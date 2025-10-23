Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khởi công xây dựng 3 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới Sơn La

23-10-2025 - 13:32 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La tổ chức lễ khởi công xây dựng 3 Trường nội trú liên cấp Tiểu học, Trung học cơ sở tại các xã biên giới gồm Phiêng Pằn, Chiềng Khương và Mường Lèo.

Khởi công xây dựng 3 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới Sơn La- Ảnh 1.

Khởi công xây dựng Trường nội trú liên cấp Tiểu học, Trung học cơ sở xã Mường Lèo.

Ngày 22/10, tại xã Phiêng Pằn (tỉnh Sơn La), công trình Trường nội trú liên cấp Tiểu học, Trung học cơ sở xã Phiêng Pằn được xây dựng tại bản Mờn 1, với tổng mức đầu tư hơn 200 tỷ đồng, quy mô phục vụ trên 1.000 học sinh.

Cùng ngày, tại xã Chiềng Khương, Trường nội trú liên cấp Tiểu học, Trung học cơ sở được khởi công xây dựng trên diện tích gần 5 ha, quy mô gần 1.000 học sinh.

Còn tại xã Mường Lèo, công trình Trường nội trú liên cấp Tiểu học, Trung học cơ sở được triển khai tại bản Liềng, với diện tích xây dựng hơn 4,8 ha, đáp ứng nhu cầu học tập của khoảng 1.000 học sinh.

3 Trường nội trú liên cấp Tiểu học, Trung học cơ sở được khởi công xây dựng nằm trong kế hoạch triển khai 13 công trình giáo dục tại các xã biên giới tỉnh Sơn La theo Thông báo số 81-TB/TW của Bộ Chính trị.

Khởi công xây dựng 3 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới Sơn La- Ảnh 2.

Thiết kế Trường nội trú liên cấp Tiểu học – THCS.

Các công trình được xây dựng đồng bộ, hiện đại với đầy đủ hạng mục: khối lớp học, phòng bộ môn, thư viện, khu nội trú học sinh, nhà công vụ giáo viên, nhà ăn, khu thể thao, bể bơi và các hạng mục phụ trợ khác.

Việc xây dựng các trường nội trú liên cấp sẽ góp phần cải thiện điều kiện học tập , rèn luyện cho học sinh vùng cao, biên giới, đồng thời tạo nguồn cán bộ trẻ cho địa phương trong tương lai.

Theo Viết Hà

Tiền Phong

