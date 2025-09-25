Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khánh thành nhà máy Tôn Phú Mỹ – Hợp tác giữa VNSTEEL và Thiên Á Group

25-09-2025 - 13:30 PM | Doanh nghiệp giới thiệu

Ngày 22/09/2025, nhà máy Tôn Phú Mỹ chính thức được khánh thành với sự hợp tác của Tổng công ty Thép Việt Nam và Thiên Á Group. Nhà máy được đặt tại khu công nghiệp Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, TP. Hồ Chí Minh và được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những cơ sở sản xuất tôn hiện đại và có quy mô lớn tại Việt Nam.

Được xây dựng trên khuôn viên 13 ha của công ty Thép Tấm Lá Phú Mỹ (VNSTEEL), nhà máy Tôn Phú Mỹ có công suất thiết kế đạt 205.000 tấn/năm tôn mạ nhôm kẽm và 150.000 tấn/năm tôn lạnh màu. Nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu từ dân dụng đến công nghiệp, Tôn Phú Mỹ tập trung vào bốn dòng sản phẩm chủ lực gồm tôn lạnh, tôn màu, tôn panel và tôn nhám.

Vận hành trên nền tảng dây chuyền công nghệ tiên tiến, quy trình sản xuất khép kín, nhà máy Tôn Phú Mỹ được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những cơ sở sản xuất tôn hiện đại và có quy mô lớn tại Việt Nam, phục vụ thị trường nội địa và xuất khẩu.

Khánh thành nhà máy Tôn Phú Mỹ – Hợp tác giữa VNSTEEL và Thiên Á Group- Ảnh 1.

Đại diện Tổng công ty Thép Việt Nam và Thiên Á Group chia sẻ tầm nhìn vững tin về nhà máy Tôn Phú Mỹ

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Mai Xuân Quang - Tổng giám đốc công ty TNHH Tôn Phú Mỹ chia sẻ, nhà máy Tôn Phú Mỹ được xây dựng nhằm hướng đến nhu cầu ngày càng cao của thị trường xây dựng hiện đại, nơi vật liệu không chỉ cần bảo đảm độ bền và chất lượng mà còn đòi hỏi tính thẩm mỹ và đa dạng ứng dụng. Tôn Phú Mỹ mong muốn tạo ra các sản phẩm đáng tin cậy, góp phần kiến tạo không gian sống hiện đại. Đây chính là giá trị của Tôn Phú Mỹ mang đến cho khách hàng: "Tôn Phú Mỹ - Sắc màu thịnh vượng". Việc đưa nhà máy vào hoạt động cũng góp phần chủ động nguồn cung trong nước, giảm phụ thuộc nhập khẩu và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt.

Khánh thành nhà máy Tôn Phú Mỹ – Hợp tác giữa VNSTEEL và Thiên Á Group- Ảnh 2.

Tôn Phú Mỹ tập trung vào các dòng sản phẩm chủ lực: tôn lạnh, tôn màu, tôn panel, tôn nhám

Sự kiện khánh thành nhà máy Tôn Phú Mỹ là minh chứng cho tinh thần hợp tác giữa các doanh nghiệp trong nước nhằm xây dựng chuỗi giá trị bền vững. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm, nền tảng vững chắc của VNSTEEL và sức mạnh quản trị, đầu tư từ Thiên Á Group được kỳ vọng sẽ tạo nên những bước tiến dài hạn, giúp Tôn Phú Mỹ trở thành một trong những đơn vị sản xuất tôn thép uy tín, đồng hành cùng nhiều công trình trọng điểm trong nước cũng như quốc tế.


Ánh Dương

tôn

