Khối ngoại mạnh tay bán ròng 1.300 tỷ đồng phiên cuối tuần, đâu là tâm điểm "xả hàng"?

03-10-2025 - 15:45 PM | Thị trường chứng khoán

Chiều mua, cổ phiếu VIC được mua ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị đột biến 344 tỷ.

Thị trường chứng khoán Việt Nam phiên giao dịch cuối tuần khá ảm đạm. Dù chỉ số chính có thời điểm bật tăng trở lại song áp lực bán nhanh chóng nhấn chìm. Đóng cửa phiên 3/10, VN-Index giảm 6,89 điểm xuống 1.645,82 điểm. Thanh khoản ở mức thấp, giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt 23.100 tỷ đồng.

Trước bối cảnh đó, khối ngoại tiếp đà bán ròng 1.311 tỷ đồng trên toàn thị trường. Cụ thể:﻿

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng khoảng 1.218 ﻿ ﻿ tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu VIC được mua ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị đột biến 344 tỷ. Theo sau, các cổ phiếu HPG, ANV, TCB và GMD được "gom" ròng với giá trị dao động từ 27 tỷ tới 38 tỷ đồng.

Ngược chiều, khối ngoại "xả" mạnh nhất tại cổ phiếu MWG khoảng 262 tỷ đồng. Loạt cổ phiếu khác như STB, CTG, VHM cũng bị nhóm NĐTNN bán ròng trên trăm tỷ đồng mỗi mã. Ngoài ra, SHB cũng bị bán ròng khoảng 97 tỷ đồng.

Khối ngoại mạnh tay bán ròng 1.300 tỷ đồng phiên cuối tuần, đâu là tâm điểm "xả hàng"?- Ảnh 1.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng gần 86 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu HUT và VGS được khối ngoại mua ròng 2-6 tỷ; theo sau, khối ngoại cũng mua ròng nhẹ cổ phiếu SLS, L14 và C69 mỗi mã vài trăm triệu đồng.

Chiều ngược lại, cổ phiếu SHS và IDC bị bán ròng lần lượt 32 tỷ và 23 tỷ đồng; khối ngoại cũng bán ròng CEO, MBS và PVS khoảng 7-8 tỷ đồng.

Khối ngoại mạnh tay bán ròng 1.300 tỷ đồng phiên cuối tuần, đâu là tâm điểm "xả hàng"?- Ảnh 2.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 8 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu VEA và F88 được mua ròng với giá trị 2-4 tỷ đồng; theo sau, ACV, MML và MSR cũng được mua ròng vài trăm triệu đồng mỗi mã.

Ngược chiều, cổ phiếu DDV bị bán ròng với giá trị 12 tỷ trong khi MCH bị bán ròng 1 tỷ đồng. Ngoài ra, PAT, SGS và HNG cũng bị bán ròng nhẹ vài trăm triệu.

Khối ngoại mạnh tay bán ròng 1.300 tỷ đồng phiên cuối tuần, đâu là tâm điểm "xả hàng"?- Ảnh 3.

Ngọc Ly

Nhịp sống thị trường

