục giấy tờ, tránh thất thoát, đồng thời ngăn ngừa rủi ro lừa đảo.

Ứng dụng VNeID do Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư (Bộ Công an) phát triển, phát hành chính thức trên CH Play và App Store, có gắn nhãn Chính phủ Việt Nam. Người dân được khuyến nghị chỉ tải ứng dụng chính thức, tuyệt đối không sử dụng các ứng dụng giả mạo để bảo vệ thông tin cá nhân. Thời gian phản hồi yêu cầu liên kết thường từ 20 giây đến 1 phút. Trường hợp bị từ chối, nguyên nhân có thể là nhập sai số tài khoản, tài khoản đã ngừng hoạt động hoặc dữ liệu cá nhân trên VNeID không khớp với dữ liệu ngân hàng.