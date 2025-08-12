Khách hàng phấn khởi với loạt sản phẩm bảo hiểm nhân thọ mới

Từ ngày 1/7/2025, quy định tại Nghị định 46/2023 và Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 chính thức yêu cầu các sản phẩm chỉnh bảo hiểm nhân thọ liên kết đầu tư chỉ bao gồm hai quyền lợi chính: tử vong và thương tật toàn bộ vĩnh viễn. Các quyền lợi bổ sung như bệnh hiểm nghèo, tai nạn, viện phí… phải được tách riêng. Đây được xem là thay đổi mang tính cấu trúc, được giới chuyên môn nhận định là "cú hích" quan trọng giúp nâng cao tính minh bạch, giảm rườm rà và trao quyền lựa chọn cho khách hàng.

Việc tách bạch quyền lợi không chỉ giúp khách hàng dễ hiểu, dễ quản lý hợp đồng mà còn hạn chế việc "mua nhầm" quyền lợi không cần thiết. Trước đây, nhiều gói bảo hiểm tích hợp hàng loạt quyền lợi bổ sung, khiến khách hàng vừa khó theo dõi, vừa phải trả mức phí cao hơn. Giờ đây, người tham gia có thể linh hoạt mua thêm hoặc bỏ bớt các quyền lợi bổ trợ tùy nhu cầu và khả năng tài chính, đồng thời tiết kiệm đáng kể chi phí.

Thời gian qua, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đã đồng loạt giới thiệu sản phẩm mới nhằm đáp ứng yêu cầu của luật. Chẳng hạn, một "ông lớn" công ty bảo hiểm nhân thọ mới đây đã có thay đổi các bộ sản phẩm. Theo đó, công ty này hiện có 4 sản phẩm bảo hiểm chính trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là bắt buộc phải mua, chỉ chi trả liên quan đến sinh mạng. Sau đó, khách hàng có thể chọn mua thêm một hoặc nhiều sản phẩm bổ sung nếu có nhu cầu .

Các sản phẩm chính thay đổi để phù hợp với nhu cầu đa dạng và khác biệt của từng khách hàng. Trong đó có sản phẩm chính chỉ thuần về bảo vệ, không có tích lũy (số tiền bảo hiểm thấp nhất là 1 tỷ đồng), bảo vệ đến năm 70 tuổi, có thể dừng bất cứ lúc nào. Có sản phẩm vừa bảo vệ, vừa tích lũy kỷ luật, số tiền bảo hiểm thấp nhất 200 triệu, cần đóng phí đều đặn.

Nói về những thay đổi lớn, một chuyên viên tư vấn chia sẻ, sản phẩm mới của công ty đã nâng cao độ tuổi tham gia khách hàng, theo đó khách hàng 70 tuổi cũng có thể tham gia. Số tiền bảo hiểm mệnh giá nhân thọ cùng một mức phí thì sản phẩm mới được quyền lợi bảo hiểm cao hơn sản phẩm cũ. Ngoài ra đối với quyền lợi rút tiền, sản phẩm cũ quy định rút tiền không bị mất phí từ năm thứ 10, còn sản phẩm mới thì có thể rút tiền không bị mất phí từ năm thứ 6.

Điểm khác biệt rõ rệt so với trước đây là quyền lợi bổ trợ không còn bị "gói chung" vào sản phẩm chính. Sự thay đổi này được nhiều khách hàng đánh giá là phù hợp với nhu cầu cá nhân hóa ngày càng cao trong lĩnh vực bảo hiểm.

Trên thị trường, phản hồi của khách hàng về các sản phẩm mới khá tích cực. Chị Huyền Anh, một nhân viên văn phòng tại Hà Nội, kể rằng trước đây chị từng tìm hiểu bảo hiểm nhân thọ nhưng từ bỏ vì điều khoản quá phức tạp, nhiều quyền lợi chị không cần nhưng vẫn phải trả phí. Tuy nhiên, sau khi nghe tư vấn về sản phẩm mới, chị đã thay đổi quan điểm. "Việc tách riêng hợp đồng chính và quyền lợi bổ trợ giúp tôi biết rõ mình được bảo vệ như thế nào và có thể yêu cầu chi trả đúng lúc. Trước đây tôi từng bỏ ý định mua bảo hiểm vì thấy quá phức tạp, nhưng giờ tôi đã quyết định tham gia gói 18 triệu đồng/năm," chị chia sẻ.

Tuy nhiên, giai đoạn chuyển đổi cũng mang đến không ít thách thức. Một bộ phận khách hàng chưa quen với việc phải tự chọn quyền lợi bổ sung, dẫn tới nguy cơ bỏ sót hoặc chưa tối ưu hóa gói bảo hiểm của mình. Về phía doanh nghiệp, đội ngũ tư vấn viên cần thời gian đào tạo lại để nắm rõ cấu trúc và đặc điểm của sản phẩm mới, bảo đảm việc tư vấn diễn ra chính xác, minh bạch và phù hợp với từng đối tượng.

Song song với những thay đổi lớn về cấu trúc sản phẩm, thị trường bảo hiểm nhân thọ cũng đang có những tín hiệu tích cực sau hơn 3 năm rơi vào vùng trũng. Theo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, 5 tháng đầu năm 2025, tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ đạt hơn 57 nghìn tỷ đồng, tăng 1,54% so với cùng kỳ năm trước. Quyền lợi bảo hiểm chi trả ước đạt 32,5 nghìn tỷ đồng, tăng gần 10%. Tổng vốn đầu tư trở lại nền kinh tế đạt 881 nghìn tỷ đồng, tăng gần 11%.

Bên cạnh việc thiết kế lại sản phẩm, các doanh nghiệp cũng đang đẩy mạnh quá trình số hóa để rút ngắn thời gian xử lý yêu cầu, nâng cao chất lượng dịch vụ và cá nhân hóa trải nghiệm. Khách hàng có thể dễ dàng quản lý hợp đồng, theo dõi quyền lợi và yêu cầu giải quyết bồi thường ngay trên ứng dụng di động.



