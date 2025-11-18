Khám bệnh thời 4.0 tại BV Đa khoa Hoà Bình và bước ngoặt với bệnh án điện tử Viettel

Thành tựu công nghệ từ góc nhìn đời thường

Kể từ ngày 1/1/2023, Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình đã triển khai thành công Bệnh án điện tử (BAĐT), thay thế hoàn toàn hồ sơ giấy, mang lại lợi ích vượt trội cho người bệnh, y bác sĩ và toàn hệ thống y tế.

Trong khi đội ngũ y, bác sĩ và nhân viên y tế có thể cảm nhận được những thay đổi trong công việc hàng ngày nhờ công nghệ, người dân tới khám chữa bệnh cũng ngay lập tức hưởng lợi từ quyết tâm chuyển đổi số của bệnh viện. Thay vì ngồi ngoài cửa chờ đợi để có kết quả siêu âm, xét nghiệm, chụp X-quang… rồi mỗi lần lại mang theo các giấy tờ đó khi tái khám, người bệnh giờ đây đã được “giải phóng” khỏi sự lỉnh kỉnh này.

Tầm nhìn và quyết sách đúng đắn của lãnh đạo đã giúp Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình vượt qua khó khăn về nguồn lực, trở thành một trong những đơn vị y tế tiên phong trong chuyển đổi số.

Ông Phạm Đức Huy – Trưởng phòng Công nghệ thông tin BVĐK Hòa Bình, cho biết: “Mỗi bệnh nhân tới viện đều được cấp 1 mã số định danh y tế. Trong quá trình khám, điều trị, các kết quả khám, siêu âm, xét nghiệm, chẩn đoán bệnh, diễn biến tình trạng bệnh, phương pháp điều trị, đơn thuốc, lịch tái khám… đều được xác nhận trên hệ thống máy tính và lưu trữ tại kho dữ liệu của Bệnh viện. Người bệnh mãn tính có thể chủ động quẹt thẻ KCB tại Kios lấy số tự động rồi đi thực hiện lấy máu xét nghiệm, giảm thời gian xếp hàng, chờ đợi”.

Bên cạnh sự thuận tiện có thể dễ dàng nhận thấy, việc lưu trữ hồ sơ bệnh án tập trung, có sự liên kết giữa các khoa, phòng còn góp phần làm giảm nguy cơ sai sót hoặc thất lạc. Quá trình điều trị và diễn biến bệnh được cập nhật tự động giúp bác sĩ có cái nhìn tổng thể, dễ dàng đưa ra phương án điều trị tối ưu. Hồ sơ bệnh án điện tử có thể được truy xuất nhanh chóng khi người bệnh tái khám hoặc chuyển tuyến, tạo nền tảng cho việc quản lý sức khỏe trọn đời.

Trong khi đó, đối với bệnh viện nói chung, đội ngũ y, bác sĩ và nhân viên y tế nói riêng, thay đổi không chỉ đến từ sự tiện lợi mà không quá khi gọi đó là “cuộc cách mạng”.

Ở phạm vi quản lý chung, lãnh đạo các khoa, phòng kiểm tra, giám sát, quản lý hoạt động chuyên môn sát sao, thuận lợi, bài bản hơn. Dù việc áp dụng BAĐT cũng đặt ra yêu cầu đòi hỏi đội ngũ nhân viên y tế, cán bộ Bệnh viện phải nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, đảm bảo tính liên thông trong công việc nhưng lợi ích mang lại đặc biệt rõ rệt.

Việc không cần ghi chép giúp giảm thiểu 60% thời gian cho các công việc hành chính. Chi phí dành cho lưu trữ (tối thiểu 10 năm), truy xuất bệnh án,…giảm nhiều lần. Bên cạnh đó, bệnh viện còn góp phần bảo vệ môi trường khi hạn chế tiêu thụ giấy, phim chụp,… như trước đây. Hệ thống bệnh án điện tử cũng giúp nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh, hỗ trợ đánh giá chất lượng chuyên môn, nghiên cứu, đào tạo và quản lý y tế hiệu quả hơn.

Không chỉ tăng cường chất lượng khám, chữa bệnh, Bệnh án điện tử cũng giúp giảm bớt các sai sót mang yếu tố con người của nhân viên y tế thông qua các chức năng hiện đại sẵn như hệ trợ giúp trong quyết định lâm sàng và nhắc nhở y tế.

