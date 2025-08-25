Khách Tây ngạc nhiên khi gặp cảnh tượng trên đường phố Việt Nam, nhận xét: "Tôi thấy nó ở mọi nơi!"

Bên cạnh những danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, những làng nghề truyền thống hay những món đặc sản, món ăn ngon, những nét đẹp trong văn hóa đời sống thường nhật cũng là một điểm gây tấn tượng với du khách khi tới Việt Nam. Câu chuyện sau đây được một du khách có tài khoản tên Mae Mesa là một ví dụ.

Cụ thể, trong chuyến đi tới Việt Nam vừa qua, qua nhiều địa phương như thủ đô Hà Nội, Sa Pa, nữ du khách vô cùng ngạc nhiên và trầm trồ trước một cảnh tượng. Cô thậm chí còn nhấn mạnh, mình gặp cảnh tượng này ở mọi nơi, từ thành phố cho đến núi cao. Đó chính là cảnh đường phố, nhà cửa hay nhiều khu vực công cộng, được trang hoàng bằng lá cờ đỏ sao vàng - quốc kỳ của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

"Tôi thấy nó ở mọi nơi. Người Việt Nam thật sự rất tự hào về lá cờ của họ". Trong video được nữ du khách đăng tải, cờ được treo có thể là dạng cờ lớn, hoặc những lá cờ nhỏ được kết nối với nhau thành một dải dài. Vị trí treo trang trọng, trước cửa, hiên nhà, ngoài ban công hoặc trên đường phố.

Ảnh Mae Mesa

Thực tế ở Việt Nam, lá cờ đỏ sao vàng không chỉ hiện diện trong những ngày lễ lớn hay các sự kiện trọng đại, mà còn xuất hiện thường nhật, vô cùng gần gũi với tất cả mọi người. Việc treo cờ Tổ quốc đã trở thành một nét văn hóa, một cách bày tỏ niềm tự hào dân tộc, sự tri ân đối với lịch sử và khát vọng hướng tới tương lai. Hành động đơn giản ấy vừa mang tính biểu tượng sâu sắc, vừa là minh chứng cho tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam trong mọi giai đoạn phát triển.

Rực rỡ sắc cờ đỏ mừng Quốc khánh 2/9/2025

Những ngày vừa qua, dạo quanh Thủ đô Hà Nội, không khó để bắt gặp sắc đỏ rực rỡ phủ kín khắp các tuyến phố, từ những con đường trung tâm như Tràng Tiền, Lý Thường Kiệt, Điện Biên Phủ đến từng khu dân cư nhỏ. Hòa trong không khí chuẩn bị hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), hình ảnh cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió trở thành một biểu tượng thiêng liêng, vừa gợi nhớ về lịch sử hào hùng, vừa khắc họa một đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới đầy tự tin.

Với khách du lịch, việc chiêm ngưỡng và lưu giữ khoảnh khắc bên cạnh những hàng cờ rực rỡ cũng mang lại trải nghiệm đặc biệt. Nhiều du khách đã ví khoảnh khắc chứng kiến lễ diễu binh và cảnh phố phường rợp cờ đỏ sao vàng như một “bữa tiệc thị giác” hiếm thấy trong hành trình khám phá Việt Nam.

Sắc cờ đỏ như làm khung cảnh Hà Nội rực rỡ hơn bao giờ hết những ngày cận 2/9 (Ảnh Phan Văn Tùng, Nguyễn Mỹ Linh, Check in Vietnam)

Michael, một du khách người Anh, chia sẻ trên VnExpress: “I didn’t know you were preparing for National Day, but the atmosphere here is extraordinary” – anh ngạc nhiên bởi sự náo nức, hào hùng của Thủ đô ngay cả trong những ngày tổng duyệt. Cặp đôi người Mexico, Marta và Rodrigo, cũng thừa nhận cảm thấy “overwhelmed” (choáng ngợp) khi đứng giữa dòng người đông đúc trên phố Nguyễn Thái Học.

Không chỉ ngỡ ngàng trước cảnh tượng lộng lẫy, nhiều du khách còn xúc động trước tinh thần tự hào dân tộc của người Việt. Trên Nhân Dân, đạo diễn François Bibonne (Pháp gốc Việt) thừa nhận anh bị “choáng ngợp bởi tinh thần yêu nước” và đặc biệt ấn tượng khi chứng kiến “sắc cờ đỏ sao vàng rợp trời, khơi gợi niềm xúc động trong lòng mỗi du khách”.

Một vị khách đến từ Thụy Điển, Guham, kể lại rằng anh cùng bạn gái người Hy Lạp đã bất ngờ được người dân mời uống bia miễn phí khi tham gia xem lễ diễu binh, điều khiến anh gọi đó là “sự thân thiện thật đáng kinh ngạc".

Ảnh Báo Chính Phủ

Những điểm đến lý tưởng dành cho du khách có thể kể tới như phố đi bộ Hồ Gươm - nơi có hàng ngàn lá cờ được treo dọc quanh hồ, phản chiếu xuống mặt nước xanh biếc. Hay con đường gắn liền với lịch sử như đường Điện Biên Phủ, nơi đặt Quảng trường Ba Đình – nơi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập năm 1945.

Nhiều du khách còn tìm đến phố cổ Hà Nội, nơi những ngôi nhà mái ngói rêu phong xen kẽ với sắc đỏ tươi của quốc kỳ, tạo nên phông nền tuyệt đẹp cho những bức ảnh check-in. Hàng Mã là điểm đến nổi bật hơn cả, nơi du khách vừa có thể tạo nên những thước phim, bức ảnh đẹp, vừa có thể mua một món đồ lưu niệm mang sắc cờ Việt Nam để làm kỷ niệm cho riêng mình hay quà tặng cho bạn bè và người thân.

Ảnh Kinh tế & Đô thị

Không chỉ là biểu tượng quốc gia, lá cờ Việt Nam còn góp phần định hình hình ảnh đất nước trong mắt bạn bè năm châu. Những thước phim du lịch, những bức ảnh lan tỏa trên mạng xã hội trong dịp lễ này đều ghi lại khoảnh khắc lá cờ tung bay khắp các nẻo đường, từ phố phường đông đúc đến ngõ nhỏ bình yên. Đó chính là hình ảnh về một Việt Nam vừa gìn giữ truyền thống, vừa cởi mở, thân thiện, sẵn sàng chào đón bạn bè quốc tế.

Khảo sát của ABroader.org ghi nhận, tới 80% du khách quốc tế ấn tượng mạnh với sự lạc quan, tinh thần cộng đồng và cách người Việt tự hào thể hiện bản sắc dân tộc. Bởi vậy, khoảnh khắc khoác áo in cờ đỏ sao vàng, đội chiếc nón lá hay cầm trên tay một lá cờ nhỏ, du khách không chỉ hòa vào dòng chảy lễ hội, mà còn trở thành một phần của câu chuyện chung – câu chuyện về một Việt Nam rực rỡ, thân thiện và tràn đầy sức sống.