Khách Tây há hốc miệng trước cảnh ở vùng núi phía Bắc: Cách Hà Nội hơn 300km, không phải ai cũng dám đi

Một trong những yếu tố khiến Việt Nam được nhiều du khách nước ngoài yêu thích đó là cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ. Nhiều điểm đến trên dải đất hình chữ S đã khiến các vị khách Tây phải trầm trồ, thậm chí có những biểu cảm đáng kinh ngạc.

Sau đây là một ví dụ như thế. Cụ thể, nhóm du khách người nước ngoài đăng tải video trên trang cá nhân, khi đến đây lần đầu tiên, họ đã phải "mắt chữ o mồm chữ a", cảm thấy vô cùng choáng ngợp. Đó chính là đèo Mã Pí Lèng.

Từ lâu, đèo Mã Pí Lèng đã được mệnh danh là một trong những nơi "nhất định phải đến, nhất định phải chinh phục", đặc biệt với những du khách yêu thích khám phá, mạo hiểm. Cảnh sắc ở đây được miêu tả bằng tính từ: Hùng vĩ. Du khách người Việt tên Hữu Nhật nhận xét: "Cảnh Hà Giang không đẹp, mà nó rất hùng vĩ. Tất cả những gì thấy trên ảnh hay video chỉ là 1/100 của Hà Giang thôi. Thật sự cảnh ở Hà Giang quay qua điện thoại không thể lột tả hết vẻ đẹp được".

Khung cảnh khiến du khách nước ngoài phải trầm trồ (Ảnh Mikey)

Dù vậy, địa hình đèo Mã Pí Lèng nói riêng khá hiểm trở, mang lại sự phiêu lưu, mạo hiểm, đầy thử thách. Bởi vậy, không phải ai cũng dám đi, dám trải nghiệm.

Địa hình và cảnh quan ngoạn mục của đèo Mã Pí Lèng

Đèo Mã Pí Lèng - nơi mà bất kỳ du khách nào khi đặt chân đến cũng phải trầm trồ trước vẻ đẹp hùng vĩ, song cũng không khỏi rùng mình trước sự hiểm trở. Con đèo dài khoảng 20km, nằm vắt mình trên độ cao hơn 1.200m, với một bên là vách núi đá tai mèo dựng đứng, một bên là vực sâu hun hút nơi dòng Nho Quế uốn lượn như dải lụa xanh.

Mỗi khúc cua tay áo, mỗi đoạn đường ngoằn ngoèo đều mở ra một khung cảnh ngoạn mục: Lúc là biển mây bồng bềnh trên đỉnh núi, khi là hẻm vực Tu Sản hùng vĩ được mệnh danh “đệ nhất hẻm vực Đông Nam Á”. Tuy nhiên, chính sự tráng lệ ấy lại đi kèm không ít thử thách.

Ảnh Du lịch Khát vọng Việt

Hẻm Tu Sản, nơi du khách có thể phóng tầm nhìn bao quát thấy khi đứng từ đèo Mã Pí Lèng (Ảnh Sakos)

Đường đèo hẹp, dốc, nhiều đoạn gấp khúc, đặc biệt vào mùa mưa dễ trơn trượt, sương mù dày đặc hạn chế tầm nhìn. Vì vậy, du khách nên di chuyển ban ngày, giữ tốc độ vừa phải, nếu đi xe máy cần chọn xe số hoặc xe côn để dễ kiểm soát, đồng thời chuẩn bị áo khoác ấm vì nhiệt độ buổi sớm và tối khá lạnh.

Đến Mã Pí Lèng, du khách không chỉ ngắm cảnh từ trên cao mà còn có thể xuống thuyền trên sông Nho Quế, len lỏi qua hẻm Tu Sản để cảm nhận sự choáng ngợp khi đứng giữa hai vách núi dựng đứng cao hàng trăm mét. Nhiều bạn trẻ chọn trekking hoặc đi bộ ngắn trên những đoạn đèo bằng phẳng để tận hưởng không khí trong lành, ghi lại khoảnh khắc núi non kỳ vĩ.

