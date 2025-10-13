Khối ngoại tiếp đà bán ròng hơn nghìn tỷ trong phiên VN-Index chinh phục đỉnh mới, "xả" mạnh loạt cổ phiếu Bluechips

Sau những phút mở cửa khá giằng co, thị trường chứng khoán Việt Nam càng về cuối phiên càng giao dịch tích cực. Chốt phiên 13/10, VN-Index bật tăng gần 18 điểm, qua đó lập đỉnh mới tại mốc 1.765 điểm. Thanh khoản tăng mạnh với giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt hơn 38.500 tỷ đồng.

Về giao dịch khối ngoại, nhóm NĐTNN tiếp đà bán ròng 1.150 tỷ đồng trên toàn thị trường phiên hôm nay. Cụ thể:

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng khoảng 1.235 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu VIC được mua ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị khoảng 272 tỷ đồng. Theo sau, cổ phiếu SHB và VNM được "gom" ròng với giá trị trên trăm tỷ đồng mỗi mã. HDB, MWG cũng được khối ngoại mua ròng khoảng 86-99 tỷ đồng.

Ngược chiều, khối ngoại "xả" mạnh nhất tại cổ phiếu HPG khoảng 366 tỷ đồng. Loạt cổ phiếu khác như VRE, VHM và MBB cũng bị nhóm NĐTNN bán ròng từ 306 tỷ tới 357 tỷ đồng mỗi mã. Ngoài ra, MSN cũng bị bán ròng khoảng 219 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng hơn 75 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu CEO được mua ròng mạnh tay 142 tỷ đồng. DTD, HUT, TIG và L14 được khối ngoại mua ròng từ vài trăm triệu tới khoảng 2 tỷ đồng.

Chiều ngược lại, cổ phiếu SHS và PVS bị bán ròng lần lượt 43 tỷ và 11 tỷ đồng; khối ngoại cũng bán ròng VFS, IDC và MBS khoảng 3-4 tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại mua ròng 10 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu MCH được mua ròng mạnh nhất UPCOM với giá trị 18 tỷ đồng; theo sau, ABB, HNG, GCF và CSI cũng được mua ròng vài trăm triệu đồng tới 2 tỷ đồng mỗi mã.

Ngược chiều, cổ phiếu QNS bị bán ròng với giá trị 8 tỷ trong khi ACV bị bán ròng khoảng 3 tỷ; PAT, MML và TTN cũng bị bán ròng nhẹ vài trăm triệu.