Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khách Nhật "hít lấy hít để" một loại mắm của Việt Nam, biểu cảm khiến dân mạng không nhịn được cười

05-10-2025 - 07:14 AM | Thị trường

Chẳng ai ngờ rằng món mắm được coi là "nỗi sợ" của nhiều du khách nước ngoài - lại khiến một vị khách Nhật say mê.

Ẩm thực Việt Nam luôn được biết đến với hương vị đậm đà, đa dạng và đôi khi… là thử thách thật sự với khách nước ngoài. Bên cạnh những món dễ "gây thiện cảm" như phở, bánh mì hay gỏi cuốn, vẫn có những món khiến nhiều người phải "lùi một bước" vì mùi hương đặc trưng. Nhưng với một số thực khách can đảm, vượt qua ranh giới đó rồi, họ lại tìm thấy một "chân ái" ẩm thực - giống như chàng trai Nhật trong câu chuyện dưới đây.

Trong đoạn video lan truyền trên mạng, vị khách Nhật ngồi trước mâm bún đậu mắm tôm, tay cầm bát mắm và... đưa sát lên mũi. Điều khiến dân mạng cười nghiêng ngả là anh không chỉ ngửi một lần cho biết, mà "hít lấy hít để", mắt nhắm nghiền, môi khẽ cong lên như đang tận hưởng một mùi hương đặc biệt. Biểu cảm vừa mê mẩn vừa ngộ nghĩnh ấy khiến dân mạng không thể nhịn cười.

Khách Nhật "hít lấy hít để" một loại mắm của Việt Nam, biểu cảm khiến dân mạng không nhịn được cười- Ảnh 1.

Phía dưới đoạn clip, anh chàng còn viết dòng chú thích khiến ai cũng phải bật cười: "Mắm tôm là chân ái. Không cần gì nhiều, chỉ cần thế là đủ rồi." Và ngay sau đó là màn thưởng thức "đỉnh của chóp": mỗi lần gắp miếng đậu giòn, miếng thịt luộc hay bún trắng tinh chấm vào mắm, anh lại xuýt xoa, gật gù, như thể đang được nếm thử tinh hoa ẩm thực thế giới.

Khách Nhật "hít lấy hít để" một loại mắm của Việt Nam, biểu cảm khiến dân mạng không nhịn được cười- Ảnh 2.

Với nhiều người Việt, bún đậu mắm tôm là món ăn dân dã, thân quen. Thế nhưng với du khách quốc tế, đây lại là một trải nghiệm khó quên. Mắm tôm - loại mắm được làm từ tôm lên men - có mùi nồng, vị mặn đậm và hậu ngọt đặc trưng, thường khiến người mới ngửi phải "lùi nhẹ nửa mét". Nhưng khi ăn kèm đúng điệu, thêm chút chanh, đường, ớt và vài chút dầu thì hương vị ấy bỗng trở nên hấp dẫn lạ kỳ, khiến ai trót thử một lần là nhớ mãi.

Khách Nhật "hít lấy hít để" một loại mắm của Việt Nam, biểu cảm khiến dân mạng không nhịn được cười- Ảnh 3.

Bún đậu mắm tôm không chỉ là món ăn, mà còn là một trong những đặc sản nổi tiếng của ẩm thực Việt - giản dị, đậm đà, không cầu kỳ mà vẫn khiến người ta say. Và có lẽ, chính sự chân thật ấy đã chinh phục cả vị khách Nhật - người tìm thấy "chân ái" trong bát mắm tôm giản dị của Việt Nam.

Nhiều cư dân mạng để lại bình luận thích thú:

- Hít cái là tỉnh cả người nhỉ!

- Mắm tôm mà ổng hít như dầu thơm vậy trời. 

- Ông này biết nặn chanh với thêm đường luôn, sành ăn thiệt.

- Ông này mà ở Việt Nam một tuần chắc lên vài cân.

Đúng là ẩm thực Việt - một khi đã "phải lòng", thì chẳng thể nào dứt ra được.

Theo Châu Anh

Đời sống Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không phải Nga hay Mỹ, đây mới là nhà cung cấp dầu thô lớn nhất của Việt Nam: Nhập khẩu hơn 7 triệu tấn kể từ đầu năm, giá rẻ hấp dẫn

Không phải Nga hay Mỹ, đây mới là nhà cung cấp dầu thô lớn nhất của Việt Nam: Nhập khẩu hơn 7 triệu tấn kể từ đầu năm, giá rẻ hấp dẫn Nổi bật

Một mặt hàng của Việt Nam lập kỷ lục thu về gần 7 tỷ USD, hơn 80 quốc gia ồ ạt chốt đơn

Một mặt hàng của Việt Nam lập kỷ lục thu về gần 7 tỷ USD, hơn 80 quốc gia ồ ạt chốt đơn Nổi bật

Trung Quốc dừng nhập khẩu đậu tương, nông dân Mỹ vẫn trúng lớn do ồ ạt trồng loại nông sản thay thế: Đã ký hợp đồng xuất khẩu 20 triệu tấn, nhu cầu tăng mạnh tại Đông Nam Á

Trung Quốc dừng nhập khẩu đậu tương, nông dân Mỹ vẫn trúng lớn do ồ ạt trồng loại nông sản thay thế: Đã ký hợp đồng xuất khẩu 20 triệu tấn, nhu cầu tăng mạnh tại Đông Nam Á

06:27 , 05/10/2025
ShopDunk lần đầu mở không gian trải nghiệm bên trong TTTM

ShopDunk lần đầu mở không gian trải nghiệm bên trong TTTM

21:31 , 04/10/2025
Bánh trung thu 30.000 đồng không ai ngó, bánh 800.000 đồng tấp nập người mua

Bánh trung thu 30.000 đồng không ai ngó, bánh 800.000 đồng tấp nập người mua

20:29 , 04/10/2025
Bộ Công Thương sẽ tham vấn công khai vụ việc chống bán phá giá ván sợi gỗ

Bộ Công Thương sẽ tham vấn công khai vụ việc chống bán phá giá ván sợi gỗ

19:48 , 04/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên