Khách Nhật "hít lấy hít để" một loại mắm của Việt Nam, biểu cảm khiến dân mạng không nhịn được cười

Ẩm thực Việt Nam luôn được biết đến với hương vị đậm đà, đa dạng và đôi khi… là thử thách thật sự với khách nước ngoài. Bên cạnh những món dễ "gây thiện cảm" như phở, bánh mì hay gỏi cuốn, vẫn có những món khiến nhiều người phải "lùi một bước" vì mùi hương đặc trưng. Nhưng với một số thực khách can đảm, vượt qua ranh giới đó rồi, họ lại tìm thấy một "chân ái" ẩm thực - giống như chàng trai Nhật trong câu chuyện dưới đây.

Trong đoạn video lan truyền trên mạng, vị khách Nhật ngồi trước mâm bún đậu mắm tôm, tay cầm bát mắm và... đưa sát lên mũi. Điều khiến dân mạng cười nghiêng ngả là anh không chỉ ngửi một lần cho biết, mà "hít lấy hít để", mắt nhắm nghiền, môi khẽ cong lên như đang tận hưởng một mùi hương đặc biệt. Biểu cảm vừa mê mẩn vừa ngộ nghĩnh ấy khiến dân mạng không thể nhịn cười.

Phía dưới đoạn clip, anh chàng còn viết dòng chú thích khiến ai cũng phải bật cười: "Mắm tôm là chân ái. Không cần gì nhiều, chỉ cần thế là đủ rồi." Và ngay sau đó là màn thưởng thức "đỉnh của chóp": mỗi lần gắp miếng đậu giòn, miếng thịt luộc hay bún trắng tinh chấm vào mắm, anh lại xuýt xoa, gật gù, như thể đang được nếm thử tinh hoa ẩm thực thế giới.

Với nhiều người Việt, bún đậu mắm tôm là món ăn dân dã, thân quen. Thế nhưng với du khách quốc tế, đây lại là một trải nghiệm khó quên. Mắm tôm - loại mắm được làm từ tôm lên men - có mùi nồng, vị mặn đậm và hậu ngọt đặc trưng, thường khiến người mới ngửi phải "lùi nhẹ nửa mét". Nhưng khi ăn kèm đúng điệu, thêm chút chanh, đường, ớt và vài chút dầu thì hương vị ấy bỗng trở nên hấp dẫn lạ kỳ, khiến ai trót thử một lần là nhớ mãi.

Bún đậu mắm tôm không chỉ là món ăn, mà còn là một trong những đặc sản nổi tiếng của ẩm thực Việt - giản dị, đậm đà, không cầu kỳ mà vẫn khiến người ta say. Và có lẽ, chính sự chân thật ấy đã chinh phục cả vị khách Nhật - người tìm thấy "chân ái" trong bát mắm tôm giản dị của Việt Nam.

Nhiều cư dân mạng để lại bình luận thích thú:

- Hít cái là tỉnh cả người nhỉ!

- Mắm tôm mà ổng hít như dầu thơm vậy trời.

- Ông này biết nặn chanh với thêm đường luôn, sành ăn thiệt.

- Ông này mà ở Việt Nam một tuần chắc lên vài cân.

Đúng là ẩm thực Việt - một khi đã "phải lòng", thì chẳng thể nào dứt ra được.