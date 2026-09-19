Khối ngoại bất ngờ "tung" hơn 2.600 tỷ mua ròng trong tuần Index tăng 20 điểm, cổ phiếu nào được gom mạnh nhất?

Trong tuần qua 14-18/9, thị trường ghi nhận sự giằng co mạnh giữa bên mua và bên bán. Trong phiên giao dịch đầu tuần, thị trường nhìn chung chịu áp lục giảm điểm mạnh và quay lại vùng điểm 1.790 dưới lực cung lan tỏa mạnh mẽ giữa các nhóm ngành.Tuy nhiên thị trường nhanh chóng ghi nhận lực cầu mạnh ở nhóm cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán rồi lan tỏa sang nhiều nhóm ngành khác trong những phiên sau đó, theo đó giúp chỉ số chung lấy lại vùng 1.800 điểm. Kết tuần, VN-Index tăng 20,45 điểm (+1,14%) so với tuần trước đó và đóng cửa tại 1.815,66 điểm.

Khối ngoại trong tuần qua là điểm cộng khi bất ngờ trở lại giải ngân mua ròng trong phần lớn thời gian giao dịch tuần qua, trước thời điểm thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức mang trạng thái "thị trường mới nổi thứ cấp" theo FTSE Russell. Luỹ kế 5 phiên, khối ngoại mua ròng 2.613 tỷ đồng.

Xét riêng từng sàn, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 2.659 tỷ đồng trên HoSE, bán ròng 98 tỷ đồng trên HNX và mua ròng 52 tỷ đồng trên sàn UPCoM.

Thống kê theo các mã chứng khoán, FPT dẫn đầu chiều mua ròng với giá trị 508 tỷ đồng, theo sau là HDB (462 tỷ đồng) và BSR (423 tỷ đồng). Các mã MCH (422 tỷ đồng), SSB (357 tỷ đồng), MBB (346 tỷ đồng) và VCB (338 tỷ đồng) cũng thu hút lực cầu đáng kể từ nhà đầu tư nước ngoài. Ngoài ra, SHB, NVL, BID và ACB lần lượt được mua ròng 255 tỷ đồng, 192 tỷ đồng, 159 tỷ đồng và 142 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, VIC là tâm điểm bán ròng với giá trị 1.073 tỷ đồng, bỏ xa các mã còn lại. Theo sau là VHM với giá trị bán ròng 771 tỷ đồng. Hai cổ phiếu còn lại trong nhóm bán ròng đáng chú ý là VIX (206 tỷ đồng) và VND (131 tỷ đồng).