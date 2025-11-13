Khám xét cả ngày, công an thu giữ nhiều tài liệu tại Mailisa Hà Nội, Đắk Lắk

Công an mang 3 thùng tài liệu rời khỏi cơ sở Mailisa ở Đắk Lắk.

Theo ghi nhận của Tiền Phong , từ 8h ngày 13/11, Bộ Công an tiến hành khám xét đồng loạt các chi nhánh của Thẩm mỹ viện Mailisa trên toàn quốc, trong đó có Đắk Lắk.

Quá trình khám xét, cửa chính ra vào cơ sở Mailisa ở Buôn Ma Thuột được đóng kín.

Chi nhánh này nằm tại số 69-71 Ngô Quyền, phường Buôn Ma Thuột.

Đến 16h45, Công an lần lượt vận chuyển 3 thùng tài liệu lên xe ô tô chờ sẵn.

Rất đông người dân tới theo dõi sự việc ở Buôn Ma Thuột.

Tại Nha Trang, Khánh Hòa, đến 17h cùng ngày, công tác khám nghiệm cũng hoàn tất.

Nhiều thùng tài liệu đã được công an niêm phong, chuyển đi.

Thẩm mỹ viện Mailisa ở Hà Nội.

Tại Hà Nội, khoảng hơn 17h ngày 13/11, lực lượng chức năng đã đưa hàng chục thùng tài liệu được niêm phong từ bên trong Mỹ viện Mailisa số 6 Nguyễn Khánh Toàn (Hà Nội).

Theo ghi nhận của phóng viên lực trong quá trình di chuyển các thùng tài liệu ra ngoài có sự hỗ trợ của nhân viên Thẩm mỹ viện Mailisa.

Xe thùng kín loại 5 tấn đỗ sát trước cửa thẩm mỹ viện. Các thùng tài liệu niêm phong được di chuyển ra sảnh trước tòa nhà và vận chuyển lên 3 xe tải.

Trước đó, khoảng 10h cùng ngày, lực lượng chức năng có mặt tại thẩm mỹ viện này. Sau khoảng 8 tiếng làm việc tại đây, lực lượng chức năng mới đưa các thùng tài liệu ra ngoài.

Hiện lý do cơ quan chức năng có mặt tại chuỗi cơ sở Thẩm mỹ viện Mailisa chưa được công bố.