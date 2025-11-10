Khám xét khẩn cấp nơi ở, tạm giữ Nguyễn Võ Kim Ngân

Mới đây, Công an xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa đã phát hiện, bắt giữ Lâm Trọng Nhân, sinh năm 1998, cư trú Khóm 1, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau khi Nhân đang tàng trữ 01 (một) túi nilon, dạng túi zip bên trong chứa tinh thể màu trắng (Nhân khai đó là ma túy đá) tại thôn 5, Ninh Phước.

Đối tượng Nguyễn Võ Kim Ngân. Ảnh: CA Khánh Hòa

Đối tượng Lâm Trọng Nhân. Ảnh: CA Khánh Hòa

Đối tượng Nguyễn Lê Kỳ Thọ. Ảnh: CA Khánh Hòa

Công an xã Ninh Phước tiếp tục mở rộng điều tra, xác định Nhân có mối quan hệ mua bán, tang trữ trái phép chất ma túy với hai đối tượng khác là Nguyễn Võ Kim Ngân, sinh năm 2001, trú tại thôn 5, xã Ninh Phước và Nguyễn Lê Kỳ Thọ, sinh năm 1985, HKTT: Tổ 61, phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, hiện tại đang ở tổ dân phố 2, phường Ninh Chử, tỉnh Khánh Hoà.

Ngay trong đêm, Công an xã Ninh Phước tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Ngân và Thọ. Quá trình khám xét Công an xã Ninh Phước đã thu giữ nhiều dụng cụ sử dụng ma túy cùng với ma túy các đối tượng tàng trữ để mua bán và sử dụng. Hiện các đối tượng đã bị tạm giữ hình sự để điều tra, làm rõ hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.