Khám xét nơi ở của 15 người, bắt 'bà trùm' Trần Thị Mỹ Dung

31-08-2025 - 17:04 PM | Xã hội

Công an đã đột kích đường dây đánh bạc quy mô lớn, trung bình 500 triệu đồng/ngày do phụ nữ cầm đầu.

Ngày 31/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa triệt phá thành công một đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số đề với tổng số tiền giao dịch lên tới trên 45 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, đây là đường dây có quy mô lớn, tổ chức chặt chẽ và hoạt động tinh vi, thu hút nhiều con bạc ở các xã trong tỉnh tham gia. Sau một thời gian theo dõi, ngày 27/8, lực lượng công an đã đồng loạt triển khai các mũi trinh sát, bắt giữ 15 đối tượng và tiến hành khám xét nơi ở của các nghi phạm. 

Tại hiện trường, công an thu giữ hơn 200 triệu đồng tiền mặt, 20 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động đánh bạc. Hai đối tượng được xác định giữ vai trò cầm đầu là Đặng Thị Lệ Quốc (38 tuổi) và Trần Thị Mỹ Dung (52 tuổi), cùng trú tại huyện Krông Bông.

Khám xét nơi ở của 15 người, bắt 'bà trùm' Trần Thị Mỹ Dung- Ảnh 1.

Các đối tượng trong đường dây. Ảnh: Báo NLĐ

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ tháng 6/2025, nhóm này đã sử dụng điện thoại di động để nhận số đề từ người chơi, sau đó chuyển cho nhà cái hưởng hoa hồng hoặc trực tiếp ăn thua với con bạc. Ngoài ra, các đối tượng còn tham gia cá cược trực tuyến thông qua nhiều tài khoản trên mạng internet.

Mỗi ngày, đường dây này giao dịch khoảng 500 triệu đồng. Tính từ đầu tháng 6 đến nay, số tiền các đối tượng sử dụng để tổ chức và tham gia đánh bạc đã vượt hơn 45 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an tỉnh Đắk Lắk mở rộng điều tra.

 

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

