Khi ‘cơn bão’ AI dần xâm chiếm thị trường lao động, CEO Nvidia Jensen Huang chỉ ra cơ hội việc làm cực lớn cho giới trẻ, không cần bằng đại học vẫn có thể kiếm được tiền tỷ mỗi năm

01-10-2025 - 16:00 PM | Tài chính quốc tế

CEO của Nvidia, Jensen Huang, cho biết thị trường việc làm mới sẽ cần đến hàng trăm nghìn lao động nghề có kỹ năng.

Thế hệ Z (Gen Z) liên tục được cảnh báo rằng cơ hội việc làm ngày càng hạn chế khi trí tuệ nhân tạo (AI) đe dọa các vị trí công việc dành cho người mới bắt đầu. Nhưng trên thực tế, CEO Nvidia Jensen Huang cho rằng làn sóng bùng nổ trung tâm dữ liệu đang mở ra hàng nghìn việc làm cho giới trẻ nếu họ sẵn sàng theo học trường nghề.

“Nếu bạn là thợ điện, thợ sửa ống nước, thợ mộc – chúng ta sẽ cần hàng trăm nghìn người để xây dựng tất cả những trung tâm dữ liệu này”, Huang nói với kênh Channel 4 News (Anh). “Nhóm lao động kỹ năng nghề trong mọi lĩnh vực kinh tế sẽ chứng kiến một đợt bùng nổ, tăng gấp đôi, gấp ba mỗi năm”, ông nói.

Tuần trước, Nvidia thông báo rót 100 triệu USD vào OpenAI để phát triển các trung tâm dữ liệu dựa trên chip AI của hãng. Theo McKinsey, chi tiêu vốn toàn cầu cho trung tâm dữ liệu có thể đạt 7.000 tỷ USD vào năm 2030.

Một trung tâm dữ liệu rộng 250.000 feet vuông có thể cần tới 1.500 công nhân xây dựng trong giai đoạn thi công. Mỗi lao động có thể kiếm hơn 100.000 USD (2,6 tỷ VNĐ) mỗi năm, chưa kể làm thêm giờ, và không cần bằng đại học. Sau khi hoàn thành, khoảng 50 nhân viên toàn thời gian sẽ duy trì vận hành, và mỗi vị trí này tạo thêm trung bình 3,5 việc làm trong nền kinh tế xung quanh.

Không chỉ Huang, nhiều CEO khác cũng cảnh báo thiếu hụt lao động kỹ thuật. Giám đốc điều hành BlackRock Larry Fink cho biết ông từng nêu lo ngại với Nhà Trắng, rằng việc trục xuất lao động nhập cư cùng sự thờ ơ của giới trẻ Mỹ đang tạo ra thách thức lớn trong xây dựng trung tâm dữ liệu. “Tôi thậm chí đã nói với đội ngũ của ông Trump rằng chúng ta sẽ thiếu thợ điện để xây dựng các trung tâm dữ liệu AI”, Fink chia sẻ tại một hội nghị năng lượng hồi tháng 3.

CEO Ford Jim Farley cũng đồng tình, đồng thời chỉ ra khoảng cách giữa tham vọng đưa sản xuất trở lại Mỹ và lực lượng lao động thực tế để thực hiện. “Ý chí chính trị thì có, nhưng không có nhân lực để hỗ trợ”, Farley nói với tờ Axios. Ông nhấn mạnh hiện Mỹ đang thiếu khoảng 600.000 công nhân nhà máy và 500.000 công nhân xây dựng.

Trong khi Bộ Giáo dục Mỹ coi việc mở rộng các chương trình đào tạo nghề là ưu tiên, một số người trẻ đã sớm nắm bắt cơ hội. Jacob Palmer, 23 tuổi ở Bắc Carolina, sau khi tốt nghiệp trung học đã chọn học nghề thay vì vào đại học. Anh tham gia học việc tại một công ty thầu và trở thành thợ điện. Đến năm 21 tuổi, Palmer đã tự mở doanh nghiệp riêng, đạt doanh thu gần 90.000 USD trong năm ngoái. Riêng năm nay, con số này đã vượt mốc 100.000 USD. Không như bạn bè sinh viên đồng trang lứa, Palmer nói đơn giản: “Tôi không nợ ai cả”.

