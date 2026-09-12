MGID ra mắt MIA – Trợ lý AI hỗ trợ nhà quảng cáo đưa ra quyết định chiến dịch thông minh hơn

Trong quá trình vận hành quảng cáo số, việc một chiến dịch đột ngột ngừng phân phối, hiệu suất suy giảm hay nội dung quảng cáo bị từ chối có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Dữ liệu để xác định nguyên nhân thường đã có sẵn trong hệ thống, từ báo cáo hiệu suất, cài đặt chiến dịch đến trạng thái kiểm duyệt. Thách thức nằm ở việc kết nối những dữ liệu này để nhanh chóng hiểu điều gì đang xảy ra và cần làm gì tiếp theo.

Nhằm đơn giản hóa quá trình này, MGID chính thức giới thiệu MIA (MGID Intelligent Assistant) – trợ lý AI được tích hợp trực tiếp trên nền tảng MGID, giúp nhà quảng cáo phân tích tình trạng chiến dịch, xác định nguyên nhân và đưa ra hướng xử lý phù hợp.

Thay vì phải liên tục chuyển đổi giữa bảng điều khiển, báo cáo và Trung tâm Trợ giúp, nhà quảng cáo giờ đây có thể đặt câu hỏi trực tiếp cho MIA. Trợ lý AI sẽ phân tích dữ liệu tài khoản theo thời gian thực, kết hợp với kiến thức sản phẩm và chuyên môn tối ưu hóa của MGID để đưa ra câu trả lời phù hợp với từng chiến dịch.

Một câu hỏi, nhiều nguồn dữ liệu

Điểm khác biệt của MIA nằm ở cách trợ lý AI này tìm kiếm câu trả lời.

MIA không chỉ phản hồi dựa trên những câu trả lời chung hoặc kịch bản được soạn sẵn. Tùy thuộc vào từng câu hỏi, hệ thống có thể kiểm tra cài đặt chiến dịch, đối chiếu báo cáo hiệu suất, xem xét trạng thái kiểm duyệt và tham khảo tài liệu sản phẩm của MGID.

Chẳng hạn, khi nhà quảng cáo hỏi "Tại sao chiến dịch của tôi không chi tiêu?", MIA có thể đồng thời xem xét trạng thái chiến dịch, tình trạng phê duyệt quảng cáo, số dư tài khoản, lịch chạy, giá thầu và thiết lập nhắm mục tiêu.

Nếu phát hiện giá thầu hiện tại thấp hơn ngưỡng cạnh tranh trong phiên đấu giá, MIA có thể xác định đây là một trong những yếu tố hạn chế khả năng phân phối, đồng thời đề xuất nhà quảng cáo xem xét tăng giá thầu hoặc tham khảo phạm vi giá thầu được đề xuất.

Quy trình được đơn giản hóa thành ba bước: Nhà quảng cáo đặt câu hỏi – MIA phân tích – Nhà quảng cáo nhận câu trả lời và hướng xử lý.

MIA đưa ra chẩn đoán và khuyến nghị, trong khi quyết định cuối cùng về việc điều chỉnh chiến dịch vẫn hoàn toàn thuộc về nhà quảng cáo.

Từ chẩn đoán chiến dịch đến tối ưu hiệu suất

Ngay từ giai đoạn hiện tại, MIA đã có thể hỗ trợ nhiều tình huống phổ biến trong quá trình vận hành quảng cáo.

Ngoài việc xác định nguyên nhân chiến dịch không phân phối, MIA có thể giải thích vì sao một nội dung quảng cáo bị từ chối và hướng dẫn nhà quảng cáo điều chỉnh trước khi gửi duyệt lại.

Với những câu hỏi rộng hơn như "Tình trạng tài khoản của tôi hiện ra sao?", MIA có thể đánh giá hiệu suất tổng thể, nhận diện những thay đổi đáng chú ý và chỉ ra các vấn đề cần được ưu tiên xử lý.

MIA cũng hỗ trợ quá trình tối ưu CPA Tune thông qua việc phân tích hiệu suất chiến dịch, giai đoạn học máy, ngân sách, CPA mục tiêu và cấu hình hiện tại để đưa ra khuyến nghị phù hợp với tình trạng thực tế.

Điều gì tạo nên sự khác biệt của MIA?

Trong khi nhiều trợ lý AI chủ yếu dựa trên thông tin công khai hoặc tập hợp câu trả lời có sẵn, MIA được thiết kế để hiểu bối cảnh thực tế của từng tài khoản quảng cáo.

Mỗi câu trả lời của MIA kết hợp ba lớp thông tin: dữ liệu tài khoản theo thời gian thực, chuyên môn của MGID và kiến thức sản phẩm.

MIA phân tích các chỉ số hiệu suất, cài đặt, trạng thái kiểm duyệt và báo cáo để hiểu điều gì đang diễn ra. Đồng thời, hệ thống áp dụng các phương pháp tối ưu hóa và quy trình chẩn đoán được xây dựng dựa trên chuyên môn của đội ngũ MGID, kết hợp với thông tin cập nhật từ Trung tâm Trợ giúp MGID.

Nhờ đó, thay vì chỉ cung cấp thông tin, MIA giúp rút ngắn khoảng cách giữa "có dữ liệu" và "biết phải làm gì với dữ liệu" – một thách thức ngày càng lớn khi hoạt động quảng cáo số trở nên phức tạp hơn.

AI hỗ trợ quyết định, con người giữ quyền kiểm soát

Việc ra mắt MIA nằm trong định hướng của MGID nhằm đưa AI sâu hơn vào quá trình vận hành quảng cáo, không chỉ để tự động hóa tác vụ mà còn giúp nhà quảng cáo hiểu dữ liệu và đưa ra quyết định nhanh chóng hơn.

MIA sẽ tiếp tục được hoàn thiện dựa trên phản hồi của người dùng và những tình huống thực tế phát sinh trong quá trình vận hành chiến dịch. MGID cũng dự kiến mở rộng khả năng phân tích, chẩn đoán và hướng dẫn tối ưu của MIA trên toàn bộ nền tảng.

MIA hiện được tích hợp trực tiếp trong Bảng điều khiển MGID, sẵn sàng hỗ trợ nhà quảng cáo từ việc tìm nguyên nhân của một vấn đề, tìm hiểu tính năng đến xác định bước tối ưu hóa tiếp theo.

Thay vì mất thời gian tìm kiếm câu trả lời giữa hàng loạt dữ liệu và báo cáo, giờ đây nhà quảng cáo chỉ cần hỏi MIA.