Buổi sáng sớm, săn mây và ngắm bình minh trên đỉnh đèo là trải nghiệm được nhiều du khách ưa thích, trong khi buổi chiều lại thích hợp để chiêm ngưỡng hoàng hôn buông xuống giữa núi rừng. Những ai muốn tìm hiểu văn hóa bản địa có thể nghỉ đêm tại homestay ở làng Pả Vi ngay dưới chân đèo, thưởng thức đặc sản thắng cố, thịt trâu gác bếp, nghe tiếng khèn H’Mông giữa không gian cao nguyên đá.

Một vài hình ảnh ấn tượng về con đèo Mã Pí Lèng (Ảnh ST)

Những ai yêu thích thử thách chắc chắn không thể bỏ qua việc chinh phục con đèo này (Ảnh ST)

Chính sự kết hợp giữa cảnh quan hùng tráng, nét văn hóa đặc sắc và thử thách mạo hiểm đã khiến hành trình qua Mã Pí Lèng trở thành trải nghiệm khó quên cho bất kỳ du khách nào.

Những con đèo hùng vĩ không kém ở vùng núi phía Bắc

Dọc miền núi phía Bắc Việt Nam vẫn còn nhiều con đèo hùng vĩ khác, mỗi nơi mang một vẻ đẹp riêng, xứng đáng để du khách trải nghiệm trong hành trình khám phá. Nổi bật trong số đó là đèo Ô Quy Hồ nằm trên ranh giới Lào Cai – Lai Châu, dài gần 5 km, được mệnh danh là một trong “tứ đại đỉnh đèo” của Việt Nam.

Ô Quy Hồ nổi tiếng với những khúc cua dài, dốc cao, mùa đông thường phủ sương mù dày đặc, thậm chí có tuyết rơi. Từ đỉnh đèo, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm đỉnh Fansipan – “nóc nhà Đông Dương”, và cảm nhận sự hùng vĩ bạt ngàn của dãy Hoàng Liên Sơn.

Cũng trong “tứ đại đỉnh đèo” ấy là đèo Khau Phạ của Yên Bái (nay là Lào Cai), dài khoảng 30km, nằm trên tuyến quốc lộ 32. Đèo được ví như “cổng trời” giữa miền Tây Bắc, uốn lượn giữa những thửa ruộng bậc thang Mù Cang Chải nổi tiếng.

Đèo Ô Quy Hồ hay Khau Phạ đều là những con đèo nổi tiếng, nằm trong danh sách “tứ đại đỉnh đèo” của Việt Nam (Ảnh MiA)

Vào mùa lúa chín tháng 9 – 10, cả thung lũng vàng rực dưới chân đèo trở thành khung cảnh thơ mộng khó quên. Đèo Khau Phạ còn được biết đến là một trong những điểm nhảy dù đẹp nhất Việt Nam, thu hút du khách đam mê thể thao mạo hiểm.

Xa hơn một chút là đèo Pha Đin nối liền Sơn La – Điện Biên, nơi in đậm dấu ấn lịch sử trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Con đèo dài 32 km, quanh co giữa những triền núi xanh mướt, được mệnh danh là “một trong tứ đại đèo Tây Bắc” với những dốc cao thách thức tay lái. Đứng trên đỉnh Pha Đin, du khách có thể cảm nhận rõ sự giao hòa của đất trời, mây núi.

Bên cạnh đó, đèo Hải Vân nối Thừa Thiên Huế – Đà Nẵng cũng thường được nhắc tới như “thiên hạ đệ nhất hùng quan” của miền Trung. Tuy không thuộc vùng núi phía Bắc, song Hải Vân lại nổi bật với cảnh quan biển – núi xen kẽ, đường đèo uốn cong như dải lụa, mang đến trải nghiệm hoàn toàn khác biệt.

Đèo Pha Đin gắn liền với lịch sử (Ảnh MiA)

Với du khách quốc tế, hành trình qua những con đèo ở Việt Nam không chỉ đơn thuần là một chuyến đi trên cung đường uốn lượn, mà còn là cơ hội để cảm nhận sự kỳ vĩ của thiên nhiên và nét độc đáo của văn hóa bản địa. Chính sự đa dạng ấy đã khiến nhiều du khách nước ngoài sau chuyến đi đều ví Việt Nam như “thiên đường của những cung đường đèo”, nơi vừa thử thách bản lĩnh vừa mang đến những khoảnh khắc khó quên trong đời du lịch khám phá.