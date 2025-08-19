Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khối ngoại nối dài chuỗi bán ròng, "xả" hơn 1.500 tỷ đồng trong phiên 19/8, cổ phiếu nào chịu áp lực lớn nhất?

19-08-2025 - 15:45 PM | Thị trường chứng khoán

Chiều mua, cổ phiếu SSI được khối ngoại mua ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị 101 tỷ đồng, DIG được mua ròng với giá trị 95 tỷ đồng.

Thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch đầy khởi sắc với đà tăng mạnh xuyên suốt. Đóng cửa phiên 19/8, VN-Index tăng 17,83 điểm lên 1.654,2 điểm. Thanh khoản tăng cao so với phiên trước, giá trị khớp lệnh trên HOSE đạt 49.700 tỷ đồng. Một số cổ phiếu tăng trần trong phiên hôm nay có HVN, VPB, DSE, KBC, BSI, BSR, CII, DSC...

Trái với diễn biến tích cực của thị trường chung, khối ngoại bán ròng mạnh tay 1.518 tỷ đồng trong phiên hôm nay, tiếp chuỗi 9 phiên bán ròng liên tục. Cụ thể:﻿

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng mạnh tay hơn 1.490 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu SSI được khối ngoại mua ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị 101 tỷ đồng, DIG được mua ròng với giá trị 95 tỷ đồng. Khối ngoại cũng mua ròng 2 cổ phiếu BAF và CII khoảng 70-71 tỷ đồng mỗi mã trong phiên hôm nay.

Ngược chiều, ﻿cổ phiếu MWG là mã bị khối ngoại bán ròng mạnh tay  330 tỷ đồng. Tiếp theo, các mã bị bán ròng trên trăm tỷ phiên nay còn có KDH (-183 tỷ); HPG (-162 tỷ); FPT (-158 tỷ) và VIC (-137 tỷ),...

Khối ngoại nối dài chuỗi bán ròng, "xả" hơn 1.500 tỷ đồng trong phiên 19/8, cổ phiếu nào chịu áp lực lớn nhất?- Ảnh 1.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng khoảng 14 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu SHS được mua ròng mạnh nhất trên HNX với giá trị lên tới 86 tỷ đồng; TIG, L14, NVB và VC3 cũng được rót ròng 2-7 tỷ đồng.

Chiều ngược lại, cổ phiếu MBS, CEO và VGS bị bán ròng mạnh trên HNX với giá trị lần lượt 50 tỷ, 22 tỷ và 11 tỷ đồng; tương tự, PVS và VFS cũng bị bán ròng khoảng 5-7 tỷ đồng.

Khối ngoại nối dài chuỗi bán ròng, "xả" hơn 1.500 tỷ đồng trong phiên 19/8, cổ phiếu nào chịu áp lực lớn nhất?- Ảnh 2.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng gần 42 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu F88 và QNS là 2 mã được rót ròng mạnh nhất với giá trị 1-2 tỷ đồng. Xếp sau, NCS, DDV và PXL được mua ròng khoảng 700 triệu đồng mỗi mã.

Ngược chiều, cổ phiếu MCH bị bán ròng mạnh tay với giá trị 36 tỷ trong khi ACV, VEA và ABB bị bán ròng 3-5 tỷ, PAT cũng bị bán ròng nhẹ 300 triệu đồng.

Khối ngoại nối dài chuỗi bán ròng, "xả" hơn 1.500 tỷ đồng trong phiên 19/8, cổ phiếu nào chịu áp lực lớn nhất?- Ảnh 3.

Ngọc Ly

