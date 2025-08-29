Khoảnh khắc hiếm có, 2 nàng dâu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chung một khung hình

Á hậu Phương Nhi và chị dâu tại lễ khai mạc Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước. Ảnh chụp màn hình

Sáng 28/8, lễ khai mạc Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" được diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội).

Chương trình lễ khai mạc Triển lãm được phát sóng trực tiếp trên VTV1 đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Đáng chú ý, khoảnh khắc chỉ 3 giây ghi lại cảnh Á hậu Phương Nhi cùng chị dâu Bùi Lan Anh xuất hiện trên sóng truyền hình đã nhanh chóng gây sốt mạng xã hội.

Phương Nhi mặc áo dài trắng, tóc buông xõa tự nhiên. Nàng á hậu gây ấn tượng nhờ nhan sắc rạng rỡ, thần thái thanh lịch. Trong khi đó, chị dâu của cô cũng vô cùng thu hút với nhan sắc nổi bật, sang trọng.

Trước đó, vào ngày 19/8, Á hậu Phương Nhi xuất hiện cùng chồng và gia đình tỷ phú Phạm Nhật Vượng tại lễ khánh thành, khởi công 250 dự án, công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Sự kiện cũng diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam. Đây là những lần hiếm hoi á hậu xuất hiện công khai kể từ khi lấy chồng.

Đầu tháng 1/2025, Á hậu Phương Nhi làm lễ ăn hỏi cùng doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoang. Hiện nay, thông tin về đám cưới của á hậu vẫn chưa được tiết lộ.

Vingroup trưng bày gì tại Triển lãm thành tựu đất nước?

Nững sản phẩm robot trong lĩnh vực công nghệ của VinRobotics, VinMotion nhận được sự quan tâm của khách tham quan Triển lãm. Ảnh: VIC

Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" diễn ra từ ngày 28/8 – 5/9/2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, với sự tham gia của 230 gian, quy mô gần 260.000 m2. Triển lãm trưng bày nhiều sản phẩm, hình ảnh, giới thiệu thành tựu của 34 tỉnh, thành phố, 28 bộ ngành, các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước tiêu biểu.

Tại Triển lãm, Vingroup mang đến nhiều sản phẩm để giới thiệu tới đông đảo công chúng. Không gian trưng bày của Tập đoàn Vingroup bao gồm 3 khu vực chính. Cụ thể, gian trong nhà tại sảnh H3 nhà triển lãm Kim Quy, thuộc chủ đề "Khởi nghiệp kiến quốc" có diện tích khoảng 400 m2; phần ngoài trời gồm 2.600 m2 thuộc khu vực sân Tây có chủ đề "Khát vọng bầu trời, vì tương lai xanh" và 370 m2 tại sân Đông thuộc gian triển lãm của thành phố Hải Phòng.

Trong số đó, tâm điểm của gian triển lãm trong nhà là Khối công nghệ - công nghiệp, với các thương hiệu thuộc Liên minh Xanh truyền tải thông điệp "Chinh phục thế giới, Kiến tạo trời xanh", như VinFast và các đối tác GSM, V-Green, GF, VinEnergo, khẳng định khát vọng, bản lĩnh và tinh thần đổi mới không ngừng nghỉ trong hành trình chuyển đổi xanh, vươn tầm quốc tế của toàn bộ hệ sinh thái.

Đồng hành với khối công nghiệp là các thương hiệu trong lĩnh vực công nghệ như VinRobotics, VinMotion, VinVentures và VinCSS… Đây là những đơn vị đang có bước tiến thần tốc để ghi dấu ấn Việt Nam trên bản đồ công nghệ toàn cầu.

Mẫu xe điện cao cấp Lạc Hồng 900 LX lần đầu giới thiệu tại Triển lãm. Ảnh: VIC

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên mẫu xe điện cao cấp Lạc Hồng 900 LX ra mắt công chúng. Xung quanh mẫu xe đặc biệt này là dàn người máy từ VinRobotics và VinMotion có khả năng tương tác và trò chuyện tự nhiên cùng khách tham quan.