Để có được thành quả hiện tại, ông Phạm Đức Huy đặc biệt nhấn mạnh đến quyết tâm của các lãnh đạo bệnh viện. Theo lời kể của vị trưởng phòng CNTT, lãnh đạo bệnh viện kiên quyết không ký giấy, thậm chí, tỷ lệ sử dụng bệnh án giấy được đưa vào báo cáo giao ban định kỳ – một cơ chế kiểm soát mạnh mẽ, làm nên chuyển biến rõ rệt. Sự quyết tâm đó truyền đến từng khoa phòng – và kết quả là sự đồng lòng lan tỏa như một mạch điện tử khổng lồ, kết nối cả hệ thống.

Dưới sự chỉ đạo sát sao ấy, bệnh viện đã thiết lập cổng thông tin tương tác hai chiều với người bệnh, triển khai chữ ký số, thanh toán không tiền mặt và đặc biệt là thay thế hoàn toàn hồ sơ giấy bằng bệnh án điện tử từ đầu năm 2023. Theo ông Huy, chính tầm nhìn và quyết sách đúng đắn của lãnh đạo đã giúp bệnh viện vượt qua khó khăn về nguồn lực, trở thành một trong những đơn vị y tế tiên phong trong chuyển đổi số.

Năng lực công nghệ Việt giải nan đề của lĩnh vực y tế

Ông Phạm Đức Huy cho biết: “Bên cạnh việc đầu tư về cơ sở hạ tầng, thiết bị CNTT, Bệnh viện đã phối hợp với đơn vị cung cấp giải pháp phần mềm xây dựng các tính năng, tiện ích của hệ thống phần mềm để giảm các chi phí đầu tư như: app đi buồng cài đặt trên các thiết bị thông minh, kios đăng ký qua nền tảng web,…”.

Hiện tại, đối tác cung cấp giải pháp Bệnh án điện tử cho Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình là Viettel Solutions, một thành viên của Tập đoàn Viettel. Nhờ năng lực làm chủ công nghệ cùng sự thấu hiểu nhu cầu của các bệnh viện, giải pháp mà Viettel Solutions được may đo cho phù hợp với tất cả các yêu cầu của bệnh viện.

Sự đồng hành của Viettel Solutions đã góp phần mang đến những thành tựu đáng khích lệ trong hành trình chuyển đổi số tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình.

Giải pháp Bệnh án điện tử của Viettel (Viettel EMR) được phát triển theo chuẩn quốc tế HL7, DICOM và ISO 27001, bảo đảm an toàn và bảo mật dữ liệu ở mức cao nhất. Hệ thống hướng tới tích hợp công nghệ Blockchain, giúp xác thực và bảo toàn tính toàn vẹn của thông tin bệnh án. Đặc biệt, hệ thống hoàn toàn do người Việt làm chủ công nghệ, với máy chủ đặt tại Việt Nam, giúp giảm thiểu nguy cơ lộ, lọt dữ liệu.

Bên cạnh đó, Viettel EMR còn là trợ thủ đắc lực cho đội ngũ y tế: bác sĩ có thể dễ dàng tra cứu tiền sử bệnh, giảm thiểu sai sót trong kê đơn, chẩn đoán và điều trị. Hệ thống tích hợp liên thông với các phần mềm HIS, LIS, PACS, giúp đồng bộ quy trình từ khám bệnh, xét nghiệm đến thanh toán – rút ngắn thời gian chờ và mang lại trải nghiệm thuận tiện hơn cho người bệnh.

Với nền tảng công nghệ linh hoạt, Viettel EMR đáp ứng tốt cho cả mô hình triển khai tại chỗ và trên nền tảng đám mây (cloud-native). Cùng lợi thế hạ tầng, nhân lực chuyên môn và kinh nghiệm triển khai hàng trăm hệ thống y tế, Viettel đang góp phần hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số toàn diện, xây dựng hệ sinh thái y tế thông minh vì người bệnh và cộng đồng.

“Hệ thống bệnh án điện tử mà chúng tôi phối hợp cùng Viettel Solutions xây dựng không chỉ là giải pháp toàn diện, giúp thay thế việc sử dụng hồ sơ bệnh án giấy mà còn đáp ứng được mong muốn của các Y, bác sĩ trong hiện đại hoá khám chữa bệnh. Hệ thống đã đáp ứng đầy đủ các quy định mà Bộ Y tế đưa ra về Bệnh án điện tử’, ông Phạm Đức Huy nhận định.