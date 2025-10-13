Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khối ngoại tiếp đà bán ròng hơn nghìn tỷ trong phiên VN-Index chinh phục đỉnh mới, "xả" mạnh loạt cổ phiếu Bluechips

13-10-2025 - 15:45 PM | Thị trường chứng khoán

Khối ngoại tiếp đà bán ròng hơn nghìn tỷ trong phiên VN-Index chinh phục đỉnh mới, "xả" mạnh loạt cổ phiếu Bluechips

Chiều mua, cổ phiếu VIC được mua ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị khoảng 272 tỷ đồng.

Sau những phút mở cửa khá giằng co, thị trường chứng khoán Việt Nam càng về cuối phiên càng giao dịch tích cực. Chốt phiên 13/10, VN-Index bật tăng gần 18 điểm, qua đó lập đỉnh mới tại mốc 1.765 điểm. Thanh khoản tăng mạnh với giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt hơn 38.500 tỷ đồng.

Về giao dịch khối ngoại, nhóm NĐTNN tiếp đà bán ròng 1.150 tỷ đồng trên toàn thị trường phiên hôm nay. Cụ thể:

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng khoảng 1.235 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu VIC được mua ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị khoảng 272 tỷ đồng. Theo sau, cổ phiếu SHB và VNM được "gom" ròng với giá trị trên trăm tỷ đồng mỗi mã. HDB, MWG cũng được khối ngoại mua ròng khoảng 86-99 tỷ đồng.

Ngược chiều, khối ngoại "xả" mạnh nhất tại cổ phiếu HPG khoảng 366 tỷ đồng. Loạt cổ phiếu khác như VRE, VHM và MBB cũng bị nhóm NĐTNN bán ròng từ 306 tỷ tới 357 tỷ đồng mỗi mã. Ngoài ra, MSN cũng bị bán ròng khoảng 219 tỷ đồng.

Khối ngoại tiếp đà bán ròng hơn nghìn tỷ trong phiên VN-Index chinh phục đỉnh mới, "xả" mạnh loạt cổ phiếu Bluechips- Ảnh 1.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng hơn 75 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu CEO được mua ròng mạnh tay 142 tỷ đồng. DTD, HUT, TIG và L14 được khối ngoại mua ròng từ vài trăm triệu tới khoảng 2 tỷ đồng.

Chiều ngược lại, cổ phiếu SHS và PVS bị bán ròng lần lượt 43 tỷ và 11 tỷ đồng; khối ngoại cũng bán ròng VFS, IDC và MBS khoảng 3-4 tỷ đồng.

Khối ngoại tiếp đà bán ròng hơn nghìn tỷ trong phiên VN-Index chinh phục đỉnh mới, "xả" mạnh loạt cổ phiếu Bluechips- Ảnh 2.

Trên UPCOM, khối ngoại mua ròng 10 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu MCH được mua ròng mạnh nhất UPCOM với giá trị 18 tỷ đồng; theo sau, ABB, HNG, GCF và CSI cũng được mua ròng vài trăm triệu đồng tới 2 tỷ đồng mỗi mã.

Ngược chiều, cổ phiếu QNS bị bán ròng với giá trị 8 tỷ trong khi ACV bị bán ròng khoảng 3 tỷ; PAT, MML và TTN cũng bị bán ròng nhẹ vài trăm triệu.

Khối ngoại tiếp đà bán ròng hơn nghìn tỷ trong phiên VN-Index chinh phục đỉnh mới, "xả" mạnh loạt cổ phiếu Bluechips- Ảnh 3.

 

Ngọc Ly

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chuyên gia Dragon Capital: "Sóng" IPO chưa quá mạnh, thị trường chứng khoán vẫn chưa bước vào giai đoạn bùng nổ

Chuyên gia Dragon Capital: "Sóng" IPO chưa quá mạnh, thị trường chứng khoán vẫn chưa bước vào giai đoạn bùng nổ Nổi bật

70% nhà đầu tư thắc mắc: Chứng khoán còn rủi ro có “cú sập” như năm 2022?

70% nhà đầu tư thắc mắc: Chứng khoán còn rủi ro có “cú sập” như năm 2022? Nổi bật

U2U Network được Kraken thông báo niêm yết: Bước tiến chuẩn quốc tế, mở đường cho công nghệ Việt Nam vào thị trường Mỹ

U2U Network được Kraken thông báo niêm yết: Bước tiến chuẩn quốc tế, mở đường cho công nghệ Việt Nam vào thị trường Mỹ

15:42 , 13/10/2025
Chỉ số chứng khoán quan trọng của Việt Nam lần đầu vượt 2.000 điểm

Chỉ số chứng khoán quan trọng của Việt Nam lần đầu vượt 2.000 điểm

15:39 , 13/10/2025
Tổng Giám đốc Novaland nhận gần 15 triệu cổ phiếu ESOP

Tổng Giám đốc Novaland nhận gần 15 triệu cổ phiếu ESOP

14:26 , 13/10/2025
Từ người 'làm thuê' đến lãnh đạo doanh nghiệp IPO

Từ người 'làm thuê' đến lãnh đạo doanh nghiệp IPO

13:59 , 13/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên