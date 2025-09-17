Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khách Tây khóc nức nở trong lúc đang ăn tối ở Việt Nam, dân mạng nghe lý do xong mà "thương rớt nước mắt"

17-09-2025 - 07:23 AM | Lifestyle

Khoảnh khắc một cô gái Tây vừa ăn tối vừa bật khóc ở Việt Nam khiến dân mạng lo lắng, nhưng khi biết lý do thì ai nấy đều nghẹn ngào, thương cô hết mực.

Nhắc đến Việt Nam, nhiều du khách quốc tế thường nhớ ngay đến một điểm đến thân thiện, tràn ngập cảnh đẹp thiên nhiên, ẩm thực phong phú và con người ấm áp. Không ít khách nước ngoài sau một chuyến du lịch ngắn ngày đã phải lòng mảnh đất này, đến mức rời đi trong lưu luyến.

Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái Tây ngồi trong quán ăn nhỏ ở Việt Nam, vừa ăn tối vừa khóc nức nở, nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Ban đầu, nhiều người tỏ ra lo lắng, không hiểu chuyện gì đã khiến cô rơi vào trạng thái xúc động đến vậy.

Khách Tây khóc nức nở trong lúc đang ăn tối ở Việt Nam, dân mạng nghe lý do xong mà "thương rớt nước mắt"- Ảnh 1.

Hóa ra, lý do lại khiến cộng đồng mạng "thương rớt nước mắt". Trong chia sẻ của mình, cô gái bộc bạch: "Cái cảm giác trầm xuống sau chuyến đi bắt đầu ập tới trong bữa tối đầu tiên chỉ có một mình, chợt nhận ra rằng 4 ngày vừa rồi chính là quãng thời gian hạnh phúc nhất của mình trong nhiều tháng qua."

Được biết, trước đó cô gái vừa kết thúc chuyến hành trình 4 ngày khám phá Hà Giang Loop (vòng lặp Hà Giang) - một trải nghiệm nổi tiếng mà rất nhiều khách Tây lựa chọn khi đến Việt Nam. Đây là hành trình di chuyển bằng xe máy qua những cung đường núi ngoạn mục, băng qua đèo cao, bản làng, ruộng bậc thang đẹp như tranh vẽ. Cô thuê một tài xế xe máy là người bản địa đồng hành, vừa chở vừa giới thiệu, chỉ dẫn tận tình.

Điều đặc biệt khiến Hà Giang Loop trở nên hấp dẫn là không chỉ có cảnh sắc, mà còn bởi sự kết nối. Trên hành trình này, các du khách nước ngoài thường ghép nhóm lại với nhau, đi thành đoàn nhỏ. Họ cùng ăn, cùng nghỉ, cùng vượt qua những khúc cua hiểm trở và cùng chia sẻ niềm vui trước những khung cảnh hùng vĩ. Tài xế - cũng chính là người bạn đồng hành - thường rất thân thiện, gần gũi, giúp khách có cảm giác được bảo vệ và dẫn lối.

Chính vì thế, với cô gái Tây, chuyến đi không chỉ là hành trình ngắm cảnh, mà còn là 4 ngày tràn đầy niềm vui, tình bạn và sự ấm áp. Khi kết thúc chuyến đi, ngồi lặng lẽ trong quán ăn, cảm giác trống vắng bất chợt ùa đến, khiến cô không kìm được mà bật khóc nức nở.

Khách Tây khóc nức nở trong lúc đang ăn tối ở Việt Nam, dân mạng nghe lý do xong mà "thương rớt nước mắt"- Ảnh 2.

Khoảnh khắc này đã khiến dân mạng Việt Nam vô cùng xúc động. Nhiều người để lại bình luận động viên, an ủi và chia sẻ rằng họ rất hiểu cảm giác ấy: sự luyến tiếc khi phải rời xa những trải nghiệm đẹp đẽ, nơi mình cảm thấy hạnh phúc và thuộc về. Một số khác còn nhắn nhủ cô hãy sớm quay trở lại Việt Nam, bởi nơi đây luôn rộng mở chào đón.

Thực tế, Hà Giang Loop đã trở thành một trong những cung đường phượt đẹp và độc đáo bậc nhất thế giới. Cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, sự mộc mạc của bản làng miền núi phía Bắc, cùng với tình cảm nồng hậu của người dân địa phương, đã biến nơi đây thành điểm đến trong mơ với nhiều du khách quốc tế. Không ít người, sau khi trải nghiệm một lần, đã khẳng định rằng Hà Giang chính là hành trình đáng nhớ nhất trong đời họ.

Có lẽ, câu chuyện của cô gái Tây không chỉ là giọt nước mắt của sự chia xa, mà còn là minh chứng rõ ràng cho sức hút của Việt Nam - một đất nước nhỏ bé nhưng chứa đựng quá nhiều điều khiến lòng người khó rời.

Nghe lời người Việt Nam khuyên ra biển Đà Nẵng vào 4 giờ sáng, khách Tây tá hoả trước sự thật khó tin

Theo Châu Anh

