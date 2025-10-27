Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khách Tây thức đến tận 5h sáng sau khi thử đặc sản Việt Nam

27-10-2025 - 09:58 AM | Lifestyle

Một vị khách nước ngoài đã "thức trắng đêm" sau khi thưởng thức một món đồ uống quen thuộc của Việt Nam, khiến cộng đồng mạng vừa buồn cười vừa tò mò lý do đằng sau.

Ẩm thực Việt Nam từ lâu đã khiến du khách quốc tế say mê - không chỉ bởi hương vị phong phú, mà còn vì những trải nghiệm độc đáo không nơi nào có được. Từ món phở bốc khói buổi sớm, ổ bánh mì giòn rụm trên tay cho tới ly cà phê nhỏ giọt thong thả bên hè phố, tất cả đều khiến nhiều người nước ngoài xem đó như một hành trình khám phá đầy thú vị. Nhưng đôi khi, "đặc sản Việt Nam" lại mang đến những kỷ niệm… khó quên hơn cả mong đợi.

Mới đây, một vị khách Tây đã chia sẻ trên mạng xã hội trải nghiệm "đáng nhớ" của mình sau chuyến đi Việt Nam. Anh kể rằng, trong một buổi chiều dạo phố, anh đã thử một loại đồ uống đặc trưng của người Việt - tưởng chừng nhẹ nhàng, nhưng kết quả lại khiến anh thao thức đến tận 5h sáng hôm sau.

Khách Tây thức đến tận 5h sáng sau khi thử đặc sản Việt Nam- Ảnh 1.

"Ai đó hãy nói cho tôi biết có gì trong cà phê Việt Nam, nó khiến tôi không ngủ được", anh viết.

Cộng đồng mạng nhanh chóng vào bình luận rôm rả. Và không quá lạ khi "thủ phạm" khiến anh chàng mất ngủ chính là… cà phê Việt Nam. Một người dùng hài hước bình luận: "Chào mừng bạn đến với đất nước có cà phê mạnh nhất thế giới!" Trong khi đó, người khác giải thích tỉ mỉ hơn: "Đó là vì trong cà phê của Việt Nam thường sử dụng cà phê loại Robusta, là hạt có hàm lượng cafein gấp đôi so với hạt Arabica mà nước ngoài thường sử dụng nên ai uống không quen dễ bị mất ngủ".

Một số người Việt cũng đồng cảm, kể rằng họ từng rơi vào tình cảnh tương tự, đặc biệt khi uống cà phê sữa đá hoặc cà phê phin truyền thống ở quán vỉa hè.

Khách Tây thức đến tận 5h sáng sau khi thử đặc sản Việt Nam- Ảnh 2.

Câu chuyện tưởng nhỏ lại khiến nhiều người nước ngoài thêm tò mò về văn hoá cà phê Việt Nam - thứ đồ uống vừa giản dị, vừa mang bản sắc rất riêng. Khác với cà phê phương Tây được pha bằng máy và uống nhanh, cà phê Việt là cả một "nghi thức" chậm rãi: từng giọt đen sánh nhỏ xuống ly, hòa cùng sữa đặc ngọt ngào, tạo nên hương vị đậm đà, quyến rũ nhưng cũng "khó đoán". Và quả thật, nét riêng của cà phê Việt chính là độ đậm đà khiến người ta say mê nhưng cũng dễ... mất ngủ.

Nhưng cũng chính cái "đậm" ấy làm nên linh hồn cà phê Việt - thứ khiến người ta vừa mê mẩn, vừa choáng ngợp. Với người Việt, ly cà phê không chỉ để tỉnh táo mà còn là để ngẫm nghĩ, để trò chuyện hay để cảm nhận nhịp sống quanh mình. Còn với du khách, có lẽ sau đêm dài thao thức ấy, anh chàng Tây kia cũng đã thực sự hiểu thêm một điều: cà phê Việt Nam không chỉ khiến người ta "tỉnh ngủ", mà còn khiến họ nhớ lâu hơn về những trải nghiệm rất Việt, rất khó quên.

Bí mật mà dân mạng Việt muốn giấu, ai ngờ bị khách Tây phát hiện

Theo Châu Anh

