Tân đại sứ Israel tại Việt Nam thăm các dự án CENTRAL tại Tel Aviv

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh CENTRAL đang mở rộng hoạt động xây dựng tại Israel, qua đó tạo cơ hội trao đổi về quá trình hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường này cũng như những yêu cầu đặt ra đối với nhà thầu nước ngoài khi tham gia các dự án xây dựng tại Israel.

Ban điều hành CENTRAL tặng quà kỷ niệm cho Tân Đại sứ tại sự kiện đối ngoại giữa hai bên

Chuyến công tác của Ban điều hành CENTRAL tại Israel lần này đồng thời tập trung vào việc kiểm tra tình hình triển khai các dự án, công tác quản lý chất lượng và điều kiện làm việc của đội ngũ kỹ sư, công nhân Việt Nam đang làm việc tại nước sở tại. Trong khuôn khổ chuyến đi, CEO Trần Quang Tuấn cùng Ban điều hành CENTRAL cũng có buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Israel, trao đổi về hoạt động của doanh nghiệp và lực lượng lao động Việt Nam tại thị trường này.

Ban điều hành CENTRAL đến thăm văn phòng Đại sứ quán Việt Nam tại Israel

Mở rộng hoạt động tại thị trường xây dựng Israel

CENTRAL bắt đầu mở rộng hoạt động sang Israel từ năm 2023. Theo thông tin doanh nghiệp công bố, công ty đã được cấp phép hoạt động xây dựng tại thị trường này và từng bước đưa đội ngũ kỹ sư, công nhân Việt Nam sang tham gia quản lý, thi công các dự án. Đặc biệt, Israel là thị trường có yêu cầu cao đối với hoạt động xây dựng về tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng, tiến độ và an toàn lao động. Việc tham gia trực tiếp vào thị trường này đặt ra nhiều yêu cầu cao đối với các nhà thầu nước ngoài trong việc đáp ứng hệ thống quy định và tiêu chuẩn xây dựng sở tại.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, CENTRAL hiện đang triển khai 8 dự án tại Israel, tập trung tại một số khu vực như Tel Aviv, Petah Tikva và Ramat Gan. Một số dự án tiêu biểu gồm Atidim Park Tower, Academic Quarter, Ichilov Hospital, Yuvalim, Uziel 13-15, Data Center và Ramla. Do đó, việc trực tiếp tổ chức lực lượng kỹ thuật và thi công tại nước ngoài tuy mang nhiều thách thức nhưng lại mở ra một bước mới trong việc mở rộng hoạt động của CENTRAL, đồng thời đặt ra yêu cầu thích ứng với các quy định về kỹ thuật, quản lý dự án và lao động tại nước sở tại.

Kiểm soát chất lượng và an toàn tại công trường

Tại các dự án đang triển khai ở Israel, đội ngũ kỹ sư và công nhân CENTRAL tham gia các công việc từ quản lý thi công, kiểm soát kỹ thuật đến thực hiện các hạng mục kết cấu theo tiến độ của từng dự án. Một trong những yêu cầu được doanh nghiệp tập trung tại các công trường là kiểm soát chất lượng và an toàn trong quá trình thi công. Các công đoạn như đổ sàn kết cấu được thực hiện theo biện pháp thi công và quy trình kiểm soát kỹ thuật của dự án, với sự phối hợp giữa các lực lượng tham gia tại công trường.

Hoạt động tại một trong những dự án CENTRAL đang triển khai tại Israel

Bên cạnh yêu cầu về kỹ thuật, sự khác biệt về ngôn ngữ và nguồn nhân lực cũng là một vấn đề cần được tổ chức phù hợp tại các công trường có lực lượng lao động đa quốc gia. Tại một công trường ở Tel Aviv, hệ thống hướng dẫn an toàn được thể hiện bằng bốn ngôn ngữ gồm tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Ả Rập và tiếng Hebrew (Do Thái), nhằm hỗ trợ người lao động tiếp cận các quy định và hướng dẫn an toàn trong quá trình làm việc. Cách tổ chức này đồng thời phản ánh đặc thù của môi trường xây dựng quốc tế, nơi nhiều lực lượng lao động đến từ các quốc gia khác nhau cùng tham gia một dự án và phải tuân thủ chung các yêu cầu về an toàn, kỹ thuật và vận hành tại công trường.

Quản lý dự án gắn với sự quan tâm người lao động

Trong chuyến công tác, Ban điều hành CENTRAL cũng dành thời gian kiểm tra điều kiện ăn ở, sinh hoạt và môi trường làm việc của đội ngũ kỹ sư, công nhân Việt Nam tại Israel. Đối với lực lượng lao động làm việc ở nước ngoài, việc tổ chức nơi ở, sinh hoạt, giao tiếp và hỗ trợ trong quá trình làm việc là một phần trong công tác quản lý nhân sự của doanh nghiệp. Đây cũng là những yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng duy trì lực lượng và ổn định hoạt động tại các dự án kéo dài.

Cuộc gặp với Tân Đại sứ Israel tại Việt Nam trong chuyến công tác của Ban điều hành CENTRAL diễn ra trong bối cảnh quan hệ hợp tác Việt Nam - Israel tiếp tục được mở rộng trên nhiều lĩnh vực. Đối với doanh nghiệp, hoạt động tại thị trường sở tại không chỉ liên quan đến năng lực triển khai dự án mà còn gắn với khả năng thích ứng với môi trường pháp lý, kỹ thuật và văn hóa của từng quốc gia.

Với CENTRAL, Israel hiện là một trong những thị trường quốc tế mà doanh nghiệp đang tiếp tục đầu tư nguồn lực và mở rộng hoạt động. Việc duy trì hoạt động tại đây sẽ là cơ sở để doanh nghiệp tiếp tục đánh giá năng lực cạnh tranh, khả năng quản lý dự án và mức độ thích ứng của nhà thầu Việt Nam trong môi trường xây dựng quốc tế.