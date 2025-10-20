"Khi giá vàng tăng cao, nhẫn cưới cũng chỉ là một cái tên"

“Bao năm nay mình luôn quan niệm nhẫn cưới là kỉ vật không bao giờ được bán. Mà tự nhiên hôm nay vàng tăng giá, mình thấy vợ chồng ở với nhau quan trọng là tình cảm, đối xử tốt với nhau, chứ còn cái nhẫn cưới không nói lên điều gì hết…”.

Một dòng trạng thái đang được cộng đồng mạng share rầm rộ vì như nói “trúng tim đen” của vô số người. Ban đầu ai cũng tưởng chỉ là “còn-ten” nhưng hoá ra lại là sự thật.

Có không ít cặp đôi đăng tải bài viết trong các hội nhóm về trao đổi, mua bán vàng để hỏi giá cả. Họ bày tỏ rằng có một số của hồi môn, quà tặng từ khi tổ chức đám cưới, muốn bán đi lấy lời hoặc để đầu tư mua vàng miếng tích sản.

Không ít các cặp đôi đã đến tiệm vàng để bán nhẫn cưới (Ảnh minh hoạ)

Cơn sốt giá vàng và tâm lý “nhìn đâu cũng sinh thấy lời”

Tại các tiệm vàng lớn nhỏ ở Hà Nội hay TP.HCM, cảnh mua bán được ví còn nhộn nhịp hơn cả ngày vía Thần tài. Không chỉ người đầu tư chuyên nghiệp, mà cả dân văn phòng, nội trợ, thậm chí những đôi vợ chồng mới cưới cũng rục rịch mang nhẫn, dây chuyền, vòng tay vàng… đi cân thử.

Chị T.H (29 tuổi,sống tại Hà Nội) kể: “3 năm trước cưới, hai vợ chồng được gia đình hai bên, bạn bè tặng nhiều vàng làm quà. Tôi cứ để trong tủ, cũng chẳng bao giờ lôi ra đeo. Mấy ngày nay thấy giá vàng tăng mạnh, tôi cũng muốn mang ra bán để được giá. Tôi nhớ hồi đó chỉ khoảng 65 triệu đồng/lượng nhưng giờ hơn gấp đôi rồi. Ban đầu tôi thấy cũng tiếc vì dù sao cũng là kỷ niệm nhưng thấy bán đi hợp lý hơn, có thể thêm tiền mua vàng miếng để tiết kiệm”.

Có chung suy nghĩ ngày, nhiều người cũng bày tỏ họ luôn quan niệm những món quà được trao trong ngày cưới là dạng kỷ vật. Bởi thực tế, nếu không phải vàng miếng hay vàng nhẫn, các bộ trang sức vàng cũng không bán được giá quá cao. Do đó nhiều người thường để cất tủ, để dành trao lại tiếp cho con cháu về sau.

Rất nhiều các bài đăng hỏi về việc bán nhẫn cưới vàng, của hồi môn,...

Thế nhưng khi giá vàng tăng mạnh, tâm lý “nhìn đâu cũng thấy sinh lời” là không thể tránh khỏi. Chưa kể, nhiều gia đình còn thẳng thắn thừa nhận, đang trong giai đoạn kinh tế gia đình không ổn định, thì việc bán đi như có thêm vốn để xoay sở, làm ăn.

“Hồi mình cưới, ba mẹ gom góp cho chúng mình 3 cây. Mình giữ mãi tới khi vàng lên giá 90 triệu/lượng thì bán đi. Cứ nghĩ hồi đó là cao rồi mà không ngờ giờ còn cao hơn. Nên hai vợ chồng cũng đang tính xem có nên bán tiếp một số bộ kiềng, nhẫn không,... Còn nhẫn cưới thì có khắc tên rồi nên chắc cũng không được giá lắm đâu”, anh Việt Anh (Hà Nội) chia sẻ.

Theo chia sẻ của một số chủ tiệm vàng, một ngày cũng có khá nhiều người đến hỏi bán vàng cưới từ nhẫn đôi, vòng tay hay kiềng,... đều có đủ cả. Tuy nhiên thông thường, đây chỉ là vàng 10k, hay 18k thì giá thu mua cũng không cao.

Song, cũng chính vì vậy mà một số cặp đôi sắp chuẩn bị đám cưới lại rút ra kinh nghiệm cho bản thân. Họ bắt đầu có xu hướng chọn mua nhẫn cưới đơn giản, dễ bán, nghĩ về kinh tế, lợi nhuận nhiều hơn là ý nghĩa của cặp nhẫn cưới.

“Trước khách chọn nhẫn cưới thường chú ý kiểu dáng, bây giờ họ hỏi loại vàng nào dễ bán, vàng bao nhiêu tuổi giữ giá”, một chủ tiệm ở Hà Nội chia sẻ.

"Hiệu ứng tài sản tiềm ẩn", ai cũng nhấp nhổm: Nên bán hay... nên giữ?

Giá vàng tăng không chỉ làm nóng các sàn giao dịch, mà còn khiến hàng triệu người bình thường bỗng hóa… nhà đầu tư không chủ đích. Trong tâm lý người Việt, vàng luôn là “kênh tích sản” truyền thống, nhưng khi mức giá lập đỉnh, dòng chảy cảm xúc nhanh chóng chuyển sang tính toán: Bán ra để chốt lời, hay giữ lại vì sợ tăng nữa?

Một số người bày tỏ bản thân họ không có ý định đầu tư, chỉ giữ vàng cưới như một thói quen. Song, đến khi nào thấy lời thì họ sẽ bán đi coi như một khoản sinh lợi an toàn.

Không ít người cho rằng, đây chính là biểu hiện của “hiệu ứng tài sản tiềm ẩn” - khi giá trị một vật phẩm tăng lên, người nắm giữ cảm thấy mình giàu hơn và sẵn sàng chuyển hóa thành tiền mặt. “Vàng cưới, vòng đeo tay, của hồi môn tất cả bỗng được định giá lại theo thị trường, khiến tâm lý chi tiêu và đầu tư của người dân thay đổi. Họ bán vàng, dùng tiền đầu tư chỗ khác hoặc chi tiêu lớn hơn, vì cảm giác đang lời”, chủ tiệm vàng ở Hà Nội nói thêm.

Ảnh minh hoạ

Nhiều người trẻ cho rằng, giá vàng tăng bỗng khiến họ có cảm giác giàu hơn là có thật. Bởi nhìn xuống tay bỗng thấy mình đang đeo cả chục triệu bạc, hay loạt kiềng vàng trong nhà mang đi cân cũng được kha khá.

Thế nhưng, bên cạnh những người cảm thấy “đắc thắng” khi bán được giá, có thêm tài sản tiết kiệm thì không ít người lại cảm thấy vui buồn, lẫn lộn.

Anh K. (35 tuổi, TP.HCM) kể: “Mình mua nhẫn cưới thời giá chỉ có 5 triệu/chỉ, giờ ra tiệm hỏi họ nói mua lại gần 14 triệu/chỉ. Mình tính bán rồi đó nhưng vợ thì không đồng ý. Cô ấy nói đó là kỷ niệm, nhẫn cưới hay của hồi môn mà bán đi là mất duyên, gia môn lục đục. Nên mình cũng đành ngậm ngùi nghe vợ”.

Đây cũng là tâm trạng chung của rất nhiều người. Bởi đôi khi, thứ khiến món trang sức trở nên quý giá không phải là giá vàng, mà là câu chuyện đằng sau nó. Đó cũng là một phần lý do mà vàng trong văn hóa Việt, luôn gắn liền với ý niệm về “bền lâu”, “trân trọng” và “niềm tin” cũng như vì sao nhẫn cưới được làm bằng vàng, kim loại khó phai, bền màu như lời hứa trong hôn nhân.