Khối bất động sản đáng bàn của Hoà Minzy

Hòa Minzy vốn là cái tên quen thuộc với khán giả Việt. Ngoài sự nghiệp "lên như diều gặp gió" trong năm 2025, Hoà Mizy còn để lại thiện cảm lớn với những lần quyên góp số tiền lớn ủng hộ đồng bào gặp thiên tai, bão lũ. Gần đây nhất, Hoà Mizy chuyển khoản 100 triệu đồng vào tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Huế, nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.

Không quá lời khi nói nữ ca sĩ sinh năm 1995 là một trong những cái tên đắt show bậc nhất hiện nay. Nhờ làm việc chăm chỉ suốt nhiều năm, độ giàu có của Hoà Mizy cũng "không phải dạng vừa". Ngoài đầu tư vào bản thân, công việc, kinh doanh, Hoà Minzy còn là "bà trùm bất động sản" thứ thiệt khi có nhà trải dài từ TP.HCM đến Hà Nội, Đà Lạt, thậm chí là ở quê...

Cô từng rao bán 2 căn hộ cao cấp nằm ở quận 9 TPHCM và Nam Từ Liêm, Hà Nội trị giá mỗi căn khoảng 7-8 tỷ đồng.

Ngoài ra, Hòa Minzy còn khoe căn villa tại Đà Lạt được thiết kế sang trọng và là nơi để kinh doanh riêng. Tết Nhâm Dần 2022, Hòa Minzy thu hút sự chú ý của công chúng khi hé lộ một góc căn biệt thự bề thế xây tặng bố mẹ tại quê nhà Bắc Ninh.

Hoà Minzy chiếm sóng năm 2025

Chị ruột của nữ ca sĩ sau đó chia sẻ trên tờ Người Đưa Tin rằng, Hòa Minzy tài trợ toàn bộ kinh phí để xây dựng cơ ngơi này cho bố mẹ dưỡng già: " Năm nào cũng vậy, Tết đến xuân về, cả gia đình mình lại lưu lại những khoảnh khắc bên nhau bằng bộ ảnh xuân đầu năm. Năm nay có nhiều cảnh đẹp để chụp ảnh nhờ công trình của ông ngoại. Cảm ơn nhà tài trợ Hòa Minzy: Tài trợ từ A đến Z. Tài trợ cả ngôi nhà to đùng mới xây cho bố mẹ ở quê. Gia đình mình tự hào về em" .

Căn biệt thự gồm 5 tầng với gam màu trắng chủ đạo, trong khuôn viên có khoảng sân vườn rộng rãi, trồng nhiều loại cây xanh, trông vô cùng tươi mát, trong lành và gần gũi với thiên nhiên.

Khu vực sân vườn còn được thiết kế một hòn non bộ, ngoài ra trang trí thêm bằng các cây cảnh. Trong khuôn viên căn biệt thự này còn đặt xích đu và bộ bàn trà bằng đá để ngồi thư giãn ngoài trời. Nội thất bên trong biệt thự mang đậm phong cách châu Âu.

Nhà ở Hà Nội từng thuộc khối bất động sản của Hoà Minzy

Căn chung cư ở quận 9 - TPHCM.

Nhà xây cho bố mẹ ở Bắc Ninh.

Hoà Mizy cùng con tạo dáng trước căn nhà ở Bắc Ninh.

Năm 2020, cô từng chia sẻ về căn nhà 2 mặt tiền này tặng bố mẹ.

Trước đó, năm 2020, nữ ca sĩ cũng từng chia sẻ về việc xây tặng bố mẹ một căn nhà hai mặt tiền nằm trên một con phố khá sầm uất tại Bắc Ninh.

Lúc đó, cô viết trên trang cá nhân: " Đầu xuân năm mới, con gái tặng bố mẹ ngôi nhà mới bằng số tiền con dành dụm làm ăn thời gian qua. Con thì thế nào cũng được, riêng bố mẹ lúc nào cũng phải sung sướng, vui vẻ, cười phớ lớ hưởng thụ, con mới an lòng" .

Hòa Minzy, tên thật là Nguyễn Thị Hòa, sinh năm 1995 đến từ Bắc Ninh. Sau khi đoạt giải Quán quân của một chương trình âm nhạc, cô bắt đầu sự nghiệp ca hát và đến nay có hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật. Nữ ca sĩ sở hữu nhiều bài hit như Rời Bỏ, Không thể Cùng Nhau Suốt Kiếp, Nếu Mai Này Xa Nhau, Thị Mầu, Bắc Bling...