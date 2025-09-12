Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khối ngoại tiếp đà bán ròng gần 1.200 tỷ đồng phiên cuối tuần, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

12-09-2025 - 15:45 PM | Thị trường chứng khoán

Chiều mua, GEX được mua ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị 178 tỷ đồng.

Sau phiên đi “tàu lượn”, thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến khởi sắc trong phiên cuối tuần 12/9. Đóng cửa, VN-Index tăng hơn 9,5 điểm lên 1.667,26 điểm. Thanh khoản trên HoSE sụt giảm, giá trị khớp lệnh đạt khoảng 28.900 tỷ đồng.

﻿Giao dịch khối ngoại tiếp tục là điểm trừ khi bán ròng tổng cộng 1.196 tỷ đồng trong phiên hôm nay. Cụ thể:

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng mạnh tay khoảng 1.145 tỷ đồng

Chiều mua, GEX được mua ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị 178 tỷ đồng. Theo sau, loạt cổ phiếu được rót ròng hơn trăm tỷ đồng mỗi mã gồm có: VNM (+160 tỷ); MSN (+130 tỷ); TCB (+115 tỷ). PVD cũng được mua ròng khoảng 42 tỷ đồng.

Ngược chiều, khối ngoại "xả" mạnh nhất tại cổ phiếu HPG khoảng 201 tỷ đồng. Ngoài ra, các mã như SSI, FPT, VIX và MSB cũng bị khối ngoại bán ròng khoảng 111 tỷ tới 179 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 40 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu MBS được rót ròng mạnh nhất sàn HNX khoảng 21 tỷ đồng. Theo sau, PLC, TNG, LAS và VCS được mua ròng trong phiên hôm nay với giá trị 2-3 tỷ đồng.

Chiều ngược lại, cổ phiếu SHS và PVS bị bán ròng mạnh tay lần lượt 29 tỷ và 20 tỷ đồng. Ngoài ra, CEO, VFS và HUT cũng bị bán ròng khoảng 3-10 tỷ mỗi mã.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng xấp xỉ 11 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu VEA được mua ròng với giá trị 6 tỷ đồng; theo sau, MCH, GDA, HNG và F88 cũng được mua ròng khoảng vài trăm triệu tới vài tỷ đồng mỗi mã.

Ngược chiều, cổ phiếu ACV bị bán ròng mạnh tay với giá trị 23 tỷ trong khi QNS, NSL, VRG bị bán ròng với giá trị khoảng một vài trăm triệu tới 1 tỷ đồng.

Ngọc Ly

Nhịp sống thị trường

