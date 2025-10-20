Khách Tây hát quan họ Bắc Ninh được khen nức nở, cộng đồng mạng bất ngờ khi biết danh tính: Họ là ai?

Mới đây, xuất hiện một đoạn video về 1 nhóm khách nước ngoài được quan tâm trên mạng xã hội. Cụ thể trong video, những vị khách Tây không chỉ thưởng thức buổi biểu diễn quan họ Bắc Ninh mà còn trực tiếp tham qua thể hiện cùng các liền anh, liền chị.

Video nhanh chóng khiến chính nhiều người Việt thích thú. Họ nhận xét những vị khách này thể hiện quan họ rất hay, hài hòa với những người nghệ sĩ thực thụ. Và danh tính của những nhóm khách nước ngoài còn gây bất ngờ hơn nữa.

Nhóm du khách nước ngoài cùng biểu diễn quan họ Bắc Ninh với các liền anh, liền chị (Video Binh Boong)

Thực tế, đây chính là dàn hợp xướng thính phòng Lichtenberg đến từ Berlin, Đức. Họ có mặt ở Việt Nam để thực hiện chuyến lưu diễn tại Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia Việt Nam và Đức.

Dàn hợp xướng và sự kiện đặc biệt

Sự kiện biểu diễn nghệ thuật được thực hiện bởi dàn hợp xướng thính phòng Lichtenberg được biết sẽ diễn ra tại 3 thành phố lớn ở Việt Nam. Bao gồm: Hà Nội, TP.HCM và Huế. Như đã nói ở trên, đây là một phần trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia Việt Nam và Đức.

Với mục đích tăng cường giao lưu văn hóa và thắt chặt mối quan hệ giữa hai dân tộc, dàn hợp xướng Lichtenberg mang đến những buổi hòa nhạc đặc sắc, trong đó có nhiều bài hát dân ca Việt Nam được biểu diễn với sự kết hợp giữa các nghệ sĩ Đức và Việt Nam. Chương trình có tên gọi "Qua cầu gió bay – Music Building Bridges" không chỉ thể hiện những bài hát quen thuộc của Việt Nam mà còn giới thiệu âm nhạc cổ điển và đương đại của Đức.

Thực chất đây là dàn hợp xướng chuyên nghiệp đến từ Đức (Ảnh Nhạc viện TP.HCM)

Thông qua âm nhạc, các nghệ sĩ hy vọng sẽ tạo ra cầu nối giao lưu văn hóa, giúp khán giả hiểu hơn về nền âm nhạc đặc sắc của nhau. Chương trình tại Việt Nam đã được tổ chức tại các địa điểm nổi tiếng như Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Nhà hát lớn Huế, thu hút đông đảo khán giả yêu âm nhạc.

Nếu nhóm du khách trên chỉ là những vị khách bình thường, việc được hòa vào không khí buổi biểu diễn quan họ, hay được trực tiếp hát cùng các nghệ sĩ cũng mang ý nghĩa rất lớn. Nó không chỉ mang lại niềm vui, mà còn giúp du khách cảm nhận được giá trị của di sản văn hóa phi vật thể, tạo ra sự giao thoa văn hóa tinh tế giữa Việt Nam và thế giới.

Ảnh Nhạc viện TP.HCM

Quan họ và dân ca Bắc bộ Việt Nam đã từng lên sân khấu Đức

Không chỉ dừng lại ở việc trình diễn tại Việt Nam, dàn hợp xướng Lichtenberg cũng đã từng mang âm nhạc dân gian Việt Nam, đặc biệt là dân ca Bắc Bộ, đến với khán giả Đức. Vào tháng 9 năm 2024, tại Nhà hát Berliner Philharmonie, nhóm đã thực hiện một chương trình hòa nhạc đặc biệt với chủ đề "Berlin-Hanoi", trong đó các nghệ sĩ đã trình bày những bài dân ca nổi tiếng như "Trống cơm", "Lý ngựa ô" và "Inh La Ôi".

Điều đặc biệt trong chương trình này là sự kết hợp giữa âm nhạc truyền thống Việt Nam và các tác phẩm cổ điển của phương Tây. Các bài hát dân ca Việt Nam được các nghệ sĩ Đức thể hiện với sự tôn trọng và yêu mến nền văn hóa Việt. Trong không gian âm nhạc tuyệt vời của Berliner Philharmonie, những giai điệu dân ca Bắc Bộ vang lên, khiến khán giả không chỉ hiểu thêm về nền văn hóa Việt Nam mà còn cảm nhận được sự gần gũi, kết nối qua âm nhạc



.Dàn hợp xướng kết hợp với các nghệ sĩ Việt cũng từng biểu diễn dân ca Việt tại sân khấu Đức (Ảnh VietnamPlus)

Chuyến lưu diễn của dàn hợp xướng Lichtenberg tại Đức là minh chứng cho sự hòa hợp giữa các nền văn hóa, thông qua âm nhạc, dù là từ hai quốc gia cách xa về địa lý nhưng lại có sự đồng điệu về giá trị tinh thần. Những bài hát như "Trống cơm" và "Inh La Ôi" vốn quen thuộc với người dân Việt Nam, nhưng khi được thể hiện trên sân khấu quốc tế lại mang đến một sắc thái hoàn toàn mới, làm phong phú thêm màu sắc âm nhạc thế giới.

Ngoài ra, sự kiện này còn giúp khán giả Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu rõ hơn về những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, trong khi khán giả Đức cũng có cơ hội tiếp cận với những đặc trưng âm nhạc độc đáo của Việt Nam. Đây cũng là một phần trong nỗ lực bảo tồn và phát huy giá trị di sản âm nhạc truyền thống của Việt Nam, đồng thời là bước đi quan trọng trong việc phát triển ngành du lịch văn hóa, quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.