Khối ngoại tiếp đà bán ròng hơn 1.400 tỷ phiên đầu tuần, cổ phiếu nào là tâm điểm "xả hàng"?

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần, thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến tích cực khi hầu hết các nhóm ngành nhuộm “sắc xanh”. Lực cầu dâng cao giúp VN-Index bật tăng mạnh về cuối phiên 15/9 qua đó đóng cửa tại mốc 1.684,9 điểm, tương ứng tăng 17,64 điểm (+1,06%). Giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt hơn 34.250 tỷ đồng.

Về giao dịch khối ngoại, nhóm NĐTNN tiếp đà bán ròng gần 1.402 tỷ đồng trong phiên hôm nay. Cụ thể:﻿

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng mạnh tay khoảng 1.321 tỷ đồng

Chiều mua, VIX được mua ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị 206 tỷ đồng. Theo sau, loạt cổ phiếu được rót ròng hàng chục tỷ đồng mỗi mã gồm có: BID (+99 tỷ); ACB (+64 tỷ); DPG (+51 tỷ) và VHC (+51 tỷ).

Ngược chiều, khối ngoại "xả" mạnh nhất tại cổ phiếu FPT khoảng 623 tỷ đồng. Ngoài ra, các mã như HPG, STB, SSI và CTG cũng bị khối ngoại bán ròng khoảng 111 tỷ tới 178 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 54 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu HUT, TNG và CEO được rót ròng mạnh nhất sàn HNX khoảng 12-20 tỷ đồng. Theo sau, VGS và DTD được mua ròng trong phiên hôm nay với giá trị 3-4 tỷ đồng.

Chiều ngược lại, cổ phiếu SHS bị bán ròng mạnh tay 68 tỷ đồng. IDC và MBS cũng bị bán ròng mạnh từ 19 tỷ tới 27 tỷ đồng. Ngoài ra, VFS và PVS cũng bị bán ròng khoảng 3-5 tỷ mỗi mã.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng xấp xỉ 27 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu GDA và MCH được mua ròng với cùng giá trị 2 tỷ đồng; theo sau, VEA, VVS và ECO cũng được mua ròng khoảng vài trăm triệu đồng mỗi mã.

Ngược chiều, cổ phiếu ACV bị bán ròng mạnh tay với giá trị 24 tỷ trong khi HBC, F88, QNS và PAT bị bán ròng với giá trị khoảng một vài trăm triệu tới 4 tỷ đồng.