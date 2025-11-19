Khai trương đại lý Volkswagen Khánh Hội giữa trung tâm TP. Hồ Chí Minh

Đây là đại lý được phát triển theo mô hình Urban Store chuẩn mới nhất của Volkswagen toàn cầu, mang đến không gian trải nghiệm hiện đại, tinh tế và đồng nhất với định hướng phát triển của thương hiệu tại Việt Nam.

Volkswagen Khánh Hội được đầu tư theo mô hình Urban Store hiện đại, tối ưu hóa toàn bộ hành trình trải nghiệm của khách hàng, từ khi tiếp cận sản phẩm, tư vấn, lái thử đến bàn giao xe. Showroom bố trí khoa học với khu trưng bày tối đa năm mẫu xe thế hệ mới, nổi bật bởi khu vực Highlight dành cho mẫu xe chiến lược và vách Welcome phiên bản mới.

Ông Nguyễn Hoàng Minh Tiến, Tổng Giám đốc Volkswagen Việt Nam (trái) trao chứng nhận đại lý cho ông Trần Ngọc Lâm, Giám đốc Kinh doanh Volkswagen Khánh Hội (phải)

Bên cạnh đó, đại lý sở hữu phòng giao xe riêng biệt nhằm mang lại sự trang trọng và riêng tư cho khách hàng trong khoảnh khắc nhận xe. Khu lounge tiêu chuẩn Đức được thiết kế tối giản, thanh lịch, đảm bảo sự thoải mái phù hợp với người dùng Việt Nam.

Không gian Lifestyle & Accessories giới thiệu nhiều sản phẩm độc quyền, cho phép khách hàng cá nhân hóa phong cách và trang bị cho xe. Tất cả tạo nên một tổng thể xuyên suốt, thể hiện tinh thần "Tinh hoa Đức – Sánh bước cùng tinh thần Việt".

Showroom Volkswagen Khánh Hội được đầu tư theo mô hình Urban Store tiêu chuẩn Volkswagen toàn cầu

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Hoàng Minh Tiến, Tổng Giám đốc Volkswagen Việt Nam cho biết, việc vận hành Đại lý Volkswagen Khánh Hội đánh dấu bước tiến trong chiến lược mở rộng mạng lưới phân phối tại Việt Nam. Hệ thống Volkswagen hiện có 20 đại lý ủy quyền, đồng bộ về chất lượng dịch vụ và tiêu chuẩn quốc tế.

Theo ông Tiến, thương hiệu đang theo đuổi chiến lược "Trải nghiệm & Khẳng định đẳng cấp mới", tập trung vào dải sản phẩm SUV và MPV cao cấp như Viloran, Teramont, Tiguan, Touareg…, đồng thời chuẩn bị cho giai đoạn chuyển dịch xanh với các dòng xe điện và công nghệ năng lượng mới.

Showroom Volkswagen Khánh Hội được đầu tư theo mô hình Urban Store tiêu chuẩn Volkswagen toàn cầu

Tại lễ khai trương, Volkswagen Khánh Hội cũng giới thiệu Volkswagen Golf - mẫu xe biểu tượng 50 năm lịch sử của dòng hot hatch thể thao nổi tiếng toàn cầu. Nổi bật trong chương trình là lễ bàn giao mẫu Volkswagen Golf R Performance 4Motion cho khách hàng đầu tiên - anh Phạm Vũ Tuấn (Tuấn Kombat), người am hiểu sâu về xe hiệu năng cao.

Chia sẻ tại sự kiện, anh cho biết Golf R gây ấn tượng bởi sự cân bằng giữa sức mạnh, khả năng kiểm soát và cảm giác lái đặc trưng của xe Đức. Hệ dẫn động 4Motion, động cơ mạnh mẽ, hộp số ly hợp kép mượt mà cùng nội thất thể thao tinh xảo là những yếu tố giúp Golf R trở thành lựa chọn lý tưởng cho người yêu xe hiệu năng nhưng vẫn cần sự linh hoạt trong sử dụng hằng ngày.

Volkswagen Khánh Hội bàn giao chiếc Golf R Performance 4Motion đầu tiên cho khách hàng Phạm Vũ Tuấn (Tuấn Kombat)

Nhân dịp khai trương, Volkswagen Khánh Hội triển khai loạt ưu đãi và dịch vụ hậu mãi như miễn phí kiểm tra tổng quát, kiểm tra má phanh, kiểm tra ắc quy; giảm đến 30% các dịch vụ chăm sóc xe; giảm 20% chi phí sơn đổi màu hoặc đại tu ngoại thất (không áp dụng cho sửa chữa bảo hiểm).

Khách hàng lựa chọn dòng Golf được hưởng gói quyền lợi riêng gồm bảo hành ba năm hoặc 100.000 km, bảo hành phụ tùng hai năm không giới hạn số km, dịch vụ giao xe tận nhà miễn phí, bảo lãnh chi phí và miễn phí miễn thường, cùng quà tặng phim cách nhiệt Hi-Kool cao cấp và gói miễn phí nhớt lọc trong hai năm.