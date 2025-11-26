Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khối ngoại bất ngờ mua ròng gần 600 tỷ đồng trong phiên VN-Index bứt phá, cổ phiếu nào được gom mạnh nhất?

26-11-2025 - 15:28 PM | Thị trường chứng khoán

Giao dịch của khối ngoại là điểm cộng khi họ mua ròng khoảng 579 tỷ đồng.

Tâm lý thị trường cải thiện, thị trường chứng khoán tăng điểm tích cực trong phiên 26/11. VN-Index đóng cửa tăng 20 điểm (1,2%) xuống 1.680 điểm. Thanh khoản cải thiện với giá trị giao dịch trên HOSE gần 25.000 ỷ đồng.

Trên HOSE, khối ngoại mua ròng 623 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu SHB được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 183 tỷ đồng. Theo sau, VPB là mã tiếp theo được gom mạnh 171 tỷ đồng. Ngoài ra, VIX và MSN cũng được mua lần lượt 101 và 80 tỷ đồng.

Khối ngoại bất ngờ mua ròng gần 600 tỷ đồng trong phiên VN-Index bứt phá, cổ phiếu nào được gom mạnh nhất?- Ảnh 1.

Ngược lại, VCB là cổ phiếu khối ngoại bán mạnh nhất với 201 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu VIC và VJC cũng bị "xả" 197 tỷ đồng và 64 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 28 tỷ đồng

Tại chiều mua, PVS được mua ròng mạnh nhất với giá trị 25 tỷ đồng. Bên cạnh đó, IDC xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 3 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng APS, VTZ, BVS.

Khối ngoại bất ngờ mua ròng gần 600 tỷ đồng trong phiên VN-Index bứt phá, cổ phiếu nào được gom mạnh nhất?- Ảnh 2.

Chiều ngược lại, CEO là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị gần 38 tỷ đồng; theo sau SHS bị bán 5,6  tỷ, C69, MBS,VFS bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 16 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu HPP được khối ngoại mua 3 tỷ đồng. Theo sau, QNS và F88 cũng được mua ròng mỗi mã vài tỷ đồng.

Khối ngoại bất ngờ mua ròng gần 600 tỷ đồng trong phiên VN-Index bứt phá, cổ phiếu nào được gom mạnh nhất?- Ảnh 3.

Ngược chiều, MCH bị khối ngoại bán ròng 18 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại ACV, VGI,...

Mai Chi

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
khối ngoại

