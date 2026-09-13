Khởi công Soul Center Vân Trung, mở chuẩn sống mới cho nhà ở xã hội Bắc Ninh

Nhà ở xã hội Bắc Ninh bước vào cuộc đua chất lượng

Lễ khởi công Dự án Khu nhà ở xã hội số 1 tại Khu đô thị & Nhà ở xã hội Vân Trung, tên thương mại Soul Center Vân Trung, diễn ra trong thời điểm Bắc Ninh bước vào một giai đoạn phát triển mới. Ngày 24/8/2026, Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương, có hiệu lực từ 20/9/2026, mở ra dư địa mới cho phát triển công nghiệp, đô thị, hạ tầng và nhà ở.

Tại lễ khởi công, ông Nguyễn Tiến Linh – Chủ tịch HĐQT HMS INVEST nhấn mạnh: "Phát triển nhà ở xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng để bảo đảm an sinh và tạo nền tảng cho tăng trưởng công nghiệp bền vững. Trong giai đoạn mới, Bắc Ninh không chỉ cần gia tăng nguồn cung mà còn cần những dự án được đầu tư bài bản, đồng bộ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sống của người dân và người lao động."

6 tháng đầu năm 2026, GRDP Bắc Ninh tăng 10,56%, quy mô kinh tế đạt hơn 273.410 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư quy đổi đạt trên 9,86 tỷ USD. Cùng với sự mở rộng của các khu công nghiệp, Bắc Ninh hiện có gần 4 triệu dân và hơn 1 triệu lao động.

Quy mô dân số và lực lượng lao động lớn đang tạo áp lực rõ rệt lên nhu cầu nhà ở, đặc biệt tại các khu vực tập trung đông công nhân, kỹ sư, chuyên gia và gia đình trẻ.

Đến năm 2030, Bắc Ninh đặt mục tiêu phát triển khoảng 135.000 căn nhà ở xã hội. Tính đến cuối tháng 4/2026, khoảng 24.000 căn thuộc 31 dự án đã cơ bản hoàn thành, tương đương chưa tới 18% mục tiêu, hiện còn khoảng 102 dự án nhà ở xã hội với quy mô khoảng 111.000 căn đang tiếp tục triển khai đầu tư thực hiện. Điều đó cho thấy thị trường đang bước vào một chu kỳ phát triển mạnh. Nhưng khi nguồn cung tăng, bài toán không còn chỉ nằm ở số lượng.

Quan niệm về nhà ở xã hội cũng đang thay đổi. Nếu trước đây, nhiều dự án chủ yếu tập trung giải quyết chỗ ở, các dự án thế hệ mới ngày càng được yêu cầu cao hơn về quy hoạch, thiết kế, cảnh quan, không gian xanh và hệ tiện ích dịch vụ. Người mua không chỉ đơn thuần lựa chọn một căn hộ phù hợp khả năng tài chính, mà cần một nơi ở thuận tiện, có không gian sống, khu vực vận động, sinh hoạt cộng đồng và điều kiện sống ổn định lâu dài. Nhà ở xã hội vì thế đang bước vào một cuộc cạnh tranh mới: từ nguồn cung sang chất lượng sống.

Trong bối cảnh đó, Soul Center Vân Trung được khởi công với định hướng nâng tầm chuẩn sống nhà ở xã hội.

Soul Center Vân Trung - Nhà ở xã hội thời đại mới của Bắc Ninh

Soul Center Vân Trung được phát triển với định hướng NOXH thời đại mới – nơi khả năng tiếp cận nhà ở đi cùng chất lượng sống ngày càng cao. Không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư, mà dự án hướng tới một môi trường sống môi trường sống đồng bộ, hiện đại và giàu tiện ích.

Định hướng đó được hiện thực hóa bằng những tiêu chuẩn vượt kỳ vọng về một dự án nhà ở xã hội.

Trên quy mô khoảng 4,52 ha, Soul Center Vân Trung gồm 4 tòa cao 18 tầng, 1 tầng hầm, cung cấp 3.228 căn hộ. Dự án chú trọng từ việc quy hoạch, thiết kế, đầu tư xây dựng, quản lý vận hành để tạo nên dự án chuẩn sống mới.

Vượt kỳ vọng về tiện ích, Soul Center Vân Trung dự kiến phát triển hơn 40 tiện ích sức khỏe và sinh thái, từ công viên trung tâm, hệ công viên đa chủ đề đến không gian vận động, vui chơi, thư giãn và sinh hoạt cộng đồng.

Hơn 40 tiện ích nội khu cùng hệ tiện ích của đô thị gần 75 ha góp phần kiến tạo trải nghiệm sống đủ đầy tại Soul Center Vân Trung.

Đặc biệt, dự án nằm trong Khu đô thị và Nhà ở xã hội Vân Trung quy mô 74,65 ha. Cư dân không chỉ sử dụng hệ tiện ích nội khu mà còn được thừa hưởng hệ thống tiện ích của toàn khu đô thị như: trường học, bệnh viện, khu thể dục thể thao, bãi đỗ xe, bến xe liên tỉnh...

Soul Center Vân Trung còn mang tới cho khách hàng một cộng đồng sống vượt kỳ vọng. Với quy mô hơn 3.200 căn hộ, dự án hình thành cộng đồng cư dân văn minh, kết nối gồm người lao động, kỹ sư, chuyên gia và các gia đình trẻ đang sinh sống, làm việc tại khu vực.

Lợi thế này được củng cố bởi vị trí trực diện Quốc lộ 1A, thuận tiện kết nối tới trung tâm Bắc Ninh, Hà Nội, sân bay Gia Bình, sân bay Nội Bài và các vùng kinh tế trọng điểm. Dự án nằm giữa mạng lưới 4 khu công nghiệp lớn: chỉ khoảng 50m tới KCN Quang Châu, 1km tới KCN Đình Trám, 1km tới KCN Vân Trung và 3km tới KCN Việt Hàn. Khoảng cách ngắn giữa nơi ở và nơi làm việc tạo điều kiện thuận lợi để hình thành một cộng đồng cư dân ổn định, gắn bó lâu dài.

Từ không gian, tiện ích, cộng đồng đến giá trị sống lâu dài, Soul Center Vân Trung đang cụ thể hóa một cách tiếp cận mới đối với NOXH: không chỉ đáp ứng tiêu chuẩn của một nơi để ở, mà hướng tới chất lượng vượt kỳ vọng về một nơi đáng sống.

Việc khởi công Soul Center Vân Trung vì thế không chỉ bổ sung thêm nguồn cung cho thị trường. Dự án còn cho thấy bước chuyển của NOXH tại Bắc Ninh, từ mục tiêu giải quyết nhu cầu về chỗ ở đến hướng phát triển những môi trường sống đồng bộ, hiện đại và chất lượng hơn. Đây cũng là nền tảng để Soul Center Vân Trung hướng tới trở thành một trong những dự án tiêu biểu cho thế hệ NOXH mới tại Bắc Ninh.