Khối ngoại tiếp đà bán ròng 1.800 tỳ đồng trong phiên đầu tháng 10, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

01-10-2025 - 15:45 PM | Thị trường chứng khoán

Giao dịch khối ngoại là điểm trừ khi họ bán ròng mạnh trên cả ba sàn.

Tâm lý thận trọng bao trùm, VN-Index ghi nhận diễn biến giằng co trong suốt phiên giao dịch đầu tháng 10. VN-Index đóng cửa phiên tăng 3,35 điểm tại mốc 1.665. Thanh khoản vẫn duy trì mức thấp với giá trị giao dịch trên HOSE đạt trên 21.400 tỷ đồng.

Giao dịch khối ngoại là điểm trừ khi họ bán ròng mạnh với giá trị 1.800 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 1.651 tỷ đồng.

Tại chiều mua, cổ phiếu VIX được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 84 tỷ đồng. Theo sau, LPB là mã tiếp theo được gom mạnh 65 tỷ đồng. Ngoài ra, TCH và ANV cũng được mua lần lượt 54 và 50 tỷ đồng.

Khối ngoại tiếp đà bán ròng 1.800 tỳ đồng trong phiên đầu tháng 10, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?- Ảnh 1.

Ngược lại, VHM là cổ phiếu khối ngoại bán mạnh nhất với 197 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu FPT và MWG cũng bị "xả" 164 tỷ đồng và 155 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 126 tỷ đồng

Tại chiều mua, VFS được mua ròng mạnh nhất với giá trị 2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, PLC xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 1 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng PVS, NAG, VGS.

Khối ngoại tiếp đà bán ròng 1.800 tỳ đồng trong phiên đầu tháng 10, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?- Ảnh 2.

Chiều ngược lại, SHS là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị gần 82 tỷ đồng; theo sau CEO, IDC, HUT bị bán từ 3-35 tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 23 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu VEA được khối ngoại mua 2,4 tỷ đồng. Theo sau, QNS và F88 cũng được mua ròng mỗi mã vài tỷ đồng.

Khối ngoại tiếp đà bán ròng 1.800 tỳ đồng trong phiên đầu tháng 10, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?- Ảnh 3.

Ngược chiều, ACV bị khối ngoại bán ròng 26  tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại PAT, MA1, ,...

Mai Chi

