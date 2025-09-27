Khám xét 1 ngôi nhà trong hẻm ở TP Huế, bắt giữ 3 đối tượng
Mua nguyên liệu trôi nổi, các cá nhân ở Huế đã sản xuất hàng trăm chai dầu gội giả thương hiệu được bảo hộ của một công ty ở TP HCM.
