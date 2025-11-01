Khởi công tuyến đường trọng điểm 5.000 tỷ đồng tại Hưng Yên: Doanh nghiệp nào đứng sau?

Sáng 31/10, UBND tỉnh Hưng Yên đã khởi công Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ phường Thái Bình đi xã Hưng Hà kết nối phường Phố Hiến. Đây là công trình đầu tiên nối trực tiếp giữa hai đô thị lớn nhất của Hưng Yên sau sáp nhập. Dự án có tổng mức đầu tư 4.927 và được xác định là công trình trọng điểm của tỉnh.

Tuyến đường có tổng chiều dài 24,8 km, điểm đầu tại nút giao với Quốc lộ 10 thuộc phường Thái Bình, điểm cuối tại đầu cầu vượt sông Luộc, xã Ngự Thiên, tỉnh Hưng Yên. Tuyến đường đi qua 7 xã, phường gồm: Thái Bình, Nam Tiên Hưng, Tiên Hưng, Hồng Minh, Hưng Hà, Tiên La và Ngự Thiên.



Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, có đường song hành hai bên, tải trọng thiết kế các công trình trên tuyến HL93. Dự án xây dựng đồng bộ hệ thống cầu, cống, mương thủy lợi, cây xanh, điện chiếu sáng, đèn tín hiệu và các hạng mục an toàn giao thông, với bề rộng giải phóng mặt bằng trung bình khoảng 60 m.﻿

Liên danh nhà thầu là Công ty Cổ phần Xây dựng Xuân Quang - Công ty Xây dựng Trường Sơn – đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng. ﻿

Ông Trần Ngọc Duy – Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Xuân Quang, đại diện liên danh nhà thầu cho biết, với hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, Xuân Quang đã đảm nhận và hoàn thành nhiều công trình giao thông trọng điểm trên cả nước, từ Hà Nội, Đà Nẵng đến Lạng Sơn, Bắc Giang...

Tại Hưng Yên, doanh nghiệp đã thi công thành công nhiều dự án hạ tầng quan trọng như cầu Tịnh Xuyên, cầu Quảng Trường vượt sông Trà Lý, cầu La Tiến bắc qua sông Luộc, góp phần xóa bỏ tình trạng “ốc đảo” của tỉnh Thái Bình trước đây.

Các công trình do Xuân Quang đảm nhận luôn được chính quyền và nhân dân địa phương đánh giá cao về chất lượng, tiến độ .

Còn Công ty Xây dựng Trường Sơn – đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng là lực lượng chủ lực trong nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn của quốc gia.

Doanh nghiệp đã hoàn thành hàng loạt công trình như cao tốc Bắc – Nam, các sân bay và dự án thủy điện trọng điểm trên cả nước.

Gần đây, Xây dựng Trường Sơn tiếp tục hoàn thành Dự án cấp bách xây dựng cầu Phong Châu (Phú Thọ) được Thủ tướng khen ngợi và tiết kiệm được 300 tỷ đồng, thể hiện trách nhiệm và năng lực thi công.

Đối với dự án tuyến đường trọng điểm tại Hưng Yên, liên danh nhà thầu cam kết sẽ huy động tối đa nguồn lực về nhân lực, thiết bị, tài chính, đồng thời ứng dụng các giải pháp kỹ thuật tiên tiến, tổ chức thi công an toàn, khoa học, đúng quy định, bảo đảm chất lượng kỹ thuật, an toàn lao động tuyệt đối, cũng như an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, trật tự đô thị và an ninh khu vực trong suốt quá trình thi công.﻿